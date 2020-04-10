Как выучить английский в самоизоляции? Шесть полезных советовот Елизаветы Кешковой, автора курса Travel English

1. Поставьте цели и определите время занятий

2. Изучите онлайн-ресурсы

3. Составьте общее представление о языке

4. Как учить слова? Как учить грамматику?

5. Личные ассоциации

6. Общайтесь





В нынешних условиях карантинов и изоляции у нас стало больше времени на самообразование. Сейчас идет бум онлайн-обучения, так что советую Вам не остаться в стороне и провести это время с пользой. Вместо того, чтобы ходить по дому, ссорясь с близкими от скуки и доводить свою вторую половину до развода, проведите время с пользой! Когда ограничения снимут, вы сможете отправиться в путешествие со знанием английского, общаться свободно и не зависеть от гида и онлайн-словарей! Я подготовила список из девяти шагов, которые нужно выполнить, изучая английский самостоятельно.Открою Вам секрет — лучше учиться чаще, но меньше, чем редко и подолгу. Запланируйте заниматься каждый день по 20 минут, а не раз в неделю по 3 часа. Если учить язык понемногу каждый день — мозг будет всегда в тонусе. Это лучше, чем учиться раз в неделю, а потом на шесть дней забывать, что такое иностранный язык.Кроме того, ставьте реалистичные цели. Не нужно заниматься самообманом и планировать через месяц читать Шекспира в оригинале. Запланируйте через месяц достичь хорошего базового уровня, нужного для повседневного общения, без академических изысков.Есть множество языковых курсов. Учиться можно разными способами, выбирайте тот, который Вам приятен — например, более интерактивный, с онлайн-упражнениями и современными техническими решениями, или же более классический — с лекциями по скайпу и учебниками привычного формата. При этом будьте внимательны, выбирая курс, почитайте отзывы и не тратьтесь на курсы, где идет откровенный обман — 'Английский во сне' или 'Английский под гипнозом'.А еще Ваши верные помощники — фильмы с субтитрами, учебные подкасты и любимые английские песни.Еще один важный совет, основанный на отзывах полиглотов — изучите сначала общие принципы грамматики, лексики, произношения. Не обязательно сразу всю эту информацию понять и запомнить. Но согласитесь — целостное представление намного полезнее, чем разрозненные крупицы знаний.Опять же — тут надо слушать только себя. Есть несколько полезных методов изучения слов — стикеры с переводом слов, расклеенные по дому, или приложения-словари, которые вы заполняете на телефоне сами и учите онлайн. На моих курсах я использую еще один очень интересный и творческий метод — ассоциаций к словам, чтобы запоминать их в легкой игровой форме и с юмором. Экспериментируйте в поисках подходящей техники.Два самых важных аспекта грамматики — это артикли и времена английского. Эти темы трудны для нас, поскольку в русском подобного нет. В английском 12 времен, но не пугайтесь — не все из них непременно пригодятся в общении, и не нужно их зубрить. Например, на нашем курсе мы берем 5 основных времен, этот набор покрывает 90% речевых ситуаций.Когда вы учите новые слова и грамматику — отрабатывайте их на личных примерах, связывайте новые понятия на английском с Вашей жизнью. Привязка новых знаний к реальным событиям в Вашей жизни поможет лучше и дольше помнить языковой материал.Боритесь с языковым барьером. Не доводите себя до ситуации 'все понимаю, но сказать не могу'. Важно говорить уверенно и в темпе, не тратя пять минут на составление одной идеальной фразы. Не бойтесь сказать с ошибкой — это нормально. Сейчас есть онлайн-ресурсы для языкового обмена — ищите там собеседников-иностранцев. А также общайтесь на английском онлайн с друзьями и близкими — наверняка кто-то из них тоже был бы не против потренироваться.Выполняя эти простые советы, вы вскоре заметите значительный прогресс в своих знаниях и обретете новый повод для гордости — знание английского.С Вами была преподаватель, путешественница и полиглот, автор курса Travel English Елизавета Кешкова.Желаю вам успехов, здоровья и интересной учебы, друзья!