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ОНФ создал для родителей школьников путеводитель по открытым онлайн-ресурсам для дистанционного обучения

Эксперты ОНФ проведут опрос родителей школьников, чтобы собрать их мнения, вопросы и пожелания по организации образовательного процесса на время карантина, сообщила координатор проекта ОНФ «Равные возможности ¬– детям», заместитель председателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.
ОНФ создал для родителей школьников путеводитель по открытым онлайн-ресурсам для дистанционного обучения

«Многие мамы и папы беспокоятся, как в ближайшие недели будет проходить этот процесс. Родителям не всегда ясно, как правильно настроить ребенка на учебу, какими ресурсами лучше воспользоваться, чтобы не отстать от программы», — отмечает Духанина. — «Поступающая информация и предложения будет еженедельно направляться в рабочую группу по обеспечению образовательного процесса в условиях пандемии Российской академии образования, а по завершению карантинных мероприятий будет проведено обсуждение на площадке ОНФ. Родителям, которые будут сообщать нам о возникающих трудностях, мы будем направлять подготовленный нами путеводитель по всем открытым онлайн-ресурсам, чтобы родителям было легче сориентироваться в этом многообразии. Он содержит информацию и о крупных интерактивных образовательных порталах, и об онлайн методических системах небольших «семейных» школ». Для школьников в социальных сетях проекта «Равные возможности ¬– детям» будут распространяться рекомендации по проведению карантина с пользой для обучения.

Сбор отзывов родителей продлится до окончания в России карантинных мер. Анкета доступна по ссылке: https://anketolog.ru/distant. Ранее в Министерстве просвещения сообщили, что каникулы в российских школах продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения.

Многие электронные платформы и сервисы открыли бесплатный доступ к своему учебному контенту для детей на период общероссийского школьного карантина. Так, на онлайн-платформе Учи.Ру с 23 марта четыре дня в неделю будут транслироваться уроки по математике, окружающему миру, русскому и английскому языкам. Также в ближайшее время на ней появится сервис, позволяющий учителю самому вести онлайн-урок: можно будет не только излагать материал, но и показывать презентацию и писать на виртуальной доске. Электронная школа «Фоксфорд» открыла бесплатный доступ к своим курсам, в том числе урокам по базовым предметам школьной программы. А издательство «Просвещение» предоставило школам бесплатные электронные версии учебников и специальные тренажеры для отработки и закрепления учащимися полученных знаний.

Цифровые технологии, по мнению большинства родителей, способствую повышению качества предметных знаний детей. С этим согласились 61% опрошенных Фондом «Национальные ресурсы образования» в апреле 2018 года родителей. Треть респондентов согласились, что цифровые технологии способствуют развитию способностей учащихся и эффективной индивидуализации учебного процесса (34,9% и 33,7% соответственно). При этом 51% родителей считают уровень цифровизации российской школы недостаточным, так как она не располагает большим количеством необходимых ресурсов. Всего в опросе приняли участие 1300 человек.

Духанина напомнила, что в рамках национального проекта «Образование» реализуется федеральный проект «Цифровая образовательная среда». Он предусматривает обновление информационно-коммуникационной инфраструктуры школьного образования, подготовку кадров и создание федеральной цифровой платформы. На эти цели выделено более 82 млрд рублей.

«По итогам мониторинга мы проведем круглый стол на площадке ОНФ с участием представителей сервисов и платформ онлайн-обучения для детей, руководителей профильных ведомств. Вынужденный карантин в школах можно рассматривать как «испытательный полигон» для современных цифровых форматов обучения. Поэтому крайне важно будет отработать все возникшие в ходе процесса вопросы, проблемы и проанализировать лучший опыт», — резюмировала Духанина.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:29

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