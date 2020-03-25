АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 85.43 USD 78.85
Курс валют на 25.03.2020

Лучшие белгородские студенты стали стипендиатами фонда «Поколение»

Названы 30 лучших студентов высших и средне-специальных учебных заведений Белгородской области по итогам 2019 года. Все они получили именную стипендию фонда «Поколение»‎ Андрея Скоча. Депутат Государственной думы РФ лично вручил дипломы 15 стипендиатам.
Лучшие белгородские студенты стали стипендиатами фонда «Поколение»

Для фонда «Поколение» Андрея Владимировича Скоча это не разовая акция. Стипендия «Лучший студент года» начисляется ежемесячно на протяжении учебного года в дополнение к государственной. Цель проекта — поддержать самых способных студентов, обучающихся в вузах Белгородской области. За 17 лет денежную помощь от фонда Андрея Скоча получило около трех тысяч студентов.

История стипендии «Лучший студент года»‎


Андрей Владимирович Скоч учредил стипендию «Лучший студент года»‎ в 2002 году. По его словам, все молодые люди нуждаются в финансовой помощи, особенно студенты. Ведь, чтобы достичь действительно высоких результатов необходимо все время посвящать образованию и саморазвитию.

В 2016-2017 году стипендиатами фонда «Поколение» стали 275 студентов из 45 университетов и институтов области. Тогда лучшие учащиеся получили стипендии в размере 5000 — 6000 рублей.

В 2017-2019 годах количество стипендиатов сократилось до 30 человек, однако размер их вознаграждений вырос до 10000 — 15000 тысяч в зависимости от степени. Во время награждения лучших студентов по итогам 2019 года Андрей Скоч порадовал их новостями: в 2020 году стипендия станет больше.

За годы существования стипендии «Лучший студент года»‎ фонд Скоча Андрея наградил 2965 студентов, которые получили от «Поколения»‎ свыше 80 млн рублей.

В феврале 2020 года вновь состоялась церемония присуждения именных стипендий фонда Андрея Владимировича Скоча «Поколение». Тридцать лучших студентов обеспечили себе прибавку к государственной стипендии на учебный год, пятнадцать из них — получили свои дипломы из рук основателя фонда, депутата Государственной думы Андрея Скоча.

В 2019 году в стипендиальной программе «Лучший студент года»‎ фонда «Поколение» Скоча Андрея участвовало 404 заявки. Лучшие студенты определялись путем онлайн-голосования в 15 номинациях, которые учитывают не только заслуги в учебе, но и достижения в общественной деятельности, науке, спорте и творчестве. Всего в онлайн-голосовании было принято 23555 голосов.

Благотворительный фонд Скоча Андрея Владимировича особенно выделил номинацию «Социальный проект»‎. Участники защищали свои идеи вживую перед судьями. Победительницей стала Коршунова Валерия с проектом благотворительного марафона ко Дню Победы.

Поддержка талантов фондом «Поколение»


На протяжении своего существования фонд «Поколение» помогал и помогает не только молодежи. Различные премии инициируются депутатом Госдумы РФ Скочем Андреем для начинающих авторов, медиков, ученых, научных групп, исследователей, а также для образцовых родителей многодетных семей. Кроме того, благотворительный фонд «Поколение» поддерживает представителей наименее социально защищенных классов.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Петросян упрекнул Степаненко в разбазаривании совместно нажитого…
«Здоровее Лещенко нет никого в стране»: Владимир Винокур призвал не тревожиться за народного…
"С премьерой тебя, родной": Анжелика Варум анонсировала выход испаноязычного альбома Леонида Агутина "La Vida…
Экономика Норвегии вернулась во времена войны из-за пандемии…
Рудковская задумалась об отпуске на Мальдивах во время вспышки…
Компания Hyundai начала тестирование спортивного хэтчебэка i20N на…
Шведские социалисты снова набирают популярность на фоне пандемии…
Киностудия имени М. Горького планирует снять фильм о борьбе с…
Илья Григоренко собирается на проект к звезде «Дом-2» Алине…
Ученые открыли ранее неизвестные полезные свойства грецких…
Новый грузовик Mercedes-Benz Actros получит камеры вместо зеркал заднего…
В игре Plague Inc. появится режим спасения мира от…
Стоматологи выяснили, что ополаскиватели для рта вредят здоровью…
Звезде «Дом-2» Иосифу Оганесяну испортил отдых на Сейшелах…
Суд Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил их передачу…
Поклонники обеспокоены проблемами со здоровьем ведущей «Дом-2» Ксении…
Звезда «Дом-2» Виктория Каплий попала в полицию, пытаясь прогнать депрессию…
«У него другая семья»: Ханна впервые публично рассказала о своем…
Галкин высмеял английский язык Ивлеевой в диалоге с Джаредом…
Онлайн-концерт Ольги Бузовой за полчаса просмотрели более 500 тысяч…
«Как вам гиперреализм?»: Солист Little Big обрел новое хобби во время…
Ксения Собчак сняла новый ролик о коронавирусе для своего блога в больнице в…
Toyota Sienna оснастят гибридным…
Для посетителей открыли часть Великой Китайской стены…
Дарья Мороз рассказала о разводе с Константином Богомоловым: "Мы всегда разделяли работу и…
В Сингапуре создали тест на коронавирус с результатом за пять…
«Мы вжарим настоящий рок для вас»: Гарик Сукачев из-за коронавируса даст бесплатный…
Власти Москвы распорядились госпитализировать всех беременных с…
Просмотреть все новости