Лучшие белгородские студенты стали стипендиатами фонда «Поколение»
Названы 30 лучших студентов высших и средне-специальных учебных заведений Белгородской области по итогам 2019 года. Все они получили именную стипендию фонда «Поколение» Андрея Скоча. Депутат Государственной думы РФ лично вручил дипломы 15 стипендиатам.
Для фонда «Поколение» Андрея Владимировича Скоча это не разовая акция. Стипендия «Лучший студент года» начисляется ежемесячно на протяжении учебного года в дополнение к государственной. Цель проекта — поддержать самых способных студентов, обучающихся в вузах Белгородской области. За 17 лет денежную помощь от фонда Андрея Скоча получило около трех тысяч студентов.
Андрей Владимирович Скоч учредил стипендию «Лучший студент года» в 2002 году. По его словам, все молодые люди нуждаются в финансовой помощи, особенно студенты. Ведь, чтобы достичь действительно высоких результатов необходимо все время посвящать образованию и саморазвитию.
В 2016-2017 году стипендиатами фонда «Поколение» стали 275 студентов из 45 университетов и институтов области. Тогда лучшие учащиеся получили стипендии в размере 5000 — 6000 рублей.
В 2017-2019 годах количество стипендиатов сократилось до 30 человек, однако размер их вознаграждений вырос до 10000 — 15000 тысяч в зависимости от степени. Во время награждения лучших студентов по итогам 2019 года Андрей Скоч порадовал их новостями: в 2020 году стипендия станет больше.
За годы существования стипендии «Лучший студент года» фонд Скоча Андрея наградил 2965 студентов, которые получили от «Поколения» свыше 80 млн рублей.
В феврале 2020 года вновь состоялась церемония присуждения именных стипендий фонда Андрея Владимировича Скоча «Поколение». Тридцать лучших студентов обеспечили себе прибавку к государственной стипендии на учебный год, пятнадцать из них — получили свои дипломы из рук основателя фонда, депутата Государственной думы Андрея Скоча.
В 2019 году в стипендиальной программе «Лучший студент года» фонда «Поколение» Скоча Андрея участвовало 404 заявки. Лучшие студенты определялись путем онлайн-голосования в 15 номинациях, которые учитывают не только заслуги в учебе, но и достижения в общественной деятельности, науке, спорте и творчестве. Всего в онлайн-голосовании было принято 23555 голосов.
Благотворительный фонд Скоча Андрея Владимировича особенно выделил номинацию «Социальный проект». Участники защищали свои идеи вживую перед судьями. Победительницей стала Коршунова Валерия с проектом благотворительного марафона ко Дню Победы.
На протяжении своего существования фонд «Поколение» помогал и помогает не только молодежи. Различные премии инициируются депутатом Госдумы РФ Скочем Андреем для начинающих авторов, медиков, ученых, научных групп, исследователей, а также для образцовых родителей многодетных семей. Кроме того, благотворительный фонд «Поколение» поддерживает представителей наименее социально защищенных классов.
Для фонда «Поколение» Андрея Владимировича Скоча это не разовая акция. Стипендия «Лучший студент года» начисляется ежемесячно на протяжении учебного года в дополнение к государственной. Цель проекта — поддержать самых способных студентов, обучающихся в вузах Белгородской области. За 17 лет денежную помощь от фонда Андрея Скоча получило около трех тысяч студентов.
История стипендии «Лучший студент года»
Андрей Владимирович Скоч учредил стипендию «Лучший студент года» в 2002 году. По его словам, все молодые люди нуждаются в финансовой помощи, особенно студенты. Ведь, чтобы достичь действительно высоких результатов необходимо все время посвящать образованию и саморазвитию.
В 2016-2017 году стипендиатами фонда «Поколение» стали 275 студентов из 45 университетов и институтов области. Тогда лучшие учащиеся получили стипендии в размере 5000 — 6000 рублей.
В 2017-2019 годах количество стипендиатов сократилось до 30 человек, однако размер их вознаграждений вырос до 10000 — 15000 тысяч в зависимости от степени. Во время награждения лучших студентов по итогам 2019 года Андрей Скоч порадовал их новостями: в 2020 году стипендия станет больше.
За годы существования стипендии «Лучший студент года» фонд Скоча Андрея наградил 2965 студентов, которые получили от «Поколения» свыше 80 млн рублей.
В феврале 2020 года вновь состоялась церемония присуждения именных стипендий фонда Андрея Владимировича Скоча «Поколение». Тридцать лучших студентов обеспечили себе прибавку к государственной стипендии на учебный год, пятнадцать из них — получили свои дипломы из рук основателя фонда, депутата Государственной думы Андрея Скоча.
В 2019 году в стипендиальной программе «Лучший студент года» фонда «Поколение» Скоча Андрея участвовало 404 заявки. Лучшие студенты определялись путем онлайн-голосования в 15 номинациях, которые учитывают не только заслуги в учебе, но и достижения в общественной деятельности, науке, спорте и творчестве. Всего в онлайн-голосовании было принято 23555 голосов.
Благотворительный фонд Скоча Андрея Владимировича особенно выделил номинацию «Социальный проект». Участники защищали свои идеи вживую перед судьями. Победительницей стала Коршунова Валерия с проектом благотворительного марафона ко Дню Победы.
Поддержка талантов фондом «Поколение»
На протяжении своего существования фонд «Поколение» помогал и помогает не только молодежи. Различные премии инициируются депутатом Госдумы РФ Скочем Андреем для начинающих авторов, медиков, ученых, научных групп, исследователей, а также для образцовых родителей многодетных семей. Кроме того, благотворительный фонд «Поколение» поддерживает представителей наименее социально защищенных классов.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:28