Эксперты назвали причину «смерти» двигателя авто после заливки нового масла





По словам специалистов, мотор ломается по причине смены вязкости жидкости. Это может случиться из-за внезапной полимеризации ряда составляющих пакета присадок. Реакция чаще всего протекает во время увеличения температуры масла. Как отметили эксперты, этот процесс можно наблюдать при стоянии в пробках и быстрой езде. Также здесь имеют место и другие нагрузки на авто. В частых случаях ломаются малообъемные теплонагруженные двигатели.Кроме этого, в масле может оставаться осадок частей катализатора, использующегося при изготовлении. При его наличии следует отказаться от использования такого средства, так как существует вероятность поломки мотора.