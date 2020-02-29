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Эксперты назвали причину «смерти» двигателя авто после заливки нового масла

Эксперты озвучили причину, по которой наступает «смерть» двигателя авто после заливки свежего масла. Материал соответствующего содержания размещен на портале «АвтоВзгляд».

По словам специалистов, мотор ломается по причине смены вязкости жидкости. Это может случиться из-за внезапной полимеризации ряда составляющих пакета присадок. Реакция чаще всего протекает во время увеличения температуры масла. Как отметили эксперты, этот процесс можно наблюдать при стоянии в пробках и быстрой езде. Также здесь имеют место и другие нагрузки на авто. В частых случаях ломаются малообъемные теплонагруженные двигатели.

Кроме этого, в масле может оставаться осадок частей катализатора, использующегося при изготовлении. При его наличии следует отказаться от использования такого средства, так как существует вероятность поломки мотора.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:12

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