RankQuality помогает сделать правильный выбор
RankQuality объединяет пользовательские рейтинги и экспертные подходы. Благодаря этому каждый товар получает объективную оценку, демонстрирующую его сильные и слабые стороны.
Выбор нового смартфона, планшета, наушников, автомобиля или туристической путёвки – процесс очень сложный. С одной стороны, хочется, чтобы покупка полностью удовлетворяла все потребности; с другой – нет никакого желания переплачивать за ненужные функции или возможности; а дополнительно ко всему рынок предлагает десятки моделей и решений, практически ничем не отличающихся друг от друга.
Первый вариант решения этой проблемы – стать экспертом в области. Выбирая смартфон, стоит изучить особенности техпроцесса процессоров (чем 12 нм круче 16 нм), разрешения фотокамер и получения OTA-обновлений. Такой путь не лишён недостатков – приходится «забивать голову» ненужной информацией и тратить массу своего времени на изучение того, что потребуется один раз в жизни.
Второй вариант – обратиться к экспертам. В частности, к сервису RankQuality.
Какой планшет лучше – Microsoft Surface Pro 6 или Apple iPad 9.7? Какие наушники лучше – Sony WH-1000XM3 или Sennheiser HD 4.50? Какой ультрабук лучше купить – Xiaomi Mi Notebook Air или Asus ZenBook 14 UX433? Человеку, который не является экспертом в мобильной электронике или компьютерной технике, может быть очень сложно ответить на этот вопрос.
Приходится «гуглить». Много, читая самые разные отзывы и обзоры, встречая то проявления любви, то всплески ненависти в отношении тех или иных товаров. Просто интернет – это большая информационная помойка, а пользовательские рейтинги как минимум необъективны. Xiaomi Mi Notebook Air оснащается ярким экраном, весит чуть больше килограмма и способен проработать от батареи почти 8 часов, но вот играть на нём не получится. Потому что этот ультрабук – не для игр. Он для того, чтобы бросить его в рюкзак и носить с собой весь день, не чувствуя ни малейшей усталости.
Сервис RankQuality базируется именно на объективной оценке товаров. Он не только сравнивает продукты между собой, но и однозначно демонстрирует достоинства и недостатки каждого из них. Это помогает сделать правильный выбор, определив плюсы и минусы товара.
Что «под капотом» у RankQuality
RankQuality объединяет пользовательские рейтинги и экспертные подходы. Благодаря этому каждый товар получает объективную оценку, демонстрирующую его сильные и слабые стороны. Для этого сервис использует сложные формулы подсчёта, включающие такие параметры, как:
Разумеется, «под капотом» у RankQuality ещё больше математики, потому что определение лучшего продукта – задача непростая. Но при этом сохраняется объективность и беспристрастность подхода.
Выбор нового смартфона, планшета, наушников, автомобиля или туристической путёвки – процесс очень сложный. С одной стороны, хочется, чтобы покупка полностью удовлетворяла все потребности; с другой – нет никакого желания переплачивать за ненужные функции или возможности; а дополнительно ко всему рынок предлагает десятки моделей и решений, практически ничем не отличающихся друг от друга.
Первый вариант решения этой проблемы – стать экспертом в области. Выбирая смартфон, стоит изучить особенности техпроцесса процессоров (чем 12 нм круче 16 нм), разрешения фотокамер и получения OTA-обновлений. Такой путь не лишён недостатков – приходится «забивать голову» ненужной информацией и тратить массу своего времени на изучение того, что потребуется один раз в жизни.
Второй вариант – обратиться к экспертам. В частности, к сервису RankQuality.
Как RankQuality помогает сделать правильный выбор
Какой планшет лучше – Microsoft Surface Pro 6 или Apple iPad 9.7? Какие наушники лучше – Sony WH-1000XM3 или Sennheiser HD 4.50? Какой ультрабук лучше купить – Xiaomi Mi Notebook Air или Asus ZenBook 14 UX433? Человеку, который не является экспертом в мобильной электронике или компьютерной технике, может быть очень сложно ответить на этот вопрос.
Приходится «гуглить». Много, читая самые разные отзывы и обзоры, встречая то проявления любви, то всплески ненависти в отношении тех или иных товаров. Просто интернет – это большая информационная помойка, а пользовательские рейтинги как минимум необъективны. Xiaomi Mi Notebook Air оснащается ярким экраном, весит чуть больше килограмма и способен проработать от батареи почти 8 часов, но вот играть на нём не получится. Потому что этот ультрабук – не для игр. Он для того, чтобы бросить его в рюкзак и носить с собой весь день, не чувствуя ни малейшей усталости.
Сервис RankQuality базируется именно на объективной оценке товаров. Он не только сравнивает продукты между собой, но и однозначно демонстрирует достоинства и недостатки каждого из них. Это помогает сделать правильный выбор, определив плюсы и минусы товара.
Что «под капотом» у RankQuality
RankQuality объединяет пользовательские рейтинги и экспертные подходы. Благодаря этому каждый товар получает объективную оценку, демонстрирующую его сильные и слабые стороны. Для этого сервис использует сложные формулы подсчёта, включающие такие параметры, как:
- Эталоны. Лучшие товары становятся эталонными. Остальные сравниваются с ними, чтобы определить, насколько они хороши или плохи;
- Значимость. Важнейшие характеристики вносят больший вклад в общий рейтинг, чем те, которые практически не влияют на пользовательский опыт;
- Ценообразование. Платформа старается выбирать доступные товары, чтобы покупатели не переплачивали за бренд.
Разумеется, «под капотом» у RankQuality ещё больше математики, потому что определение лучшего продукта – задача непростая. Но при этом сохраняется объективность и беспристрастность подхода.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:26