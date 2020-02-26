Вячеслав Мун: на что обратить внимание при установке виниров





За последние несколько лет виниры стали не только способом сделать свою улыбку здоровой и красивой, но еще и успели стать трендом. Мы поговорили с Вячеславом Муном, основателем сети авторских стоматологий «Dr.Mun» и обладателем премии «Стоматолог года-2019», и узнали, как не испортить свои зубы винирами и не потратить на восстановление зубов 2 000 000 рублей.Сейчас рынок стоматологических услуг очень перенасыщен. Но, как и в любой сфере, сложно найти хорошего специалиста. Хороший специалист всегда вкладывает в себя, в обучение большие деньги. В нашем случае доктор вкладывает в себя от 1 млн рублей до 2 млн рублей в год – только в своё профессиональное обучение. Соответственно, стоимость лечения у таких специалистов чуть выше, чем у обычных стоматологов, которые работают даже 5-10 лет, но не обучаются и не вкладывают в себя и в свои навыки. Они считают, что их услуги будут стоить дороже, исходя из их выслуги лет. Но сейчас важно не то, сколько лет доктор сидит на одном месте, а сколько и как он обучается.Я бы сказал, что успех – это относительное понятие. Я думаю, что успех не определяется самим человеком, он может определяться на основе обратной связи, например – положительных отзывов людей о твоей работе. К примеру, у нас более 1000 отзывов о нашей работе.Конечно же, я работаю не один. У нас сеть Авторских стоматологических клиник. Я выступаю в роли основателя, идеолога и главного врача – человека, который гарантирует и обеспечивает качество. Отбираю весь персонал, который работает в клиниках, сам, начиная от помощников, ассистентов, заканчивая врачами и администраторами. В первую очередь, я смотрю на личные качества человека, а потом уже на профессиональные навыки.Изначально, если посмотреть на название клиники – это авторская, эстетическая, функциональная стоматология. Эстетика – это высший пилотаж мастерства в стоматологии, но перед этим нужно знать базу. База – это функциональная стоматология (гнатология) – это та база, которой многие пренебрегают, а ее необходимо изучать.Я бы сказал, что это следствие того, что человек показывает – он успешен во всех сферах жизни. Первая сфера – это здоровье, вторая – это отношения и семья, третья – это его бизнес. Если во всех сферах у него хорошо, то почему нет? Если он озабочен тем, чтобы у него были красивые зубы – это забота о себе, это любовь к себе, это просто здоровье.Во-первых, всех клиентов я раскрыть не могу. Во-вторых, я бы убрал слово «клиенты», потому что все наши пациенты – это наши гости, и я считаю, что они приходят к нам за какой-то помощью. Всех раскрыть не могу, потому что это политики, звёзды, депутаты, блогеры. И для многих этот момент очень интимный, поэтому мы соблюдаем этику.Виниры отличаются по методу изготовления, но если не углубляться, то важны два момента. Первый – это функциональность, комплексность работы, и на начальном этапе важно диагностировать полную картину во рту, начиная от сустава ВНЧС, заканчивая прикусом в целом. Второй этап – это эстетический, тут конечный результат зависит от человека, который занимается эстетикой. Если говорить о долговечности, то у виниров есть очень много противопоказаний. Например, 8 из 10 наших пациентов перед установкой виниров идут на брекеты. Можно поставить виниры на все зубы, но это не будет долговечно. Если говорить о методе изготовления виниров – есть прессованные, фрезерованные, а мы делаем только авторские виниры ручной работы (поэтому и клиника называется авторской). Это сложнейший метод изготовления виниров, это делается 100% вручную из высокоэстетичной керамики, поэтому наши работы сильно отличаются по эстетике.Если вернуться к предыдущему вопросу, то на стоимость влияет множество факторов. Первое – это квалификация доктора, насколько часто он обучается, чему он обучается. Если он просто ортопед – это одно дело. У нас работает ортопед-гнатолог. Гнатология – это наука, которая изучает сустав ВНЧС (это комплексность, функциональность). Ну и, конечно, квалифицированный специалист не будет работать за низкую оплату. Второе – это материалы и метод изготовления. На изготовление виниров ручной работы требуется в 2-3 раза больше времени, чем на обычные.Советую зайти почитать мой блог в Инстаграм. Потому что, прочитав 3-5 постов, вы будете в несколько раз компетентнее. Говорят, чтобы стать экспертом, нужно проделать одно и то же действие 10000 часов. Мы сделали в разы больше и готовы делиться со всеми – не только с людьми, но и обучать докторов!