Возможный доход Елены Батуриной от продажи отеля Morrison посчитали ирландские СМИ





Ведущее деловое издание Ирландии Irish Times сообщило, что «самая богатая женщина России Елена Батурина собирается стать еще богаче благодаря своевременным инвестициям в роскошный дублинский отель Morrison».В статье утверждается, что выкупившая в 2012 году четырехзвездочную гостиницу за 22 миллиона евро, «прозорливая женщина-олигарх», как называет ее ирландское издание, дала указание гостиничному подразделению агентства недвижимости CBRE выставить Morrison на продажу в ближайшие недели по цене от 80 до 85 миллионов евро, что соответствует текущей подъему на рынке коммерческой недвижимости Дублина.«Ранее в СМИ указывалось, что Батурина потратила до 10 миллионов евро на реконструкцию отеля в период с 2012 по 2013 год. Продажа по указанной цене позволит предпринимательнице получить прирост до 53 миллионов евро – 165% – на свои первоначальные вложения», - указывает издание.«Morrison, безусловно, процветал при Батуриной. На основании последних отчетов, поданных отелем в декабре прошлого года, та же Irish Times сообщала, что Morrison увеличил свою годовую прибыль почти на 49% до более чем 2,75 миллиона евро», – подчеркивается в статье.Продажи в отеле выросли на 6% в 2018 году до 14,16 млн евро – резкое увеличение чистой прибыли произошло благодаря строгому контролю за расходами.На протяжении трех лет до 2018 года компании Батуриной получили с Morrison дивиденды на общую сумму 2,5 миллиона евро. Отель сохранил денежный запас в размере почти 4 миллионов евро, а накопленная прибыль за время владения Батуриной составила 5,1 миллиона евро.CBRE отказался комментировать соответствующий вопрос от Irish Times. Представитель Батуриной Геннадий Теребков, также отказался комментировать данный запрос, отметив, что «приобретение малоприбыльных предприятий, их модернизация, последующее успешное развитие и продажа» является одним из способов получения дохода структурами Елены Батуриной.Как сообщалось, инвестиционная группа Елены Батуриной занимается деятельностью в сфере международных инвестиций: ее портфолио включает в себя проекты в гостиничном бизнесе, производстве возобновляемой энергетики, мембранную инжиниринговую компанию, девелопменте жилой и коммерческой недвижимости. География проектов покрывает такие страны Европы, США, Казахстан и Россию. По данным Forbes, состояние Елена Батуриной равняется 1,2 миллиарда долларов (1,08 миллиарда евро).Ожидается, что продажа Morrison вызовет значительный интерес со стороны ряда международных гостиничных операторов и инвесторов. Продажа этого объекта недвижимости продолжит ряд крупных сделок, произошедших «в высших кругах» гостиничного рынка Дублина в 2019 году, отмечается в ирландском издании.В эти крупные сделки входит продажа the Marker за 134 миллиона евро (будет переименован в Ananatara) немецкому инвестору Deka Immobolien; продажа Conrad Dublin за 116 миллионов евро Archer Hotel Capital; 50 миллионов евро за продажу отеля Portmarnock & Golf Link канадской Northland Properties; и 40 миллионов евро за продажу Central Hotel Deutsche Finance International.В то время как средняя цена по всем предложениям отелей в Дублине в прошлом году составляла 400 000 евро за номер или «за ключ», продажа the Marker установила новый рекорд в 700 000 евро за ключ. Если Morrison получит запрошенную ориентировочную цену в 85 миллионов евро, соответствующая цифра составит внушительные 586 206 евро за ключ.Об отелеОтель Morrison, первоначально построенный в 1996 году покойным отельером Хью О'Реганом, занимает превосходное месторасположение в центре города с видом на реку Лиффи, в нескольких минутах ходьбы от Темпл-Бар, торговых районов Генри-стрит и Графтон-стрит и Международного центра финансовых услуг.Бутик-отель, спроектированный Джоном Рочей, состоит из 145 номеров и люксов, семи конференц-залов, способных вместить до 240 гостей, а также современного фитнес-центра.Morrison располагает рядом баров и ресторанов, включая ресторан Halo, бар Quay 14 и Morrison Grill. Отель работает под торговой маркой DoubleTree группы Hilton Worldwide.