Высокую оценку на X Всероссийском съезде НКО получила модель работы объединения «Алашара» с населением





Семь лет «Алашара» занимается вопросами развития абазинского этноса и абазинских сел в Карачаево-Черкессии. Новая модель работы создана президентом организации, меценатом и вице-спикером Народного собрания КЧР Муссой Экзековым. Суть модели заключается в вовлечении местного населения в процесс улучшения жизни родного села, пробуждении общественной инициативы и формировании гражданского общества.- Когда люди сами улучшают свое село, они видят результаты своего труда, гордятся им и получают уверенность, что сами могут изменить жизнь к лучшему, – говорит Мусса Экзеков.В основу работы положен принцип – «не вместо, а вместе». Жители не должны быть простыми наблюдателями и потребителями помощи. Они должны быть соорганизаторами. Общественную инициативу поддержало руководство КЧР.- Уже первый проект – установку спортивных площадок – жителям предлагалось реализовать совместно. «Алашара» дает средства на оборудование, а выбрать место, договориться с муниципалитетом и установить площадку должны были сами граждане. Площадки появились в каждом из 13 сел. По тому же принципу был возрожден один из домов культуры. «Алашара» выделила 900 тыс. на стройматериалы. Но еще миллион стоили бы услуги рабочих. На сходе граждан было принято решение отремонтировать своими силами. Разумеется, работа шла дольше, ведь люди тратили свое свободное время, выходные, но всем миром дом построили, – рассказал на съезде Рамазан Мхце.После успеха первых проектов в селах определились инициативные жители, который объединились в общественные советы. Одновременно стали создаваться женсоветы, активнее заработали советы старейшин. Представители советов в каждом селе объединяются в подразделение организации «Апсадгьыл» (Родина). Вместе с главой села и местными депутатами они создают программы развития и ищут возможности реализовать свои проекты. Часть средств выделяет «Алашара» через установленную Муссой Экзековым систему грантов, часть жители собирают сами, часть выделяет государство.