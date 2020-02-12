АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Сети перечислили древнейшие археологические находки за всю…
EUR 69.77 USD 63.95
Курс валют на 12.02.2020

Елена Нолари: что нужно знать в 2020 году о поведении некоторых планет

Если история развивается по спирали, то астрология – по определенным законам и строгим правилам. В начале каждого года каждая из ведущих планет Солнечной системы формирует индивидуальный «бюджет», планируя на предстоящие триста шестьдесят дней бонусы и «штрафы».

Итак, что год грядущий нам готовит? Каждый месяц на несколько дней в небе появляется так называемая Луна без курса или попросту – холостая.
Елена Нолари: что нужно знать в 2020 году о поведении некоторых планет

Холостая Луна – вредна


Не удивляйтесь – именно такую неженскую характеристику единственный естественный спутник Земли получил благодаря тому, что любые действия в этот период времени бесперспективны. Любое начинание в лучшем случае не получит никакого результата, а в худшем – преподнесет неприятные сюрпризы. Поэтому все важное и значимое на этот период времени целесообразней будет отложить на более благоприятное время. Особенно это касается хирургических операций, приобретения новой недвижимости или дорогих автомобилей, а также подписания договоров, подачи заявлений. Не рекомендуется давать в долг, вкладывать деньги, регистрировать предприятие. Лучше в этот период расслабиться и отдохнуть. Луна без курса или холостая Луна может длиться от нескольких секунд до нескольких часов.

В стиле ретро Меркурия


Меркурий курирует все сферы, требующие смекалки, умственной деятельности. Если Меркурий находится в «добром здравии», деятельность людей в данных областях будет процветать. При ретроградном движении, соответственно, все процессы начнут тормозиться. В это время опасно начинать новые дела, подписывать бумаги, делать крупные покупки. Все, что будет приобретено в этот период, окажется невостребованным, ненужным. Тщательно проверяйте документы, которые подписываете, следите за своими кошельками, ценностями! Тем более что ретроградный Меркурий – покровитель воров и мошенников всех мастей. В 2020 году он проявит себя трижды: с 17 февраля – по 10 марта в Водолее, с 18 июня – по 12 июля в Раке, с 14 октября – по 3 ноября в Скорпионе и Весах. Важно: его негативное влияние начинается уже за неделю!

Когда Венера в Близнецах


Начиная с 13 мая и заканчивая 25 июня в ретрофазу входит Венера в знаке Близнецы. Покровительница любви, партнерских отношений, красоты, достатка, домашнего уюта во время «плохого настроения» сводит на «нет» позитив в данных сферах. Возможны скандалы дома, непонимание близких. Как и в случае с ретроградным Юпитером, не стоит затевать дорогостоящие покупки, особенно приобретение предметов искусства и ювелирных украшений. Высок риск нарваться на подделку в первом случае и на некачественное изготовление – во втором. Неблагоприятен период для кардинального изменения внешности у пластических хирургов, подписания новых долгосрочных договоров с финансовыми обязательствами, регистрации бизнеса. Но есть и плюсы: это отличный период для разрыва отношений, которые давно изжили себя, разводов и расставаний с ненужным партнером.

Береженого Марс сбережет


Еще один небесный «ретроград» этого года – Марс – заявит о своих правах на земные дела и успехи с 9 сентября по 14 ноября в Овне. Красная планета никогда не отличалась кротостью, да и Овна нельзя назвать меланхоликом. Так что этот альянс в ретроградный период проявит себя в двойном негативном аспекте. Повысятся вспыльчивость, раздражительность, увеличатся ссоры, конфликты. Могут «накатить» старые, давно забытые обиды. В это время серьезно повышается риск аварий и катастроф, так что дальние зарубежные полеты и поездки лучше отложить на более благоприятное время. Также рекомендуется избегать хирургических операций, провокаций, ссор и конфликтов, последствия которых потом будут «аукаться» до конца всего года.

Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав


Планета Юпитер, отвечающая за расширение бизнеса, успех, удачу, дальние поездки, духовность, в этом году объявится в ретро 14 мая, в Козероге, и продлится до самого сентября. Ретроградное движение Юпитера завершится только 13 числа первого осеннего месяца. Возможно проявление завышенной самооценки, излишней самоуверенности, попытки объять необъятное. Возможно некое торможение в сферах бизнеса, науки, культуры, образования, в политической и общественной деятельности. Не стоит предпринимать ничего важного, лучше действовать старыми проверенными способами. Не рекомендуется менять место работы. Также в мае, 11 числа, начнется ретроградное движение Сатурна в Козероге. Завершится это «путешествие» в конце сентября – 29 числа. Планета курирует цели, долг, ответственность, самодисциплину, трудолюбие, порядок. Произойдет замедление процессов во всех этих сферах, но зато появится возможность избавиться или отказаться от всего, что тяготит.
Елена Нолари, астролог, психолог

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская заявила о поиске молодого человека с цветком во…
Пандус на крышу «Щелковского» Года Нисанова и Зараха Илиева прошел тест на…
Xiaomi выпустит антишпионский гаджет Smoovie для защиты от краж и…
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова решила завершить…
«Я/Мы Водонаева»: Айза Анохина устроила одиночный пикет в поддержку звезды…
Андрей Кибитов прокомментировал переезд ОСК в…
«Это реквием»: Анна Исаева рассказала о книге, посвященной Юлии…
В России готовятся к тестированию нового двигателя для ракеты-носителя…
Депутат Борис Вишневский считает, что Ксения Собчак "играла оппозиционерку" ради программы на Первом…
В продаже появится однотонный пикап на основе Lada…
Сын Сенчуковой и Рыбина покорил поклонников своей…
УАЗ «Патриот» получил новую защиту от…
«Публичный человек должен быть примером»: Сергей Стиллавин прокомментировал нарушение правил…
В Приморье истребители Су-35С провели тренировочный бой с самолетами…
Мария Аронова назвала причину расставания с первым мужем Владиславом…
Медики раскрыли простой способ распознать у себя смертельный…
Кортни Кокс-Акретт оригинально поздравила Дженнифер Энистон с днем…
Ученые: Вирус ящура поможет в лечении рака поджелудочной…
Елена Ханга встретилась в США с дочерью Мухаммеда…
Медики рассказали, как распознать депрессию по физическим…
В РФ в январе продажи Volvo выросли на…
Оксана Самойлова с мужем придумала имя будущему ребенку, но им «пришлось…
В Сети перечислили древнейшие археологические находки за всю…
«Лучше чем Мэрилин Монро»: Татьяна Буланова снялась для фотосессии в стиле «кино…
В Великобритании из-за шторма на берег выкинуло огромную тушу неизвестного…
Надежда Михалкова рассказала о перспективах дочери Нины в занятии фигурным…
Физики из МГУ обнаружили предсказывающие цунами…
В Японии хотят разработать систему РЭБ для самоподрыва ракет…
Просмотреть все новости