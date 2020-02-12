Елена Нолари: что нужно знать в 2020 году о поведении некоторых планет
Если история развивается по спирали, то астрология – по определенным законам и строгим правилам. В начале каждого года каждая из ведущих планет Солнечной системы формирует индивидуальный «бюджет», планируя на предстоящие триста шестьдесят дней бонусы и «штрафы».
Итак, что год грядущий нам готовит? Каждый месяц на несколько дней в небе появляется так называемая Луна без курса или попросту – холостая.
Не удивляйтесь – именно такую неженскую характеристику единственный естественный спутник Земли получил благодаря тому, что любые действия в этот период времени бесперспективны. Любое начинание в лучшем случае не получит никакого результата, а в худшем – преподнесет неприятные сюрпризы. Поэтому все важное и значимое на этот период времени целесообразней будет отложить на более благоприятное время. Особенно это касается хирургических операций, приобретения новой недвижимости или дорогих автомобилей, а также подписания договоров, подачи заявлений. Не рекомендуется давать в долг, вкладывать деньги, регистрировать предприятие. Лучше в этот период расслабиться и отдохнуть. Луна без курса или холостая Луна может длиться от нескольких секунд до нескольких часов.
Меркурий курирует все сферы, требующие смекалки, умственной деятельности. Если Меркурий находится в «добром здравии», деятельность людей в данных областях будет процветать. При ретроградном движении, соответственно, все процессы начнут тормозиться. В это время опасно начинать новые дела, подписывать бумаги, делать крупные покупки. Все, что будет приобретено в этот период, окажется невостребованным, ненужным. Тщательно проверяйте документы, которые подписываете, следите за своими кошельками, ценностями! Тем более что ретроградный Меркурий – покровитель воров и мошенников всех мастей. В 2020 году он проявит себя трижды: с 17 февраля – по 10 марта в Водолее, с 18 июня – по 12 июля в Раке, с 14 октября – по 3 ноября в Скорпионе и Весах. Важно: его негативное влияние начинается уже за неделю!
Начиная с 13 мая и заканчивая 25 июня в ретрофазу входит Венера в знаке Близнецы. Покровительница любви, партнерских отношений, красоты, достатка, домашнего уюта во время «плохого настроения» сводит на «нет» позитив в данных сферах. Возможны скандалы дома, непонимание близких. Как и в случае с ретроградным Юпитером, не стоит затевать дорогостоящие покупки, особенно приобретение предметов искусства и ювелирных украшений. Высок риск нарваться на подделку в первом случае и на некачественное изготовление – во втором. Неблагоприятен период для кардинального изменения внешности у пластических хирургов, подписания новых долгосрочных договоров с финансовыми обязательствами, регистрации бизнеса. Но есть и плюсы: это отличный период для разрыва отношений, которые давно изжили себя, разводов и расставаний с ненужным партнером.
Еще один небесный «ретроград» этого года – Марс – заявит о своих правах на земные дела и успехи с 9 сентября по 14 ноября в Овне. Красная планета никогда не отличалась кротостью, да и Овна нельзя назвать меланхоликом. Так что этот альянс в ретроградный период проявит себя в двойном негативном аспекте. Повысятся вспыльчивость, раздражительность, увеличатся ссоры, конфликты. Могут «накатить» старые, давно забытые обиды. В это время серьезно повышается риск аварий и катастроф, так что дальние зарубежные полеты и поездки лучше отложить на более благоприятное время. Также рекомендуется избегать хирургических операций, провокаций, ссор и конфликтов, последствия которых потом будут «аукаться» до конца всего года.
Планета Юпитер, отвечающая за расширение бизнеса, успех, удачу, дальние поездки, духовность, в этом году объявится в ретро 14 мая, в Козероге, и продлится до самого сентября. Ретроградное движение Юпитера завершится только 13 числа первого осеннего месяца. Возможно проявление завышенной самооценки, излишней самоуверенности, попытки объять необъятное. Возможно некое торможение в сферах бизнеса, науки, культуры, образования, в политической и общественной деятельности. Не стоит предпринимать ничего важного, лучше действовать старыми проверенными способами. Не рекомендуется менять место работы. Также в мае, 11 числа, начнется ретроградное движение Сатурна в Козероге. Завершится это «путешествие» в конце сентября – 29 числа. Планета курирует цели, долг, ответственность, самодисциплину, трудолюбие, порядок. Произойдет замедление процессов во всех этих сферах, но зато появится возможность избавиться или отказаться от всего, что тяготит.
Елена Нолари, астролог, психолог
Итак, что год грядущий нам готовит? Каждый месяц на несколько дней в небе появляется так называемая Луна без курса или попросту – холостая.
Холостая Луна – вредна
Не удивляйтесь – именно такую неженскую характеристику единственный естественный спутник Земли получил благодаря тому, что любые действия в этот период времени бесперспективны. Любое начинание в лучшем случае не получит никакого результата, а в худшем – преподнесет неприятные сюрпризы. Поэтому все важное и значимое на этот период времени целесообразней будет отложить на более благоприятное время. Особенно это касается хирургических операций, приобретения новой недвижимости или дорогих автомобилей, а также подписания договоров, подачи заявлений. Не рекомендуется давать в долг, вкладывать деньги, регистрировать предприятие. Лучше в этот период расслабиться и отдохнуть. Луна без курса или холостая Луна может длиться от нескольких секунд до нескольких часов.
В стиле ретро Меркурия
Меркурий курирует все сферы, требующие смекалки, умственной деятельности. Если Меркурий находится в «добром здравии», деятельность людей в данных областях будет процветать. При ретроградном движении, соответственно, все процессы начнут тормозиться. В это время опасно начинать новые дела, подписывать бумаги, делать крупные покупки. Все, что будет приобретено в этот период, окажется невостребованным, ненужным. Тщательно проверяйте документы, которые подписываете, следите за своими кошельками, ценностями! Тем более что ретроградный Меркурий – покровитель воров и мошенников всех мастей. В 2020 году он проявит себя трижды: с 17 февраля – по 10 марта в Водолее, с 18 июня – по 12 июля в Раке, с 14 октября – по 3 ноября в Скорпионе и Весах. Важно: его негативное влияние начинается уже за неделю!
Когда Венера в Близнецах
Начиная с 13 мая и заканчивая 25 июня в ретрофазу входит Венера в знаке Близнецы. Покровительница любви, партнерских отношений, красоты, достатка, домашнего уюта во время «плохого настроения» сводит на «нет» позитив в данных сферах. Возможны скандалы дома, непонимание близких. Как и в случае с ретроградным Юпитером, не стоит затевать дорогостоящие покупки, особенно приобретение предметов искусства и ювелирных украшений. Высок риск нарваться на подделку в первом случае и на некачественное изготовление – во втором. Неблагоприятен период для кардинального изменения внешности у пластических хирургов, подписания новых долгосрочных договоров с финансовыми обязательствами, регистрации бизнеса. Но есть и плюсы: это отличный период для разрыва отношений, которые давно изжили себя, разводов и расставаний с ненужным партнером.
Береженого Марс сбережет
Еще один небесный «ретроград» этого года – Марс – заявит о своих правах на земные дела и успехи с 9 сентября по 14 ноября в Овне. Красная планета никогда не отличалась кротостью, да и Овна нельзя назвать меланхоликом. Так что этот альянс в ретроградный период проявит себя в двойном негативном аспекте. Повысятся вспыльчивость, раздражительность, увеличатся ссоры, конфликты. Могут «накатить» старые, давно забытые обиды. В это время серьезно повышается риск аварий и катастроф, так что дальние зарубежные полеты и поездки лучше отложить на более благоприятное время. Также рекомендуется избегать хирургических операций, провокаций, ссор и конфликтов, последствия которых потом будут «аукаться» до конца всего года.
Ты сердишься, Юпитер, значит, ты не прав
Планета Юпитер, отвечающая за расширение бизнеса, успех, удачу, дальние поездки, духовность, в этом году объявится в ретро 14 мая, в Козероге, и продлится до самого сентября. Ретроградное движение Юпитера завершится только 13 числа первого осеннего месяца. Возможно проявление завышенной самооценки, излишней самоуверенности, попытки объять необъятное. Возможно некое торможение в сферах бизнеса, науки, культуры, образования, в политической и общественной деятельности. Не стоит предпринимать ничего важного, лучше действовать старыми проверенными способами. Не рекомендуется менять место работы. Также в мае, 11 числа, начнется ретроградное движение Сатурна в Козероге. Завершится это «путешествие» в конце сентября – 29 числа. Планета курирует цели, долг, ответственность, самодисциплину, трудолюбие, порядок. Произойдет замедление процессов во всех этих сферах, но зато появится возможность избавиться или отказаться от всего, что тяготит.
Елена Нолари, астролог, психолог
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:55