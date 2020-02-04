Жительница США согласилась к свадьбе набрать вес до 270 кг ради жениха
Жительница США собирается перед своей свадьбой поправиться до 270 кг. Девушка рассказала журналистам, что это мечта ее жениха.
Пара встретилась в 2019 году, тогда 34-летний американец хотел найти возлюбленную, которая согласится много есть. Чтобы невеста мужчины увеличила массу тела, он устраивает для нее «обжорные дни». Сейчас жительница Америки весит 204 кг, однако ее цель – поправиться до 270. Пока будущая супруга насыщается в ресторане, партнер гладит ее живот и уговаривает употреблять еще больше еды.
В обычные дни 26-летняя девушка поглощает до 5 тысяч килокалорий, но иногда она съедает вдвое больше, чтобы подготовиться к свадьбе. При этом жених американки весит 86 кг и прибавлять в весе не намерен.
Пара встретилась в 2019 году, тогда 34-летний американец хотел найти возлюбленную, которая согласится много есть. Чтобы невеста мужчины увеличила массу тела, он устраивает для нее «обжорные дни». Сейчас жительница Америки весит 204 кг, однако ее цель – поправиться до 270. Пока будущая супруга насыщается в ресторане, партнер гладит ее живот и уговаривает употреблять еще больше еды.
В обычные дни 26-летняя девушка поглощает до 5 тысяч килокалорий, но иногда она съедает вдвое больше, чтобы подготовиться к свадьбе. При этом жених американки весит 86 кг и прибавлять в весе не намерен.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:32