В Китае приостановили работы над третьим авианосцем из-за коронавируса
В Китае изготовители военного оружия и аппаратуры временно прекратили работы над третьим авианосцем. Соответствующие меры были приняты из-за вероятного распространения коронавируса.
На данный момент неизвестно, когда специалисты возобновят свою деятельность. В городе Ухань, где появился новый тип коронавируса, находится большое количество китайских институтов и предприятий, связанных с проектированием вооружений. Руководители корпораций попросили работников, выезжавших из Китая в другие города после возникновения инфекции, пройти карантин или не приходить на работу до будущего уведомления.
Согласно предоставленной информации, решение об отсрочке создания третьего авианосца может спровоцировать плановые задержки.
На данный момент неизвестно, когда специалисты возобновят свою деятельность. В городе Ухань, где появился новый тип коронавируса, находится большое количество китайских институтов и предприятий, связанных с проектированием вооружений. Руководители корпораций попросили работников, выезжавших из Китая в другие города после возникновения инфекции, пройти карантин или не приходить на работу до будущего уведомления.
Согласно предоставленной информации, решение об отсрочке создания третьего авианосца может спровоцировать плановые задержки.
Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:06