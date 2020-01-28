Вячеслав Моше Кантор: «Если тенденция эмиграции под давлением антисемитизма сохранится, то через тридцать лет в Европе не останется евреев»





«Согласно исследованиям, более 80% евреев говорят, что сегодня не чувствуют себя в безопасности в Европе, а 40% рассказали, что рассматривают возможность покинуть континент, – заявил в своём обращении Вячеслав Моше Кантор. – В последние годы из Европы из-за антисемитизма ежегодно эмигрирует 3% евреев, а это означает, что, если нынешняя тенденция сохранится или усугубится, всего через 30 лет, к 2050 году, евреев в Европе вовсе не останется».23 января 2020 года Вячеслав Моше Кантор выступил на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в «Яд Вашеме» в Иерусалиме, в котором приняли участие почти 50 глав государств и мировых лидеров.Историческое мероприятие под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» было организовано Фондом «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с «Яд Вашемом» под патронатом президента Государства Израиль.«Я рад, что вы собрались здесь сегодня, чтобы встать плечом к плечу с еврейским народом, – заявил Вячеслав Моше Кантор мировым лидерам. – Это служит важным посланием о том, что антисемитизм недопустим и опасен для всех наших обществ».«Я благодарен вам за это, поскольку это даёт евреям по всему миру надежду, что c экстремизмом можно бороться с помощью толерантности, порядочности и умеренности», - подчеркнул президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста».* * *