Пятый Всемирный форум памяти Холокоста пройдёт 23 января 2020 года на площади Варшавского гетто в «Яд Вашеме» в Иерусалиме

Программа Форума:

Главы государств и делегаций, подтвердившие своё участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста (на 15 января 2020 года)





Мероприятие пройдёт под названием «Помнить Холокост, бороться с антисемитизмом!». Организатором выступил Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с Мемориальным комплексом истории «Яд Вашем» в Иерусалиме. Форум, приуроченный к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау и Международному дню памяти жертв Холокоста, начнётся в 13:30.«Это – беспрецедентное и историческое мероприятие, проходящее на самом высоком в истории Израиля уровне и посвящённое проблеме антисемитизма, – заявил инициатор проведения форума, президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор. – Мы обязаны использовать его как решающий и поворотный момент, чтобы сформировать глобальную коалицию лидеров, которые выступят со следующим решительным и единым посланием: антисемитизм во всех его формах недопустим, и в отношении тех, кто исповедует его идеи, будет действовать принцип нулевой толерантности».В 10:30 утра в день проведения Форума в пресс-центре «Яд Вашема» (здание Международной школы изучения Холокоста) состоится пресс-конференция председателя правления «Яд Вашема» Авнера Шалева и президента Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслава Моше Кантора.Мероприятие откроется в 13:30 речью президента Израиля Реувена Ривлина. На форуме также выступят: президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху, вице-президент Соединённых Штатов Америки Майкл Пенс (ожидается официальное подтверждение), президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.Выживший в Холокосте и председатель Общественного совета «Яд Вашема» Раввин Исраэль Меир Лау, а также организаторы Форума – президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор и председатель правления «Яд Вашема» Авнер Шалев – также выступят на Форуме. В ходе мероприятия будет показано несколько коротких видеороликов, а интернациональный оркестр под управлением всемирно известного дирижёра Владимира Спивакова в сопровождении международного хора исполнит несколько музыкальных интерлюдий.Около 15:10 начнётся памятная церемония. Выжившие в Холокосте Роуз Мошковиц из США и Колетт Авитал, председатель Центральной организации выживших в Холокосте Израиля, зажгут вечный огонь, после чего главы делегаций почтут память жертв Холокоста, возложив венки к памятнику «Восстание в Варшавском гетто» на площади Варшавского гетто в Яд Вашеме. Кантор Шай Абрамсон произнесёт поминальную молитву «Эль мале рахамим», а затем выживший в Холокосте Нафтали Дойч прочитает молитву скорбящих «Кадиш». Церемонию завершит минута молчания и исполнение государственного гимна Израиля «Ха-Тиква» («Надежда»).Пятый Всемирный форум памяти Холокоста будет транслироваться в прямом эфире по спутниковой связи на весь мир, а также на официальном сайте и странице Яд Вашема в Facebook. Трансляция будет сопровождаться синхронным переводом на шесть языков: английский, иврит, французский, немецкий, русский и испанский.1. Президент Албании Илир Мета;2. Президент Армении Армен Саркисян;3. Генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли, кавалер Ордена Австралии, Почётного креста за заслуги (в отставке);4. Федеральный Президент Австрии Александр Ван дер Беллен;5. Президент Аргентины Альберто Фернандес;6. Председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко;7. Король Бельгии Филлип;8. Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич;9. Президент Болгарии Румен Радев;10. Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт;11. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович;12. Президент Кипра Никос Анастасиадис;13. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш;14. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен;15. Председатель Европейского совета Шарль Мишель;16. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен;17. Председатель Европейского парламента Давид Сассоли;18. Президент Финляндии Саули Ниинистё;19. Президент Франции Эммануэль Макрон;20. Президент Грузии Саломе Зурабашвили;21. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер;22. Президент Греции Прокопис Павлопулос;23. Представитель Святого Престола Кардинал Курт Кох;24. Президент Венгрии Янош Адер;25. Президент Исландии Гвюдни Торласиус Йоуханнессон;26. Президент Италии Серджо Маттарелла;27. Председатель Сейма Латвии Инара Мурниеце;28. Президент Литвы Гитанас Науседа;29. Великий герцог Люксембурга Анри;30. Президент Молдовы Игорь Додон;31. Государственный министр Монако Серж Тель;32. Президент Черногории Мило Джуканович;33. Король Нидерландов Виллем-Александр;34. Президент Северной Македонии Стево Пендаровский;35. Кронпринц Норвегии Хокон;36. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза;37. Президент Румынии Клаус Йоханнис;38. Президент Российской Федерации Владимир Путин;39. Президент Сербии Александр Вучич;40. Президент Словакии Зузана Чапутова;41. Президент Словении Борут Пахор;42. Король Испании Филипп VI;43. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен;44. Президент Украины Владимир Зеленский;45. Принц Уэльский Чарльз;46. Вице-президент Соединённых Штатов Америки Майкл Р. Пенс*;47. Спикер Палаты представителей Соединённых Штатов Америки, депутат Конгресса Нэнси Пелоси*.