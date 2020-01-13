«Иногда так хочется кричать»: Звезда "Дом-2" Алёна Водонаева догадалась, кто украл ее бриллианты





Звезда написала, что «иногда так хочется кричать», сообщая своим подписчикам о предательстве, лжи, воровстве. Такой эмоциональный пост Водонаева опубликовала после того, как догадалась, кто же похитил из её квартиры два бриллианта. Несмотря на сильное желание поделиться своими догадками, Алёна не желает предавать имя этого человека широкой огласке. Со слов телеведущей, она бы могла поговорить об этом за кухонным столом со своими поклонниками, но не станет выносить это в массы.Также девушка заметила, что уже не первый день следит за тем, как меняется в худшую сторону жизнь человека, подозреваемого в краже драгоценных камней. Напомним, что о пропаже бриллиантов светская львица заявила в апреле 2019 года, а спустя пару месяцев подала на развод с диджеем Алексеем Косинусом. В своих интервью телеведущая говорила, что низкий заработок мужа стал одной из причин их расставания.