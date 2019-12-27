Мусса Экзеков заявил, что национальные языки нельзя спасти без государственных решений





В КЧР сразу пять языков – карачаевский, русский, черкесский, абазинский, ногайский – являются государственными. С 2018 года согласно поправкам, внесенным Госдумой в закон «Об образовании», введено изучение государственных языков республик России «на добровольной основе». Это негативно отразилось на изучении языков в местных школах.Тяжелую ситуацию обсудили участники конференции «Проблемы сохранения и развития языков народов Карачаево-Черкесской Республики», которая прошла в Карачаево-Черкесском госуниверситете (КЧГУ). Ее инициировали общественные организации Карачаево-Черкесии, которые объединились, чтобы изменить ситуацию в сфере изучения национальных языков.По мнению участников конференции, отсутствие государственной программы изучения родных языков приводит к тому, что в школах к ним относятся по остаточному принципу, не хватает учебников, преподавателей. Качество преподавания низкое, системного подхода нет. Количество часов сокращено до 2-3 в неделю. Родители начинают отказываться от изучения национальных языков.Участники конференции приняли обращение к парламенту республики с просьбой выступить с законодательной инициативой и предложить Госдуме отменить поправки о добровольном изучении родных языков. Также они намерены обратиться к главе КЧР Рашиду Темрезову с предложением создать при Правительстве республики межведомственную комиссию по разработке госпрограммы развития государственных языков народов КЧР. Предложено ввести должность замминистра образования и науки, который будет заниматься национальными языками.Комментируя решения конференции, Мусса Экзеков напомнил, что вопросы сохранения, а порой и спасения национальных языков, сегодня активно обсуждаются на самом высоком уровне. Так, эта проблема обсуждалась на недавнем заседании Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ, на котором Владимир Путин акцентировал внимание на важности изучения национальных языков. Об этом же 19 декабря глава государства говорил во время большой пресс-конференции. В частности, он отметил большое число проблем «с языками народов России, с культурой, с обычаями» в связи с тем, что им уделяется мало внимания.«Объединение «Алашара» уже более пяти лет ведет самостоятельную работу по сохранению и развитию абазинского языка, – рассказал вице-спикер парламента КЧР. – Мы поддерживаем многочисленные издательские, научные и образовательные проекты в этой сфере. Более того, на местном уровне мы договорились с рядом школ, чтобы те часы, которые они могут распределять по своему усмотрению, они отдали под родной язык. Школы пошли навстречу, и мы получили 5 часов в неделю. Но это частная инициатива, а необходимо государственное решение, чтобы избежать катастрофы. Еще несколько лет такой «учебы», и мы начнем терять младшее поколение, которое просто забудет язык своего народа. А это значит, что под угрозу ставится вся культура и само существование многих этносов Российской Федерации. Без живого языка, на котором думают, говорят, пишут и читают, – нет национальной культуры».Мусса Экзеков отметил, что он поддерживает решение обратиться в Государственную Думу и готов выступить инициатором такого обращения. Однако на федеральном уровне вопрос может решаться долго, а медлить нельзя. Поэтому уже в ближайшее время на рассмотрение депутатов Народного Собрания будет внесен проект изменений в региональное законодательство, позволяющих восстановить еженедельные часы, отводимые на изучение родного языка и литературы в объеме не менее 5-7 часов в неделю.«Уверен, что это предложение поддержит большинство депутатов, которые практически все представляют тот или иной этнос республики и так же, как и мы, обеспокоены сохранением национальных языков и культур», – говорит Мусса Экзеков.