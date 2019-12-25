Королева Елизавета II назвала уходящий год «ухабистым» для своей страны





«Ядовитые настроения, которые наблюдались во время общественных дебатов по поводу выхода Соединенного Королевства из состава Европейского Союза в течение года разделили парламент и государство», - уверена Елизавета. По ее словам, избранный страной и ее народом путь, далеко не всегда оказывался гладким. «Возможно, периодами этот путь мог показаться кому-то ухабистым, но даже маленькие шаги способны оказать на мир весьма заметное влияние», - цитирует пресса выдержки из рождественской речи королевы.Как полагают эксперты, Елизавета II таким образом могла дать собственный комментарий и череде неудач, которая постигла королевскую семью. К примеру, в самом начале текущего года принц Филипп попал в ДТП, протаранив автомобиль, в котором находились две гражданки с младенцем, а в этом месяце ему, и вовсе, потребовалась госпитализация из-за ухудшения здоровья. В скандальную историю угодил и сын Елизаветы принц Эндрю, в отношении которого гражданка США выступила с обвинениями в растлении в рамках громкого дела знаменитого финансиста Джеффри Эпштейна.