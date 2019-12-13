Учредительный съезд общественных организаций абазинского этноса решил создать федеральную национально-культурную автономию абазин





Учредителями новой организации выступили региональные автономии абазин Карачаево-Черкесской республики и Ставропольского края. В ближайшее время будут поданы документы на официальную регистрацию федеральной автономии.Как отметил Мусса Экзеков, это решение полностью согласуется с вектором национальной политики, который определил Президент России Владимир Путин на недавнем заседании Совета по межнациональным отношениям.Глава государства особо отметил важность Северного Кавказа для многонациональной России. «Здесь веками бок о бок живут представители многих народов нашей страны, и каждый из них неповторим, самобытен, по праву гордится своей историей, языком, культурой, своими героями, своими тружениками, спортсменами. Здесь чтят традиции, такие как гостеприимство, уважение к родителям, старшим, к семье», - сказал Президент РФВладимир Путин поставил задачу руководителям регионов держать вопросы государственной национальной политики на постоянном личном контроле, опираться на национально-культурные общественные объединения. В частности, он отметил необходимость «сделать более системной совместную работу между этими организациями и органами власти всех уровней, начиная муниципальными и заканчивая федеральными, а руководителям всех уровней нужно, безусловно, прислушиваться к позиции, авторитетному мнению, инициативам представителей национальных диаспор».«Абазинский этнос сегодня активно развивается во многом благодаря росту общественной инициативы. В рамках международного объединения по развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» мы создали эффективную модель совместной работы общественных объединений, меценатов и государства. В результате на сегодня наблюдается возрождение абазинских аулов. У людей меняется образ мысли, возрождается самобытная культура, проводится большая работа по развитию языка. Уверен, что создание федеральной национально-культурной автономии позволит вывести эту работу на новый уровень и одновременно даст возможность представить модель «Алашара» по развитию этноса на федеральном уровне, которая также может стать примером для всех народов России», - говорит Мусса Экзеков.