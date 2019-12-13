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Учредительный съезд общественных организаций абазинского этноса решил создать федеральную национально-культурную автономию абазин

Такое решение принял учредительный съезд общественных организаций абазинского этноса. Председателем Общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия абазин России» избран вице-спикер парламента Карачаево-Черкесской республики Мусса Экзеков.

Учредителями новой организации выступили региональные автономии абазин Карачаево-Черкесской республики и Ставропольского края. В ближайшее время будут поданы документы на официальную регистрацию федеральной автономии.

Как отметил Мусса Экзеков, это решение полностью согласуется с вектором национальной политики, который определил Президент России Владимир Путин на недавнем заседании Совета по межнациональным отношениям.
Учредительный съезд общественных организаций абазинского этноса решил создать федеральную национально-культурную автономию абазин

Глава государства особо отметил важность Северного Кавказа для многонациональной России. «Здесь веками бок о бок живут представители многих народов нашей страны, и каждый из них неповторим, самобытен, по праву гордится своей историей, языком, культурой, своими героями, своими тружениками, спортсменами. Здесь чтят традиции, такие как гостеприимство, уважение к родителям, старшим, к семье», - сказал Президент РФ

Владимир Путин поставил задачу руководителям регионов держать вопросы государственной национальной политики на постоянном личном контроле, опираться на национально-культурные общественные объединения. В частности, он отметил необходимость «сделать более системной совместную работу между этими организациями и органами власти всех уровней, начиная муниципальными и заканчивая федеральными, а руководителям всех уровней нужно, безусловно, прислушиваться к позиции, авторитетному мнению, инициативам представителей национальных диаспор».

«Абазинский этнос сегодня активно развивается во многом благодаря росту общественной инициативы. В рамках международного объединения по развитию абазино-абхазского этноса «Алашара» мы создали эффективную модель совместной работы общественных объединений, меценатов и государства. В результате на сегодня наблюдается возрождение абазинских аулов. У людей меняется образ мысли, возрождается самобытная культура, проводится большая работа по развитию языка. Уверен, что создание федеральной национально-культурной автономии позволит вывести эту работу на новый уровень и одновременно даст возможность представить модель «Алашара» по развитию этноса на федеральном уровне, которая также может стать примером для всех народов России», - говорит Мусса Экзеков.

Справочно
Как отмечалось на Совете по межнациональным отношениям, Национально-культурные общественные объединения являются неотъемлемой частью механизма реализации госнацполитики, партнёрами органов государственной власти, тем институтом гражданского общества, без которого координация взаимоотношений граждан и государства существенно затрудняется.

На сегодня в Российской Федерации создано и действует 1210 национально-культурных автономий, но только 20 из которых обладают федеральным статусом.

Абазины (народ Абаза) - один из автохтонных народов Кавказа, относящийся к абхазо-адыгским народам. Преимущественно проживают в Карачаево-Черкесской Республике – 36 919 человек (по данным Всероссийской переписи 2010 года), также более 5000 проживает в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской республике, Ханты-Мансийском АО и др. регионах страны. Зарубежная диаспора на Ближнем Востоке по разным оценкам может насчитывать от 500 тыс. человек.

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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:38

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