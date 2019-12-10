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В Москве состоится молодежный форум «Мы в ответе за цифровой мир» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи

С 19 по 21 декабря 2019 года в Московском институте психоанализа состоится молодежный форум «Мы в ответе за цифровой мир» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
В Москве состоится молодежный форум «Мы в ответе за цифровой мир» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи

Данный форум станет финальной ступенью проекта «Комплексная программа профилактики деструктивного поведения в интернете у подростков и молодежи: «Мы в ответе за цифровой мир»». Эта программа получила грант во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие».

На форуме будет обсуждаться комплексная профилактика деструктивного поведения в интернете у подростков и молодежи. Специалисты в области психологии подростка, девиантного поведения детей и подростков в цифровой среде, а также в области изучения проблем волевой регуляции поведения подростков и молодежи расскажут, как формировать позитивную цифровую культуру и защитить молодое поколение от кабератак.
В том числе на форуме будут рассмотрены следующие разновидности деструктивного поведения во Всемирной паутине: различные формы киберагрессии, деятельность экстремистских сообществ, популяризация и распространение способов деструктивного поведения, пропаганда самоповреждающего и суицидального поведения, распространение негативного поведения онлайн и призыв к асоциальному поведению офлайн.

Среди спикеров: доктор психологических наук, профессор, Академик Российской Академии Образования Александр Асмолов с темой «Молодежь: правила беспорядка в мире перемен», доктор психологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования Галина Солдатова с темой «Риски и правила цифрового мира: что мы знаем об этом (результаты исследования)», ведущий контент аналитик Лаборатории Касперского Андрей Сиденко и другие.

Специальными гостями форума станут блогер, актриса, телеведущая, писательница Татарка ФМ (Лилия Абрамова) и продюсер, телеведущий, психолог, директор Лилии Абрамовой, Анастасии Ивлеевой, Даши Чер, Анастасии Кош Евгений Вольтов с темой «Блогер 21 века: от идеи до успеха».

19 декабря форум будет ориентирован на преподавателей: практические сессии, лекции и выдача удостоверений о повышении квалификации после прохождения программы повышения квалификации "Деструктивное поведение подростков и молодежи в интернете: риски и профилактика". 20 декабря пройдут мероприятия, ориентированные на молодежь: VR и AR – локации, знакомство с роботостроением и тематикой роботизации, презентации от компаний-партнеров с розыгрышем призов, разговоры о жизни в интернет-пространстве с блогерами. 21 декабря пройдут соревнования по киберспорту.

Партнеры форума


Общественная палата РФ. Комиссия по физической культуре и популяризации здорового образа жизни
Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Фонд Развития Интернет
Образовательный проект «Дети в Интернете»
Кафедра психологии личности факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова
Клинический центр психического развития и психоаналитического исследования детей, подростков и взрослых

Место проведения форума: Волгоградский проспект 32, корпус 5

Подробная информация и регистрация (обязательно):
https://www.forum-2019.info/
УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ БЕСПЛАТНОЕ
ДЛЯ ОЧНЫХ УЧАСТНИКОВ:
ВХОД СТРОГО ПО БИЛЕТАМ
КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ ОГРАНИЧЕНО
билет можно распечатать после прохождения регистрации

ДЛЯ ОНЛАЙН УЧАСТНИКОВ:
ссылку на трансляцию вы получите за 1 день
до начала мероприятия после прохождения регистрации
РЕГИСТРАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА


Время проведения форума:
19 декабря: 12:00 – 18:00
20 декабря: 10:00 – 18:00
21 декабря: 11:00 – 16:00

Открытие мероприятия: 12:30 - 19 декабря
Закрытие мероприятия: 16:00 21 - декабря

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Добавил: Роман Сегодня, 20:15

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