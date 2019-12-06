Chalet Berezka Dubai стал одним из лучших в сфере ресторанно-клубной индустрии





Заслуженные награды нашли своих героев - 28 ноября 2019 г. состоялась 5-я ежегодная Премия Night2Day Choice2019 в области ресторанно-клубной индустрии. Премии вручают в 28 номинациях. Зарубежный ресторанно-развлекательный проектстал первым и лучшим, выиграв Премию в номинации «Лучший зарубежный проект»!По словам, комментирующего победу ресторана, Chalet Berezka Dubai – это «».В качестве соискателей на Премию Night2Day Choice2019 были представлены топовые российские и зарубежные проекты по созданию ресторанов известного бизнесмена Антона Винера.В России успешный ресторатор Антон Винер известен как создатель ресторанов «Урюк» и «Grand Урюк». А за рубежом предприниматель дебютировал как совладелец ресторанов Osh и Chalet Berezka Dubai, по праву занимающие свои лидирующие позиции среди ресторанов.- российский бизнесмен, девелопер, инвестор и ресторатор. Персональное ресторанное портфолио Винера включает создание и реализацию таких успешных проектов, как «Урюк», «GRAND Урюк», «OSH», «Chalet Berezka Dubai», Anton Bar, «Черетто» и многих других концептов. Общее число точек общепита превышает 25 ресторанов, в том числе в Дубае. Антон Винер является президентом девелоперской компаний «Родина». В портфеле девелоперских проектов Антона Винера представлен первый спортивно-образовательный семейный кластер «Олимпийская деревня Новогорск» и «Олимпийская деревня Курорт». Общая площадь объектов недвижимости, реализованных под руководством Антона Винера, превышает 1 миллион квадратных метров. Экспертный статус Антона Винера и инновационность его проектов подтверждены многочисленными профессиональными наградами и премиями, среди которых Urban Awards, PRO Realty, «Поселок года», RREF, «Признание» и другие. Антон Винер создатель, идеолог и креативный лидер всех своих проектов. Более всего он ценит концептуальность, высокое качество и достойный сервис.