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Chalet Berezka Dubai стал одним из лучших в сфере ресторанно-клубной индустрии

В ноябре 2019 г. состоялось очередное подведение итогов годичной работы ресторанов, баров, клубов и других атмосферно-гастрономических и развлекательных заведений, успешно функционирующих в России и за рубежом. Гастрономические изыски, веселье и атмосферу, а также развлекательные ивенты через интернет-голосование оценивали все желающие с 16 по 26 ноября 2019 г. И подведение итогов, как всегда, удивило участников рынка, так как демонстрирует непредсказуемые результаты, и все потому что голосование - народное, независимое и объективное.
Chalet Berezka Dubai стал одним из лучших в сфере ресторанно-клубной индустрии

Заслуженные награды нашли своих героев - 28 ноября 2019 г. состоялась 5-я ежегодная Премия Night2Day Choice2019 в области ресторанно-клубной индустрии. Премии вручают в 28 номинациях. Зарубежный ресторанно-развлекательный проект Chalet Berezka Dubai стал первым и лучшим, выиграв Премию в номинации «Лучший зарубежный проект»!

По словам Антона Винера, комментирующего победу ресторана, Chalet Berezka Dubai – это «иностранная версия нашего успешного проекта на Рублевке Chalet Berezka, ресторан-караоке-клуб с невероятной праздничной атмосферой. Можно сказать, - это островок российского радушия и гостеприимства в Эмиратах».

В качестве соискателей на Премию Night2Day Choice2019 были представлены топовые российские и зарубежные проекты по созданию ресторанов известного бизнесмена Антона Винера.

В России успешный ресторатор Антон Винер известен как создатель ресторанов «Урюк» и «Grand Урюк». А за рубежом предприниматель дебютировал как совладелец ресторанов Osh и Chalet Berezka Dubai, по праву занимающие свои лидирующие позиции среди ресторанов.

Антон Винер - российский бизнесмен, девелопер, инвестор и ресторатор. Персональное ресторанное портфолио Винера включает создание и реализацию таких успешных проектов, как «Урюк», «GRAND Урюк», «OSH», «Chalet Berezka Dubai», Anton Bar, «Черетто» и многих других концептов. Общее число точек общепита превышает 25 ресторанов, в том числе в Дубае. Антон Винер является президентом девелоперской компаний «Родина». В портфеле девелоперских проектов Антона Винера представлен первый спортивно-образовательный семейный кластер «Олимпийская деревня Новогорск» и «Олимпийская деревня Курорт». Общая площадь объектов недвижимости, реализованных под руководством Антона Винера, превышает 1 миллион квадратных метров. Экспертный статус Антона Винера и инновационность его проектов подтверждены многочисленными профессиональными наградами и премиями, среди которых Urban Awards, PRO Realty, «Поселок года», RREF, «Признание» и другие. Антон Винер создатель, идеолог и креативный лидер всех своих проектов. Более всего он ценит концептуальность, высокое качество и достойный сервис.

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Добавил: Роман Сегодня, 21:04

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