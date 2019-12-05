Комплексные реформы энергогенерации - приоритетная задача ЕС
Руководители стран ЕС в Брюсселе на следующей неделе планируют выступить с совместным заявлением, согласно которому они обязуются сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году. Для достижения этой цели ЕС пообещает увеличить объем «зеленых инвестиций» и соответствующим образом скорректировать всю свою экономическую политику. «Если к 2050 году мы хотим стать климатически нейтральным континентом, то нужно действовать уже сейчас», — заявила президент Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на конференции ООН по климату 2 декабря 2019 г.
В связи с такой кардинальной позицией руководства Евросоюза необходимо осмыслить, есть ли чем заменить генерацию электроэнергии от сжигания ископаемого топлива? Отсутствие возможности получать гарантированную генерацию от солнечной и ветряной энергетики и необходимость создания очень сложной и дорогой системы поддержания работоспособности систем энергоснабжения остро ставит задачу внедрения последних достижений науки для создания источников генерации электроэнергии гарантированной базовой нагрузки.
В этой связи обращает на себя внимание одна из важных инновационных разработок в плане создания возобновляемых источников генерации «чистой» энергии от немецко –американского исследовательского альянса Neutrino Energy Group под руководством генерального директора Хольгера Шубарта. Созданный на основе Neutrinovoltaic технологии источник электрической энергии NEUTRINO POWER CUBE® состоит из многочисленных спрессованных между собой слоев металлической фольги, покрытой специальным напылением из легированных наночастиц, и способен вырабатывать электрическую энергию подобно фотогальваническим элементам, где свет (видимый спектр излучения) преобразуется в энергию. Но NEUTRINO POWER CUBE® обладает при этом несомненным преимуществом, т.к. энергия может вырабатываться непрерывно 24 часа в сутки и 365 дней в году, так как космическое излучение достигает Земли даже в полной темноте.
Экономическое и политическое значение этого изобретения и уникальные технические свойства технологии прокомментировал профессор машиностроения и информатики, доктор наук Гюнтер Краузе, входящий в состав Научного Совета компании Neutrino Energy Group. Большинство знают его как опытного немецкого политика. В свое время он был представителем ГДР на переговорах по германскому договору об объединении ГДР и ФРГ, который он подписал вместе с Вольфгангом Шойбле, а затем стал федеральным министром транспорта при Гельмуте Коле. Профессор Краузе получил инженерное образование в Веймаре. В 1984 году он получил там докторскую степень, а Технический университет Висмара назначил его в 1990 году почетным профессором.
Профессор машиностроения и информатики, доктор наук Гюнтер Краузе
Г-н профессор Краузе, энергия нейтрино - что для человечества означает это открытие?
Краузе. Космическое излучение является до настоящего времени недооцененным сырьем, однако к частицам нейтрино в последнее время стал проявляться повышенный интерес. В 2015 году была присуждена Нобелевская премия по физике ученым Такааки Кадзита и Артуру Макдональду: оба продемонстрировали на новейших измерительных системах, что масса нейтрино больше нуля. Тем самым было опровергнуто бытующее до этого утверждение физики о том, что “частицы-призраки " не имеют массы.
Согласно формуле Эйнштейна: E = m x cm²; если масса больше нуля, то это означает, что нейтрино обладает энергией. Поскольку около 60 млрд. частиц нейтрино проходят через каждый квадратный сантиметр нашей планеты в секунду, то суммарная энергия получается значительной. Энергия нейтрино может послужить источником возобновляемой основной энергии по всей нашей планете. Человечество получит не только „чистую энергию“, но и сырье, которое постоянно находится в распоряжении в «нашем собственном доме» Земля!
Какие могут быть подводные камни в сфере получения энергии нейтрино в промышленных масштабах?
Краузе. О возможностях нового вида генерации энергии сегодня можно только догадываться. Самой большой трудностью станет осознание того, что нам нужно принять совершенно новый способ мышления и работы. В будущем будет возможно генерировать децентрализованную энергию (например, в квартире, доме и т. д.) и направлять излишки в сеть для обеспечения крупных потребителей энергии. С другой стороны, в отдаленных жилых районах будет в распоряжении столько же энергии, сколько в городских центрах. Сырье поступает к нам каждую секунду через каждый квадратный сантиметр днем и ночью: при этом мы не производим ни атомные отходы, ни вредные CO₂, а постоянный ток базовой нагрузки. Самое важное на ближайшие 20 лет - познакомить молодых людей с этой инновационной технологией. Именно молодежь должна будет внедрять климатические и энергетические технологии в их логическом единстве - как новое будущее, как когда-то паровые двигатели, атомную энергию или энергию ветра и солнца.
Сложность, которая является по сути преимуществом: поскольку энергия постоянно присутствует, электростанция не может быть отключена. Так, например, возможно - если энергия не требуется напрямую - разделение углекислого газа на углерод и кислород. Таким образом, то, что кажется проблемой на первый взгляд - это одновременно возможность уменьшить концентрацию CO₂ или, другими словами, остановить процесс изменения климата.
Графен является одним из базовых элементов технологии Neutrinovoltaic. Главная проблема применения?
Краузе. Графен и его наночастицы должны обрабатываться в условиях отсутствия воздуха: как и в других известных нанотехнологиях в вакууме при низком давлении, это также относится к Neutrinovoltaic, поэтому мы не ожидаем сложностей с обработкой.
Особой проблемой является производство покрытий в диапазоне 10-20 нм, которое в этой форме в настоящее время проходит испытания для нашей промышленной серии.
Влияет ли частица нейтрино на человеческий организм?
Краузе. Нет. Мы живем уже почти целую вечность с этой частицей, которую вселенная посылает нам. Природные вещества, включая человека, имеют тканевые структуры, через которые нейтрино проникают беспрепятственно.
Только искусственно созданные, очень тонкие и твердые материалы создают возможность столкновения материала с нейтрино – то есть взаимодействия. Многие ученые также называют эти вещества "мета" - веществами. Основой нашей разработки как раз и являются те искусственно созданные метаматериалы, которые взаимодействуют с нейтрино, отдающими им часть своей энергии движения. Атомные ядра графена могут сильнее колебаться после столкновения и, таким образом, при дополнительном использовании кремния в плотных структурах материала, электричество генерируется на металлической поверхности.
Как ещё можно использовать нейтрино (кроме энергии)?
Краузе. Я уверен, что их может быть еще много. Но этого я вам сейчас сказать не могу, потому что начало использования - это бесперебойное децентрализованное энергоснабжение в качестве базовой нагрузки.
В чем главное достоинство и недостаток нейтрино, как частицы?
Краузе. Neutrinovoltaic является возобновляемой энергией, которая присутствует постоянно и непрерывно в любом месте – на земле, в городе, на воде, под водой. Очевидным недостатком является постоянная генерация энергии, которую вы не можете отключить. Но есть возможность, например, отправлять „излишки“ энергии в общую сеть или, как я говорил выше, использовать для расщепления CO₂ на углерод и кислород!
Можно ли утверждать, что нейтрино - будущее мировой энергетики.
Краузе. С помощью этого высокотехнологичного энергетического решения – технологии Neutrinovoltaic - человечество может спасти планету, потому что она:
- производит электричество без загрязнения окружающей среды за счет вредных выбросов,
- может использовать энергию для опреснения морской воды без загрязнения, что поможет разработать глобальные программы озеленения Планеты,
– может найти применение в транспортной системе – обеспечение легковых автомобилей, грузовиков, кораблей, железных дорог децентрализованной непрерывной энергией,
- и еще много других важных экономических аспектов!
Человек не должен больше „грабить“ Планету. Все государства и люди имеют возможность дешево использовать сырье космического излучения. Удовлетворение потребностей нашей Планеты становится реальным.
Как много времени, на ваш взгляд, может взять внедрение Neutrinovoltaic технологии в мировую систему энергетики?
Краузе. Я предполагаю, что мы сможем разработать первые пилотные решения в ближайшие годы, к 2030 году. Подумайте о электромобильности в автомобиле без зарядной колонки и аккумулятора: необходимы будут только небольшие аккумуляторы в качестве дополнения к однородной выработке электроэнергии в автомобиле, потому что водитель " дает газ“ или тормозит, то есть - едет неравномерно!
Расскажите пошагово, что нужно сделать, чтобы энергетика мира полностью перешла на нейтрино-технологии.
Краузе. Самым важным будет понимание космического излучения как средства объединения энергетической и климатической политики. Новая нейтринная технология представляет также экономический интерес, но нефть, газ, уголь и ядерная энергия постепенно будут заменяться и устраняться. Чем больше Neutrinovoltaiс генерирует энергии, тем скорее мы можем отказаться от «старой» энергии!
Особенно важно – переосмысливать и перестраивать сознание! Не должно быть более «эксплуатации планеты» в ущерб нашему собственному вреду, как человеческой популяции. Я признаю, что необходимо действительно глобальное переосмысление - развитие экономики только в гармонии с природой - и здесь космическое излучение один из важных факторов, которое должно нам помочь.
Будущее за безграничной энергией. С каждым годом человечеству требуется не только производить все больше энергии, но и распространять, хранить и экологично использовать ее. Ваш прогноз на 50 лет.
Краузе. Верно. Путь инноваций должен уводить нас от потребления с выбросами - к возобновляемой энергии базовой нагрузки – это наше будущее. Крайне важно также, чтобы в будущем потребитель сам мог генерировать электроэнергию в виде нейтринной электростанции (для обеспечения работы телевизора, стиральной машины и автомобиля).
Децентрализация приведет к тому, что меньше энергии будет теряться при передаче в электросетях; энергообеспечение, соответствующее потребностям, приобретёт важное значение. Гидроэнергетика, ветровые установки и солнечная энергия в сочетании с Neutrinovoltaic в качестве энергии базовой нагрузки будет генерировать более 80% энергии к 2070 году. Я твердо уверен, что тогда климатическая ситуация к этому времени стабилизируется, население Планеты уже не будет увеличиться стремительно, как раньше. Энергоснабжение будет доступно во всех уголках на Земле – это важный аспект для уничтожения бедности, обездоленных будет становиться все меньше!
Нефть и газ — исчерпаемый ресурс?
Краузе. Их не следует более так интенсивно использовать, чтобы достичь стабилизации климата!
Три главных открытия в науке за всю история человечества?
Пар, компьютер, Neutrinovoltaic!
Что лично для вас означало открытие нейтрино?
Neutrinovoltaic лично для меня, как инженера и бывшего политика, которому было поручено организовать объединение Германии, как гражданина ГДР, - осуществление мечты: мои внуки и, надеюсь, скоро правнуки получат шанс на справедливый энергетический мир без уничтожения основы нашего существования – нашей Планеты.
Ваш жизненный девиз?
Краузе. Это совсем просто! Без боя нет победы, кто не сражается, уже проиграл.
Эта мудрая и оптимистичная жизненная установка должна быть присуща всем политикам, которые несут ответственность за принятие мер по предотвращению климатической катастрофы на нашей Планете и за практические и реалистические решения, которые будут не только параграфами принимаемых документов и останутся на бумаге, а будут сопровождаться по примеру Neutrino Energy Group конкретными шагами и результатами. Neutrino Energy Group показывает своей многолетней инженерно-исследовательской деятельностью, что реально и возможно.
В связи с такой кардинальной позицией руководства Евросоюза необходимо осмыслить, есть ли чем заменить генерацию электроэнергии от сжигания ископаемого топлива? Отсутствие возможности получать гарантированную генерацию от солнечной и ветряной энергетики и необходимость создания очень сложной и дорогой системы поддержания работоспособности систем энергоснабжения остро ставит задачу внедрения последних достижений науки для создания источников генерации электроэнергии гарантированной базовой нагрузки.
В этой связи обращает на себя внимание одна из важных инновационных разработок в плане создания возобновляемых источников генерации «чистой» энергии от немецко –американского исследовательского альянса Neutrino Energy Group под руководством генерального директора Хольгера Шубарта. Созданный на основе Neutrinovoltaic технологии источник электрической энергии NEUTRINO POWER CUBE® состоит из многочисленных спрессованных между собой слоев металлической фольги, покрытой специальным напылением из легированных наночастиц, и способен вырабатывать электрическую энергию подобно фотогальваническим элементам, где свет (видимый спектр излучения) преобразуется в энергию. Но NEUTRINO POWER CUBE® обладает при этом несомненным преимуществом, т.к. энергия может вырабатываться непрерывно 24 часа в сутки и 365 дней в году, так как космическое излучение достигает Земли даже в полной темноте.
Экономическое и политическое значение этого изобретения и уникальные технические свойства технологии прокомментировал профессор машиностроения и информатики, доктор наук Гюнтер Краузе, входящий в состав Научного Совета компании Neutrino Energy Group. Большинство знают его как опытного немецкого политика. В свое время он был представителем ГДР на переговорах по германскому договору об объединении ГДР и ФРГ, который он подписал вместе с Вольфгангом Шойбле, а затем стал федеральным министром транспорта при Гельмуте Коле. Профессор Краузе получил инженерное образование в Веймаре. В 1984 году он получил там докторскую степень, а Технический университет Висмара назначил его в 1990 году почетным профессором.
Профессор машиностроения и информатики, доктор наук Гюнтер Краузе
Г-н профессор Краузе, энергия нейтрино - что для человечества означает это открытие?
Краузе. Космическое излучение является до настоящего времени недооцененным сырьем, однако к частицам нейтрино в последнее время стал проявляться повышенный интерес. В 2015 году была присуждена Нобелевская премия по физике ученым Такааки Кадзита и Артуру Макдональду: оба продемонстрировали на новейших измерительных системах, что масса нейтрино больше нуля. Тем самым было опровергнуто бытующее до этого утверждение физики о том, что “частицы-призраки " не имеют массы.
Согласно формуле Эйнштейна: E = m x cm²; если масса больше нуля, то это означает, что нейтрино обладает энергией. Поскольку около 60 млрд. частиц нейтрино проходят через каждый квадратный сантиметр нашей планеты в секунду, то суммарная энергия получается значительной. Энергия нейтрино может послужить источником возобновляемой основной энергии по всей нашей планете. Человечество получит не только „чистую энергию“, но и сырье, которое постоянно находится в распоряжении в «нашем собственном доме» Земля!
Какие могут быть подводные камни в сфере получения энергии нейтрино в промышленных масштабах?
Краузе. О возможностях нового вида генерации энергии сегодня можно только догадываться. Самой большой трудностью станет осознание того, что нам нужно принять совершенно новый способ мышления и работы. В будущем будет возможно генерировать децентрализованную энергию (например, в квартире, доме и т. д.) и направлять излишки в сеть для обеспечения крупных потребителей энергии. С другой стороны, в отдаленных жилых районах будет в распоряжении столько же энергии, сколько в городских центрах. Сырье поступает к нам каждую секунду через каждый квадратный сантиметр днем и ночью: при этом мы не производим ни атомные отходы, ни вредные CO₂, а постоянный ток базовой нагрузки. Самое важное на ближайшие 20 лет - познакомить молодых людей с этой инновационной технологией. Именно молодежь должна будет внедрять климатические и энергетические технологии в их логическом единстве - как новое будущее, как когда-то паровые двигатели, атомную энергию или энергию ветра и солнца.
Сложность, которая является по сути преимуществом: поскольку энергия постоянно присутствует, электростанция не может быть отключена. Так, например, возможно - если энергия не требуется напрямую - разделение углекислого газа на углерод и кислород. Таким образом, то, что кажется проблемой на первый взгляд - это одновременно возможность уменьшить концентрацию CO₂ или, другими словами, остановить процесс изменения климата.
Графен является одним из базовых элементов технологии Neutrinovoltaic. Главная проблема применения?
Краузе. Графен и его наночастицы должны обрабатываться в условиях отсутствия воздуха: как и в других известных нанотехнологиях в вакууме при низком давлении, это также относится к Neutrinovoltaic, поэтому мы не ожидаем сложностей с обработкой.
Особой проблемой является производство покрытий в диапазоне 10-20 нм, которое в этой форме в настоящее время проходит испытания для нашей промышленной серии.
Влияет ли частица нейтрино на человеческий организм?
Краузе. Нет. Мы живем уже почти целую вечность с этой частицей, которую вселенная посылает нам. Природные вещества, включая человека, имеют тканевые структуры, через которые нейтрино проникают беспрепятственно.
Только искусственно созданные, очень тонкие и твердые материалы создают возможность столкновения материала с нейтрино – то есть взаимодействия. Многие ученые также называют эти вещества "мета" - веществами. Основой нашей разработки как раз и являются те искусственно созданные метаматериалы, которые взаимодействуют с нейтрино, отдающими им часть своей энергии движения. Атомные ядра графена могут сильнее колебаться после столкновения и, таким образом, при дополнительном использовании кремния в плотных структурах материала, электричество генерируется на металлической поверхности.
Как ещё можно использовать нейтрино (кроме энергии)?
Краузе. Я уверен, что их может быть еще много. Но этого я вам сейчас сказать не могу, потому что начало использования - это бесперебойное децентрализованное энергоснабжение в качестве базовой нагрузки.
В чем главное достоинство и недостаток нейтрино, как частицы?
Краузе. Neutrinovoltaic является возобновляемой энергией, которая присутствует постоянно и непрерывно в любом месте – на земле, в городе, на воде, под водой. Очевидным недостатком является постоянная генерация энергии, которую вы не можете отключить. Но есть возможность, например, отправлять „излишки“ энергии в общую сеть или, как я говорил выше, использовать для расщепления CO₂ на углерод и кислород!
Можно ли утверждать, что нейтрино - будущее мировой энергетики.
Краузе. С помощью этого высокотехнологичного энергетического решения – технологии Neutrinovoltaic - человечество может спасти планету, потому что она:
- производит электричество без загрязнения окружающей среды за счет вредных выбросов,
- может использовать энергию для опреснения морской воды без загрязнения, что поможет разработать глобальные программы озеленения Планеты,
– может найти применение в транспортной системе – обеспечение легковых автомобилей, грузовиков, кораблей, железных дорог децентрализованной непрерывной энергией,
- и еще много других важных экономических аспектов!
Человек не должен больше „грабить“ Планету. Все государства и люди имеют возможность дешево использовать сырье космического излучения. Удовлетворение потребностей нашей Планеты становится реальным.
Как много времени, на ваш взгляд, может взять внедрение Neutrinovoltaic технологии в мировую систему энергетики?
Краузе. Я предполагаю, что мы сможем разработать первые пилотные решения в ближайшие годы, к 2030 году. Подумайте о электромобильности в автомобиле без зарядной колонки и аккумулятора: необходимы будут только небольшие аккумуляторы в качестве дополнения к однородной выработке электроэнергии в автомобиле, потому что водитель " дает газ“ или тормозит, то есть - едет неравномерно!
Расскажите пошагово, что нужно сделать, чтобы энергетика мира полностью перешла на нейтрино-технологии.
Краузе. Самым важным будет понимание космического излучения как средства объединения энергетической и климатической политики. Новая нейтринная технология представляет также экономический интерес, но нефть, газ, уголь и ядерная энергия постепенно будут заменяться и устраняться. Чем больше Neutrinovoltaiс генерирует энергии, тем скорее мы можем отказаться от «старой» энергии!
Особенно важно – переосмысливать и перестраивать сознание! Не должно быть более «эксплуатации планеты» в ущерб нашему собственному вреду, как человеческой популяции. Я признаю, что необходимо действительно глобальное переосмысление - развитие экономики только в гармонии с природой - и здесь космическое излучение один из важных факторов, которое должно нам помочь.
Будущее за безграничной энергией. С каждым годом человечеству требуется не только производить все больше энергии, но и распространять, хранить и экологично использовать ее. Ваш прогноз на 50 лет.
Краузе. Верно. Путь инноваций должен уводить нас от потребления с выбросами - к возобновляемой энергии базовой нагрузки – это наше будущее. Крайне важно также, чтобы в будущем потребитель сам мог генерировать электроэнергию в виде нейтринной электростанции (для обеспечения работы телевизора, стиральной машины и автомобиля).
Децентрализация приведет к тому, что меньше энергии будет теряться при передаче в электросетях; энергообеспечение, соответствующее потребностям, приобретёт важное значение. Гидроэнергетика, ветровые установки и солнечная энергия в сочетании с Neutrinovoltaic в качестве энергии базовой нагрузки будет генерировать более 80% энергии к 2070 году. Я твердо уверен, что тогда климатическая ситуация к этому времени стабилизируется, население Планеты уже не будет увеличиться стремительно, как раньше. Энергоснабжение будет доступно во всех уголках на Земле – это важный аспект для уничтожения бедности, обездоленных будет становиться все меньше!
Нефть и газ — исчерпаемый ресурс?
Краузе. Их не следует более так интенсивно использовать, чтобы достичь стабилизации климата!
Три главных открытия в науке за всю история человечества?
Пар, компьютер, Neutrinovoltaic!
Что лично для вас означало открытие нейтрино?
Neutrinovoltaic лично для меня, как инженера и бывшего политика, которому было поручено организовать объединение Германии, как гражданина ГДР, - осуществление мечты: мои внуки и, надеюсь, скоро правнуки получат шанс на справедливый энергетический мир без уничтожения основы нашего существования – нашей Планеты.
Ваш жизненный девиз?
Краузе. Это совсем просто! Без боя нет победы, кто не сражается, уже проиграл.
Эта мудрая и оптимистичная жизненная установка должна быть присуща всем политикам, которые несут ответственность за принятие мер по предотвращению климатической катастрофы на нашей Планете и за практические и реалистические решения, которые будут не только параграфами принимаемых документов и останутся на бумаге, а будут сопровождаться по примеру Neutrino Energy Group конкретными шагами и результатами. Neutrino Energy Group показывает своей многолетней инженерно-исследовательской деятельностью, что реально и возможно.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:16