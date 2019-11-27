Организатор Всемирного форума памяти Холокоста Вячеслав Моше Кантор призывает мировых лидеров разработать программу борьбы с нетерпимостью





Десятки мировых лидеров подтвердили своё участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, приуроченном к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц и Международному дню памяти жертв Холокоста. Форум пройдёт 23 января 2020 года в мемориале «Яд Вашем» в Иерусалиме.О начале подготовки к этому масштабному мероприятию на специальной конференции в резиденции президента Израиля в Иерусалиме объявили президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) и Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор. В конференции также приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин, министр иностранных дел Исраэль Кац и председатель дирекции Мемориала «Яд Вашем» Авнер Шалев.Участники мероприятия рассказали о важности этого события и острой необходимости бороться с антисемитизмом и попытками отрицания Холокоста. Послание форума о том, что в современном мировом сообществе нет места антисемитизму, становится ещё более чётким в то время, когда весь мир готовится отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).Форум в Иерусалиме будет проводиться на фоне роста ненавистнических настроений в мире, а также числа преступлений и насильственных проявлений антисемитизма, особенно в Европе. Учитывая эту тревожную ситуацию, усилия, направленные на информирование людей об опасностях антисемитизма, расизма и ксенофобии, сохранение памяти Холокоста и исследование его истории, сделали это мероприятие как никогда важным и актуальным.«Обет «вечно помнить» должны дать не только евреи, но и люди всего мира, – убеждён Вячеслав Моше Кантор. – Еврейская жизнь в Европе снова под угрозой. Евреям ежедневно угрожают преследования и нападения на улицах, в школах, университетах, в Интернете и даже в их собственных домах. Ситуация стала настолько тяжёлой, что подавляющее большинство евреев в Европе больше не чувствует себя в безопасности».Среди лидеров, подтвердивших на сегодняшний день своё участие в этом историческом событии, – президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Организаторы мероприятия рассчитывают, что площадка форума позволит мировым лидерам объединить усилия и разработать совместную программу по борьбе с антисемитизмом.«Антисемитизм – это ненависть, не знающая границ, которая была взята на вооружение многими идеологиями, – подчеркнул Вячеслав Моше Кантор. – Евреи постоянно подвергаются нападкам со стороны левых, правых и ведущих партий. Это ещё один поворотный момент в истории, когда мировые лидеры должны объединиться и действовать. Одни слова не помогут, и я считаю, что в рамках Всемирного форума памяти Холокоста мы сможем разработать план действий для активной наступательной борьбы с антисемитизмом».«Президенты России, Германии, Франции, Италии и Австрии вместе с представителем Великобритании и многими другими лидерами прибудут в Иерусалим, чтобы обсудить, как мы можем противостоять антисемитизму, – пояснил президент государства Израиль Реувен Ривлин. – Мы соберёмся, чтобы подумать, как передать память о Катастрофе тем поколениям, которые будут жить в мире, где уже не останется переживших Холокост, и какие шаги мы обязаны предпринять, чтобы обеспечить безопасность и защиту евреям по всему миру».Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац признался, что для него проведение подобного мероприятия высочайшего уровня в Иерусалиме имеет огромное личное значение: «Я – сын выживших в Холокосте Меира и Малки Кац, да упокоятся они с миром. Моя мама Малка Кац была узницей Аушвица, и её послали на «марш смерти». С тех самых мрачных дней мы защищаем нашу родную страну и делаем всё для её процветания, – заявил министр. – Несмотря на это, антисемитизм находится на подъёме по всему миру. Это проявляется в нападениях с применением насилия на евреев, осквернении кладбищ, подстрекательствах и даже убийствах. Международное сообщество обязано объединиться в борьбе против растущего антисемитизма».«Холокост стал парадигмой оценки способности человека принимать участие в радикальном, безжалостном и систематическом зле не только из-за беспрецедентного масштаба этой трагедии – уничтожения шести миллионов еврейских мужчин, женщин и детей, - но и из-за «логического обоснования», лежащего в основе идеологии нацизма, а именно – уничтожения еврейского народа как способа защиты национальных интересов и интересов представителей «чистой германской расы, – заявил председатель дирекции «Яд Вашем» Авнер Шалев. – Передовое общество оказалось способным оправдать истребление целого народа и культуры, опираясь на многовековые антисемитские стереотипы и даже вдохновляясь ими. Причём некоторые из этих стереотипов существуют и в нашем мировом сообществе, живущем в эпоху после Холокоста».В мемориале «Яд Вашем» уверены, что история Холокоста необходима не только для того, чтобы сохранять память о катастрофе, но и для предотвращения подобных катастроф в будущем, для борьбы с такими вызывающими тревогу явлениями, как антисемитизм, расизм и ксенофобия, которые сейчас распространяются по всему миру.Организатором Пятого Всемирного форума памяти Холокоста под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» является Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с мемориалом «Яд Вашем» и под патронатом президента Израиля.