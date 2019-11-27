Организатор Всемирного форума памяти Холокоста Вячеслав Моше Кантор призывает мировых лидеров разработать программу борьбы с нетерпимостью
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор убеждён: обет «вечно помнить» должны дать не только евреи, но люди всего мира, потому что антисемитизм является глобальной проблемой
Десятки мировых лидеров подтвердили своё участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, приуроченном к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц и Международному дню памяти жертв Холокоста. Форум пройдёт 23 января 2020 года в мемориале «Яд Вашем» в Иерусалиме.
О начале подготовки к этому масштабному мероприятию на специальной конференции в резиденции президента Израиля в Иерусалиме объявили президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) и Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор. В конференции также приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин, министр иностранных дел Исраэль Кац и председатель дирекции Мемориала «Яд Вашем» Авнер Шалев.
Участники мероприятия рассказали о важности этого события и острой необходимости бороться с антисемитизмом и попытками отрицания Холокоста. Послание форума о том, что в современном мировом сообществе нет места антисемитизму, становится ещё более чётким в то время, когда весь мир готовится отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Форум в Иерусалиме будет проводиться на фоне роста ненавистнических настроений в мире, а также числа преступлений и насильственных проявлений антисемитизма, особенно в Европе. Учитывая эту тревожную ситуацию, усилия, направленные на информирование людей об опасностях антисемитизма, расизма и ксенофобии, сохранение памяти Холокоста и исследование его истории, сделали это мероприятие как никогда важным и актуальным.
«Обет «вечно помнить» должны дать не только евреи, но и люди всего мира, – убеждён Вячеслав Моше Кантор. – Еврейская жизнь в Европе снова под угрозой. Евреям ежедневно угрожают преследования и нападения на улицах, в школах, университетах, в Интернете и даже в их собственных домах. Ситуация стала настолько тяжёлой, что подавляющее большинство евреев в Европе больше не чувствует себя в безопасности».
Среди лидеров, подтвердивших на сегодняшний день своё участие в этом историческом событии, – президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Организаторы мероприятия рассчитывают, что площадка форума позволит мировым лидерам объединить усилия и разработать совместную программу по борьбе с антисемитизмом.
«Антисемитизм – это ненависть, не знающая границ, которая была взята на вооружение многими идеологиями, – подчеркнул Вячеслав Моше Кантор. – Евреи постоянно подвергаются нападкам со стороны левых, правых и ведущих партий. Это ещё один поворотный момент в истории, когда мировые лидеры должны объединиться и действовать. Одни слова не помогут, и я считаю, что в рамках Всемирного форума памяти Холокоста мы сможем разработать план действий для активной наступательной борьбы с антисемитизмом».
«Президенты России, Германии, Франции, Италии и Австрии вместе с представителем Великобритании и многими другими лидерами прибудут в Иерусалим, чтобы обсудить, как мы можем противостоять антисемитизму, – пояснил президент государства Израиль Реувен Ривлин. – Мы соберёмся, чтобы подумать, как передать память о Катастрофе тем поколениям, которые будут жить в мире, где уже не останется переживших Холокост, и какие шаги мы обязаны предпринять, чтобы обеспечить безопасность и защиту евреям по всему миру».
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац признался, что для него проведение подобного мероприятия высочайшего уровня в Иерусалиме имеет огромное личное значение: «Я – сын выживших в Холокосте Меира и Малки Кац, да упокоятся они с миром. Моя мама Малка Кац была узницей Аушвица, и её послали на «марш смерти». С тех самых мрачных дней мы защищаем нашу родную страну и делаем всё для её процветания, – заявил министр. – Несмотря на это, антисемитизм находится на подъёме по всему миру. Это проявляется в нападениях с применением насилия на евреев, осквернении кладбищ, подстрекательствах и даже убийствах. Международное сообщество обязано объединиться в борьбе против растущего антисемитизма».
«Холокост стал парадигмой оценки способности человека принимать участие в радикальном, безжалостном и систематическом зле не только из-за беспрецедентного масштаба этой трагедии – уничтожения шести миллионов еврейских мужчин, женщин и детей, - но и из-за «логического обоснования», лежащего в основе идеологии нацизма, а именно – уничтожения еврейского народа как способа защиты национальных интересов и интересов представителей «чистой германской расы, – заявил председатель дирекции «Яд Вашем» Авнер Шалев. – Передовое общество оказалось способным оправдать истребление целого народа и культуры, опираясь на многовековые антисемитские стереотипы и даже вдохновляясь ими. Причём некоторые из этих стереотипов существуют и в нашем мировом сообществе, живущем в эпоху после Холокоста».
В мемориале «Яд Вашем» уверены, что история Холокоста необходима не только для того, чтобы сохранять память о катастрофе, но и для предотвращения подобных катастроф в будущем, для борьбы с такими вызывающими тревогу явлениями, как антисемитизм, расизм и ксенофобия, которые сейчас распространяются по всему миру.
Организатором Пятого Всемирного форума памяти Холокоста под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» является Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с мемориалом «Яд Вашем» и под патронатом президента Израиля.
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Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста»
Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста», основанный в 2005 году Вячеславом Моше Кантором, – это международная организация, призванная сохранять память о Холокосте и его важнейших уроках для всего человечества, а также бороться с растущим антисемитизмом. Предыдущие мероприятия Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» состоялись в мемориалах Освенцим, Терезин и в урочище Бабий Яр. Они были организованы в сотрудничестве с Мемориалом Катастрофы и Героизма «Яд Вашем» при участии политиков и дипломатов самого высокого уровня.
https://worldholocaustforum.org/
Всемирные форумы «Жизнь народу моему!»
Первый Всемирный форум «Жизнь народу моему!» прошел в Кракове в январе 2005 г. в честь 60-ой годовщины освобождения концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Форум получил широкую поддержку ведущих международных организаций, в том числе Совета Европы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а также высокопоставленных политических деятелей из многих стран.
Второй Всемирный форум «Жизнь народу моему!», приуроченный к 65-летию трагедии Бабьего Яра, прошел в сентябре 2006 года в Киеве. Его организаторами стали правительство Украины, Фонд «Всемирный Форум Памяти Холокоста» и «Яд Вашем» – мемориальный центр памяти жертв холокоста и героев сопротивления. По итогам форума была принята Декларация Всемирного Форума Памяти Холокоста, в которой участники приветствовали усилия, направленные на сохранение для будущих поколений памяти о жертвах Второй мировой войны, о Холокосте и его наследии.
Третий Всемирный форум «Жизнь народу моему!», приуроченный к 65-летней годовщине со дня освобождения КЛ «Освенцим» (Аушвиц-Биркенау), состоялся 27 января 2010 г. в Кракове, Польша. Форум прошел под почетным патронатом Президента Республики Польша Леха Качиньского, Председателя Европейского парламента Ежи Бузека, первого Постоянного Председателя Европейского совета Хермана ван Ромпея.
Четвёртый Всемирный форум «Жизнь народу моему!» прошёл 26-27 января 2015 года в Праге и Терезине (Чехия) и был приурочен к 70-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Участие в мероприятии приняли несколько сотен высокопоставленных гостей, среди которых главы государств, политики, парламентарии, дипломаты, учёные и общественные деятели многих стран, а также один из немногих оставшихся в живых освободителей лагеря Освенцим Л. В. Брандт, бывшие узники фашистских концлагерей и люди, пережившие Холокост.
На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор
Источник: Пресс-служба ЕЕК
Десятки мировых лидеров подтвердили своё участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста, приуроченном к 75-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Аушвиц и Международному дню памяти жертв Холокоста. Форум пройдёт 23 января 2020 года в мемориале «Яд Вашем» в Иерусалиме.
О начале подготовки к этому масштабному мероприятию на специальной конференции в резиденции президента Израиля в Иерусалиме объявили президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) и Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор. В конференции также приняли участие президент Израиля Реувен Ривлин, министр иностранных дел Исраэль Кац и председатель дирекции Мемориала «Яд Вашем» Авнер Шалев.
Участники мероприятия рассказали о важности этого события и острой необходимости бороться с антисемитизмом и попытками отрицания Холокоста. Послание форума о том, что в современном мировом сообществе нет места антисемитизму, становится ещё более чётким в то время, когда весь мир готовится отметить 75-ю годовщину освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Форум в Иерусалиме будет проводиться на фоне роста ненавистнических настроений в мире, а также числа преступлений и насильственных проявлений антисемитизма, особенно в Европе. Учитывая эту тревожную ситуацию, усилия, направленные на информирование людей об опасностях антисемитизма, расизма и ксенофобии, сохранение памяти Холокоста и исследование его истории, сделали это мероприятие как никогда важным и актуальным.
«Обет «вечно помнить» должны дать не только евреи, но и люди всего мира, – убеждён Вячеслав Моше Кантор. – Еврейская жизнь в Европе снова под угрозой. Евреям ежедневно угрожают преследования и нападения на улицах, в школах, университетах, в Интернете и даже в их собственных домах. Ситуация стала настолько тяжёлой, что подавляющее большинство евреев в Европе больше не чувствует себя в безопасности».
Среди лидеров, подтвердивших на сегодняшний день своё участие в этом историческом событии, – президент России Владимир Путин, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Организаторы мероприятия рассчитывают, что площадка форума позволит мировым лидерам объединить усилия и разработать совместную программу по борьбе с антисемитизмом.
«Антисемитизм – это ненависть, не знающая границ, которая была взята на вооружение многими идеологиями, – подчеркнул Вячеслав Моше Кантор. – Евреи постоянно подвергаются нападкам со стороны левых, правых и ведущих партий. Это ещё один поворотный момент в истории, когда мировые лидеры должны объединиться и действовать. Одни слова не помогут, и я считаю, что в рамках Всемирного форума памяти Холокоста мы сможем разработать план действий для активной наступательной борьбы с антисемитизмом».
«Президенты России, Германии, Франции, Италии и Австрии вместе с представителем Великобритании и многими другими лидерами прибудут в Иерусалим, чтобы обсудить, как мы можем противостоять антисемитизму, – пояснил президент государства Израиль Реувен Ривлин. – Мы соберёмся, чтобы подумать, как передать память о Катастрофе тем поколениям, которые будут жить в мире, где уже не останется переживших Холокост, и какие шаги мы обязаны предпринять, чтобы обеспечить безопасность и защиту евреям по всему миру».
Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац признался, что для него проведение подобного мероприятия высочайшего уровня в Иерусалиме имеет огромное личное значение: «Я – сын выживших в Холокосте Меира и Малки Кац, да упокоятся они с миром. Моя мама Малка Кац была узницей Аушвица, и её послали на «марш смерти». С тех самых мрачных дней мы защищаем нашу родную страну и делаем всё для её процветания, – заявил министр. – Несмотря на это, антисемитизм находится на подъёме по всему миру. Это проявляется в нападениях с применением насилия на евреев, осквернении кладбищ, подстрекательствах и даже убийствах. Международное сообщество обязано объединиться в борьбе против растущего антисемитизма».
«Холокост стал парадигмой оценки способности человека принимать участие в радикальном, безжалостном и систематическом зле не только из-за беспрецедентного масштаба этой трагедии – уничтожения шести миллионов еврейских мужчин, женщин и детей, - но и из-за «логического обоснования», лежащего в основе идеологии нацизма, а именно – уничтожения еврейского народа как способа защиты национальных интересов и интересов представителей «чистой германской расы, – заявил председатель дирекции «Яд Вашем» Авнер Шалев. – Передовое общество оказалось способным оправдать истребление целого народа и культуры, опираясь на многовековые антисемитские стереотипы и даже вдохновляясь ими. Причём некоторые из этих стереотипов существуют и в нашем мировом сообществе, живущем в эпоху после Холокоста».
В мемориале «Яд Вашем» уверены, что история Холокоста необходима не только для того, чтобы сохранять память о катастрофе, но и для предотвращения подобных катастроф в будущем, для борьбы с такими вызывающими тревогу явлениями, как антисемитизм, расизм и ксенофобия, которые сейчас распространяются по всему миру.
Организатором Пятого Всемирного форума памяти Холокоста под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» является Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» в сотрудничестве с мемориалом «Яд Вашем» и под патронатом президента Израиля.
* * *
Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста»
Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста», основанный в 2005 году Вячеславом Моше Кантором, – это международная организация, призванная сохранять память о Холокосте и его важнейших уроках для всего человечества, а также бороться с растущим антисемитизмом. Предыдущие мероприятия Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» состоялись в мемориалах Освенцим, Терезин и в урочище Бабий Яр. Они были организованы в сотрудничестве с Мемориалом Катастрофы и Героизма «Яд Вашем» при участии политиков и дипломатов самого высокого уровня.
https://worldholocaustforum.org/
Всемирные форумы «Жизнь народу моему!»
Первый Всемирный форум «Жизнь народу моему!» прошел в Кракове в январе 2005 г. в честь 60-ой годовщины освобождения концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Форум получил широкую поддержку ведущих международных организаций, в том числе Совета Европы и Парламентской Ассамблеи Совета Европы, а также высокопоставленных политических деятелей из многих стран.
Второй Всемирный форум «Жизнь народу моему!», приуроченный к 65-летию трагедии Бабьего Яра, прошел в сентябре 2006 года в Киеве. Его организаторами стали правительство Украины, Фонд «Всемирный Форум Памяти Холокоста» и «Яд Вашем» – мемориальный центр памяти жертв холокоста и героев сопротивления. По итогам форума была принята Декларация Всемирного Форума Памяти Холокоста, в которой участники приветствовали усилия, направленные на сохранение для будущих поколений памяти о жертвах Второй мировой войны, о Холокосте и его наследии.
Третий Всемирный форум «Жизнь народу моему!», приуроченный к 65-летней годовщине со дня освобождения КЛ «Освенцим» (Аушвиц-Биркенау), состоялся 27 января 2010 г. в Кракове, Польша. Форум прошел под почетным патронатом Президента Республики Польша Леха Качиньского, Председателя Европейского парламента Ежи Бузека, первого Постоянного Председателя Европейского совета Хермана ван Ромпея.
Четвёртый Всемирный форум «Жизнь народу моему!» прошёл 26-27 января 2015 года в Праге и Терезине (Чехия) и был приурочен к 70-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). Участие в мероприятии приняли несколько сотен высокопоставленных гостей, среди которых главы государств, политики, парламентарии, дипломаты, учёные и общественные деятели многих стран, а также один из немногих оставшихся в живых освободителей лагеря Освенцим Л. В. Брандт, бывшие узники фашистских концлагерей и люди, пережившие Холокост.
На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор
Источник: Пресс-служба ЕЕК
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 20:30