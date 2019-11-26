«Безопасная столица» усилит мониторинг ситуации с безрецептурной продажей сильнодействующих лекарств





«Во вторник, 10 декабря мы проведём общественные слушания по данной тематике в рамках заседания Комиссии Думы по безопасности совместно с Комиссией по здравоохранению. А за неделю до этого, в связи со вступлением в силу изменений, по которым за безрецептурную продажу определенных лекарственных препаратов наступит уже уголовная ответственность, проведём несколько рейдов, по наиболее проблемным местам, чтобы к слушаниям в Думе у нас уже была фактура о том, изменилось ли что-то с 1 декабря по сравнению с тем, что было раньше. Также планируем объединить с усилия в проведении общественного мониторинга аптек с коллегами из "Молодой Гвардии Единой России" и другими организациями, работающими по данному направлению», – заявил председатель Комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике, руководитель ООПН «Безопасная столица» Кирилл Щитов.В свою очередь, глава Общественного штаба Безопасной столицы в ЮАО Владимир Каширов отметил, что прежде эффективность общественных рейдов по аптекам, осуществлявшим нелегальную продажу лекарств, была серьезно ограничена рамками административной ответственности.«Трудность мониторинга аптек, продававших сильнодействующие препараты без рецептов, заключалась в том, что вся вина вешалась на продавца – наёмного работника, на которого заводится дело об административном нарушении с последствиями в виде штрафа до 30 тысяч рублей, но при этом владельцы аптек часто серьёзного наказания избегали. Например, на недавнем рейде с нами помимо МВД был ещё целый ряд представителей надзорных структур, и даже сами сотрудники полиции говорили, что теперь именно это юридическое лицо будет закрыто, а в ином случае даже деятельность аптеки не была бы приостановлена. Надеемся, что сейчас, с введением уголовной ответственности, ситуация изменится», – сказал Владимир Каширов.В свою очередь глава Медиасовета НСБ России Павел Сорокин заявил о том, что организация также ведет мониторинг информационного поля на предмет сбора данных о возможных недобросовестных фармацевтах.«На локальных форумах или в группах в социальных сетях сегодня нередко распространяется информация о точках, где можно нелегально купить препараты без рецепта. Со свой стороны мы будем вести мониторинг, чтобы выявлять такие точки. Далее информация будет передаваться активистам нашего движения, которые будут проводить общественные рейды, контрольные закупки и передавать информацию в правоохранительные органы», - заявил Сорокин.К комплексному мониторингу ситуации с безрецептурной продажей сильнодействующих лекарственных препаратов также подключится Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка.«Московский городской совет общественных пунктов охраны порядка готов поддержать активистов проекта «Безопасная столица» и выйти совместно в дополнительные рейды по «аптечным притонам», — заявила руководитель организации Татьяна Косаревич.Резюмируя работу активистов проекта безопасности, председатель Гильдии НСБ МТПП, заместитель руководителя ООПН «Безопасная Столица» Дмитрий Галочкин дал поручение координаторам и юристам проекта проработать методику проведения рейдов в аптеках, сформировать группы активистов по датам, времени и округам, для проверки аптечной сети города.