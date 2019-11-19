Виталий Балашов: служба безопасности в бизнесе – настоящее мужское дело





Очень давно хотел пойти работать в уголовный розыск, но не получилось по ряду причин. Ушел работать в службу безопасности одной известной структуры, поработал, набрался знаний. Позже познакомился с ветеранами уголовного розыска, которые начали передавать свой опыт. Профессия затянула, как говорят в нашем кругу: «У нас не профессия, а образ жизни».Это по-настоящему мужское дело.Какой бы рутинной ни казалась работа – она мне нравится. Есть доля здорового авантюризма и место холодному расчету, я бы назвал это хождением по лезвию бритвы. Также встречи с новыми людьми. Пожалуй, самое главное – это взгляд на окружающий мир и события, совершенно отличный от тех, кто не связан с нашей работой. Затягивает.Весь спектр услуг вы можете посмотреть на сайте, а я же расскажу вам о наиболее популярных и интересных услугах. На мой взгляд, одно из самых интересных и перспективных направлений в нашей компании – коммерческая разведка и контрразведка.Сейчас мы запустили новую опцию – это составление психологического портрета оппонента. Мы используем разнообразные закрытые методики, позволяющие всесторонне изучить личность, особенности человека. Перед принятием важного решения всегда интересно знать, кто там на той стороне, чем дышит человек, какие его сильные или слабые стороны. А собранный массив разведданных в совокупности с психологическим портретом визави, который делает специалист нашей компании, дает огромное преимущество при принятии серьезного решения.Еще Сунь Цзы говорил в своем трактате «Искусство войны»: «Если знаешь противника и знаешь себя, сражайся хоть сто раз, опасности не будет;если знаешь себя, а его не знаешь, один раз победишь, другой раз потерпишь поражение;если не знаешь ни себя, ни его, каждый раз, когда будешь сражаться, будешь терпеть поражение».При необходимости мы занимаемся адвокатским сопровождением.Преимущественно бизнесмены и предприниматели, у которых возникают проблемы в ходе ведения их деятельности, и они не в состоянии решить их самостоятельно. Случается, что официальные органы, на которых возложена задача расследования и проверки поступающей информации, не всегда способны решать подобные проблемы или решают их не лучшим образом. А некоторые проблемы вообще не входят в круг их интересов. В таких случаях приходится корректировать действия клиента, параллельно проводя работу самостоятельно. Также нашими клиентами являются несколько известных компаний, политики.Однажды один мой клиент привлек меня к розыску похищенных денежных средств его погибшего сына. В процессе расследования я вышел на убийцу его сына, который находился в розыске. Мы передали информацию в МВД, злодей был арестован и впоследствии осужден. В моем деле никогда не знаешь, чем может обернуться даже самое обычное дело. Всегда нужно быть готовым к любым поворотам. Иначе никак.В том, что мне повезло собрать отличную, я бы сказал уникальную команду из высококлассных специалистов. Благодаря этому мы можем предлагать на рынке действительно эксклюзивные услуги, помогая нашим клиентам решать очень серьезные и сложные задачи. Мне нет необходимости опускаться до уровня «зарабатывания денег любым путем», для меня деньги – не цель, а инструмент для решения поставленных задач. С таким подходом я развязал себе руки и могу выбирать, с каким клиентом работать, а с каким нет.Секрета нет, нужно честно и достойно делать свое дело.Охарактеризуйте себя в нескольких словах.На меня можно положиться.Мир сложен и жесток, и мое главное предназначение в том, чтобы моя семья, близкие и мои партнеры поменьше замечали трудностей этого мира, и я об этом позабочусь.Одержать сто побед в ста битвах – это не вершина воинского искусства. Истинное величие в том, чтобы повергнуть врага без сражения.