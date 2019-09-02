Карина Рихтере: система воспитания «Компас» поможет ребенку стать гармоничной личностью





Детей невозможно через силу наполнить знаниями или искусственно вложить в них определенные черты характера. Не нужно воспринимать ребенка как чистый лист. Внутри малыша уже заложены основные свойства личности, а родителям остается только помочь развитию его способностей и таланта. Именно внутренняя энергия заставляет ребенка тянуться к знаниям, задаваться вопросами: как это работает, кем я хочу быть? Эта энергия есть у каждого, и задача родителей – создать условия, в которых ребенок ее почувствует и начнет использовать для собственного развития.Как же создать такие условия? Прежде всего, родителям необходимо обратить внимание на четыре основополагающих элемента, которые и формируют систему воспитания «Компас», разработанную Кариной. Это название неслучайно: если один из этих элементов по каким-то причинам исчезнет, то вся система перестанет функционировать.Первый элемент – это надежные отношения с ребенком. Ребенок должен быть уверен в том, что родители его любят, всегда готовы поддержать, и этим отношениям ничто не угрожает. Отношения в семье не должны быть условными (меня любят, если я хороший, а если я себя плохо веду, то меня не любят, прогоняют и т. д.). Речь не идет о вседозволенности, границы и правила очень важны, однако дети должны чувствовать, что их любят безусловно и всегда.Второй элемент системы – это установленные границы, правила и принимаемая всеми семейная иерархия. Именно родители ведут ребенка за собой. Большая ошибка – пытаться установить с ребенком дружеские отношения. Любые отношения по своей природе иерархичны, и если родители не пытаются занять лидирующую роль, то к ней будет стремиться ребенок. В этом случае он будет пытаться командовать, чувствуя себя при этом некомфортно, так как с такими обязанностями и ответственностью он просто не может справиться. Поэтому родителям важно направлять ребенка и не уступать ему роль взрослого.Третий элемент – умение проживать все виды эмоций – как приятные, так и неприятные. Только так можно прочувствовать всю полноту жизни. Никто не может быть постоянно счастливым, поэтому нужно позволять ребенку сердиться, бояться, грустить, а для этого очень важно уметь все эти эмоции проживать. Расхожие фразы «Мальчики не плачут», «Не ной», «Не расстраивайся», «Не бойся» и т. д. – это запрет на проживание эмоций, что несомненно вредит ребенку. Напротив, родителям и детям необходимо учиться экологичному (безопасному для себя и окружающих) выражению любых чувств.Четвертый элемент – ресурсы взрослого (есть ли у мамы или папы силы и энергия, умеют ли они отдыхать и заботиться о себе, восполняя энергетический баланс). Без качественного развития этого элемента не будет функционировать вся система! Если мама несколько лет плохо спит и питается только остатками с детской тарелки, ни о каком принятии детских эмоций, выстраивании надежных отношений с ребенком и ведении ребенка за собой речь идти не может. Даже если у этой мамы будут нужные знания в сфере воспитания, у нее просто не хватит сил на их практическое применение. Поэтому для любого родителя главной целью должна стать забота о себе, качественный отдых, умение восстанавливаться.Важно помнить о том, что родители воспитывают ребенка на собственном примере. Поэтому, чтобы вырастить гармоничную личность, маме и папе нужно прежде всего самим работать над собой: научиться выражать свои эмоции, заботиться о себе, строить надежные отношения, соблюдать семейную иерархию. Если все эти умения присутствуют в жизни семьи, то ребенок расцветает, в нем раскрывается энергия желания, радости познания и обучения, и он, взрослея, превращается в автора собственной жизни.