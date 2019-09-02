Карина Рихтере: система воспитания «Компас» поможет ребенку стать гармоничной личностью
Кто из родителей не мечтал о том, чтобы их ребенок вырос успешным, уверенным в себе и счастливым человеком? Карина Рихтере, мама пятерых погодок, психолог, автор многочисленных курсов, посвященных воспитанию детей на основе теории привязанности, разработала систему, которая может помочь всем, кого волнует эта тема.
Детей невозможно через силу наполнить знаниями или искусственно вложить в них определенные черты характера. Не нужно воспринимать ребенка как чистый лист. Внутри малыша уже заложены основные свойства личности, а родителям остается только помочь развитию его способностей и таланта. Именно внутренняя энергия заставляет ребенка тянуться к знаниям, задаваться вопросами: как это работает, кем я хочу быть? Эта энергия есть у каждого, и задача родителей – создать условия, в которых ребенок ее почувствует и начнет использовать для собственного развития.
Как же создать такие условия? Прежде всего, родителям необходимо обратить внимание на четыре основополагающих элемента, которые и формируют систему воспитания «Компас», разработанную Кариной. Это название неслучайно: если один из этих элементов по каким-то причинам исчезнет, то вся система перестанет функционировать.
Первый элемент – это надежные отношения с ребенком. Ребенок должен быть уверен в том, что родители его любят, всегда готовы поддержать, и этим отношениям ничто не угрожает. Отношения в семье не должны быть условными (меня любят, если я хороший, а если я себя плохо веду, то меня не любят, прогоняют и т. д.). Речь не идет о вседозволенности, границы и правила очень важны, однако дети должны чувствовать, что их любят безусловно и всегда.
Второй элемент системы – это установленные границы, правила и принимаемая всеми семейная иерархия. Именно родители ведут ребенка за собой. Большая ошибка – пытаться установить с ребенком дружеские отношения. Любые отношения по своей природе иерархичны, и если родители не пытаются занять лидирующую роль, то к ней будет стремиться ребенок. В этом случае он будет пытаться командовать, чувствуя себя при этом некомфортно, так как с такими обязанностями и ответственностью он просто не может справиться. Поэтому родителям важно направлять ребенка и не уступать ему роль взрослого.
Третий элемент – умение проживать все виды эмоций – как приятные, так и неприятные. Только так можно прочувствовать всю полноту жизни. Никто не может быть постоянно счастливым, поэтому нужно позволять ребенку сердиться, бояться, грустить, а для этого очень важно уметь все эти эмоции проживать. Расхожие фразы «Мальчики не плачут», «Не ной», «Не расстраивайся», «Не бойся» и т. д. – это запрет на проживание эмоций, что несомненно вредит ребенку. Напротив, родителям и детям необходимо учиться экологичному (безопасному для себя и окружающих) выражению любых чувств.
Четвертый элемент – ресурсы взрослого (есть ли у мамы или папы силы и энергия, умеют ли они отдыхать и заботиться о себе, восполняя энергетический баланс). Без качественного развития этого элемента не будет функционировать вся система! Если мама несколько лет плохо спит и питается только остатками с детской тарелки, ни о каком принятии детских эмоций, выстраивании надежных отношений с ребенком и ведении ребенка за собой речь идти не может. Даже если у этой мамы будут нужные знания в сфере воспитания, у нее просто не хватит сил на их практическое применение. Поэтому для любого родителя главной целью должна стать забота о себе, качественный отдых, умение восстанавливаться.
Важно помнить о том, что родители воспитывают ребенка на собственном примере. Поэтому, чтобы вырастить гармоничную личность, маме и папе нужно прежде всего самим работать над собой: научиться выражать свои эмоции, заботиться о себе, строить надежные отношения, соблюдать семейную иерархию. Если все эти умения присутствуют в жизни семьи, то ребенок расцветает, в нем раскрывается энергия желания, радости познания и обучения, и он, взрослея, превращается в автора собственной жизни.
Карина Рихтере, детский психолог
Детей невозможно через силу наполнить знаниями или искусственно вложить в них определенные черты характера. Не нужно воспринимать ребенка как чистый лист. Внутри малыша уже заложены основные свойства личности, а родителям остается только помочь развитию его способностей и таланта. Именно внутренняя энергия заставляет ребенка тянуться к знаниям, задаваться вопросами: как это работает, кем я хочу быть? Эта энергия есть у каждого, и задача родителей – создать условия, в которых ребенок ее почувствует и начнет использовать для собственного развития.
Как же создать такие условия? Прежде всего, родителям необходимо обратить внимание на четыре основополагающих элемента, которые и формируют систему воспитания «Компас», разработанную Кариной. Это название неслучайно: если один из этих элементов по каким-то причинам исчезнет, то вся система перестанет функционировать.
Первый элемент – это надежные отношения с ребенком. Ребенок должен быть уверен в том, что родители его любят, всегда готовы поддержать, и этим отношениям ничто не угрожает. Отношения в семье не должны быть условными (меня любят, если я хороший, а если я себя плохо веду, то меня не любят, прогоняют и т. д.). Речь не идет о вседозволенности, границы и правила очень важны, однако дети должны чувствовать, что их любят безусловно и всегда.
Второй элемент системы – это установленные границы, правила и принимаемая всеми семейная иерархия. Именно родители ведут ребенка за собой. Большая ошибка – пытаться установить с ребенком дружеские отношения. Любые отношения по своей природе иерархичны, и если родители не пытаются занять лидирующую роль, то к ней будет стремиться ребенок. В этом случае он будет пытаться командовать, чувствуя себя при этом некомфортно, так как с такими обязанностями и ответственностью он просто не может справиться. Поэтому родителям важно направлять ребенка и не уступать ему роль взрослого.
Третий элемент – умение проживать все виды эмоций – как приятные, так и неприятные. Только так можно прочувствовать всю полноту жизни. Никто не может быть постоянно счастливым, поэтому нужно позволять ребенку сердиться, бояться, грустить, а для этого очень важно уметь все эти эмоции проживать. Расхожие фразы «Мальчики не плачут», «Не ной», «Не расстраивайся», «Не бойся» и т. д. – это запрет на проживание эмоций, что несомненно вредит ребенку. Напротив, родителям и детям необходимо учиться экологичному (безопасному для себя и окружающих) выражению любых чувств.
Четвертый элемент – ресурсы взрослого (есть ли у мамы или папы силы и энергия, умеют ли они отдыхать и заботиться о себе, восполняя энергетический баланс). Без качественного развития этого элемента не будет функционировать вся система! Если мама несколько лет плохо спит и питается только остатками с детской тарелки, ни о каком принятии детских эмоций, выстраивании надежных отношений с ребенком и ведении ребенка за собой речь идти не может. Даже если у этой мамы будут нужные знания в сфере воспитания, у нее просто не хватит сил на их практическое применение. Поэтому для любого родителя главной целью должна стать забота о себе, качественный отдых, умение восстанавливаться.
Важно помнить о том, что родители воспитывают ребенка на собственном примере. Поэтому, чтобы вырастить гармоничную личность, маме и папе нужно прежде всего самим работать над собой: научиться выражать свои эмоции, заботиться о себе, строить надежные отношения, соблюдать семейную иерархию. Если все эти умения присутствуют в жизни семьи, то ребенок расцветает, в нем раскрывается энергия желания, радости познания и обучения, и он, взрослея, превращается в автора собственной жизни.
Карина Рихтере, детский психолог
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 19:04