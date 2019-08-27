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Александр Синеркин: как собственнику выйти из операционки

Собственника бизнеса от выхода из операционки отделяет, как это ни странно, внутренний барьер, который не дает даже допустить подобную возможность.

Также лепту в это вносят и «тараканы», живущие в головах директоров и управленцев предприятий. Рассмотрим возможные варианты.
Александр Синеркин: как собственнику выйти из операционки

1. Профессиональная деформация провинциального директора, привыкшего жить по принципу «Есть моё мнение, и есть неправильное». Он благополучно переносит такой подход на семью, упиваясь сознанием того, что удалось выбиться в люди и создать «дело». Такие типажи без церемоний продавливают решения, не давая даже зародиться самостоятельности и предприимчивости у собственных детей, не говоря уже о заместителях.
Как правило, у таких людей к 50 годам складывается ситуация, когда некому передать собственный бизнес. В итоге дело жизни продается по цене лома случайным людям. Если повезёт. Более печальный итог для такого руководителя – внезапная смерть в 55-60 лет от инсульта или инфаркта на рабочем месте. Ведь о стрессе в предпринимательской деятельности в России ходят легенды.

2. Тайная гордость руководителей от того, что они – трудоголики. У них присутствует потенциальное желание перемен, часто такие руководители даже начинают что-то менять, правда, на словах. Они консультируются с кем-то, но делают это больше для порядка, так как любят, когда их хвалят. При этом, когда консультант взвешенно и обоснованно критикует методику управления, перспективы развития компании и говорит её реальную стоимость, они обижаются и предпочитают избавиться от «некомпетентного консультанта».

3. Своим «трудогольным» примером директора показывают работникам себя, заменяя до старости пятерых на предприятии. Показывают, как надо работать, приходя в 7:00, уходя в 20:00 с работы, срываясь в загулы, когда организм уже не может так пахать. Даже задуматься о другом развитии событий у него нет времени. Консультант и его мнение такому человеку не интересны. Он не уважает бедных теоретиков, ибо задается вопросом о том, «что они могут знать о бизнесе в России?» Он может услышать идеи равных производственников или более богатых бизнесменов, но последним они не интересны. Так, что стена непонимания становится непробиваемой с двух сторон.

Теперь поговорим о некоторых причинах возникновения проблем на предприятиях России после падения рубля 2014 г. Таких объектов, в частности бизнеса, примерно 4\5 от общего числа в стране. Госсектор на порядок опережает в абсурде частный реальный сектор экономики, хотя и он отстаёт от Европы, Японии и Америки лет на 10. Их характеристики – более трёхсот человек в подчинении и годовой оборот от полумиллиарда рублей.

В этом случае, как правило, имеет место:
• приглашение антикризисного консультанта на этапе, когда уже настолько всё плохо, что не поможет уже ничего;
• страх уволить «своих», старческая косность (даже 33-летних). Желание не сделать кровавый, но результат и вылезти из затяжного пике, а остаться «хорошим» для прогнившего костяка;
• отсутствие планового аудита подразделений в компании;
• реакционный обленившийся коллектив, обросший «своими» внутри предприятия, косный, не желающий меняться;
• также и понимание масштаба бедствия загоняет собственника в чёрную депрессию, что только усугубляет ситуацию.
Когда стоит пригласить антикризисного управляющего?
Антикризисного управляющего нужно приглашать для аудита и в успешное предприятие. Антикризисный управляющий нужен и полезен, если:
• Собственник допускает шанс, что выход из кризиса возможен.
• Ощущает недостаток энергии для исполнения желаемого.
• При невозможности (отсутствии времени, опыта) написать реальный рабочий план выхода из кризисной ситуации.
• В случае неспособности сформировать новую команду и довериться хоть кому-то, чтоб начать выходить из кризиса.

ЕДИНСТВЕННОЕ, когда не может помочь антикризисный МЕНЕДЖЕР – при
неспособности собственников признать, что они и есть единственные, кто виноват в сложившейся ситуации в компании.

Эксперта легко проверить тремя вещами:
- его успешными кейсами;
- его успешным опытом в бизнесе;
- дать ему возможность провести поверхностный аудит и указать на наличие проблемы.

Александр Синеркин, владелец мебельной фабрики (изготовление 10000 столов ежемесячно, 200 человек работают на предприятии), чемпион кубка мира по К1, призер чемпионата мира Шодокан Карате в Японии, чемпион России по карате, писатель, автор книги «Пришествие», путешественник – 37 стран, 4 горных похода (Эльбрус, Белуха и др.), владелец и сооснователь нескольких быстрорастущих бизнесов в различных сферах, отец четверых детей

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Добавил: Роман Сегодня, 10:07

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