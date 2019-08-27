Александр Синеркин: как собственнику выйти из операционки





Также лепту в это вносят и «тараканы», живущие в головах директоров и управленцев предприятий. Рассмотрим возможные варианты.1. Профессиональная деформация провинциального директора, привыкшего жить по принципу «Есть моё мнение, и есть неправильное». Он благополучно переносит такой подход на семью, упиваясь сознанием того, что удалось выбиться в люди и создать «дело». Такие типажи без церемоний продавливают решения, не давая даже зародиться самостоятельности и предприимчивости у собственных детей, не говоря уже о заместителях.Как правило, у таких людей к 50 годам складывается ситуация, когда некому передать собственный бизнес. В итоге дело жизни продается по цене лома случайным людям. Если повезёт. Более печальный итог для такого руководителя – внезапная смерть в 55-60 лет от инсульта или инфаркта на рабочем месте. Ведь о стрессе в предпринимательской деятельности в России ходят легенды.2. Тайная гордость руководителей от того, что они – трудоголики. У них присутствует потенциальное желание перемен, часто такие руководители даже начинают что-то менять, правда, на словах. Они консультируются с кем-то, но делают это больше для порядка, так как любят, когда их хвалят. При этом, когда консультант взвешенно и обоснованно критикует методику управления, перспективы развития компании и говорит её реальную стоимость, они обижаются и предпочитают избавиться от «некомпетентного консультанта».3. Своим «трудогольным» примером директора показывают работникам себя, заменяя до старости пятерых на предприятии. Показывают, как надо работать, приходя в 7:00, уходя в 20:00 с работы, срываясь в загулы, когда организм уже не может так пахать. Даже задуматься о другом развитии событий у него нет времени. Консультант и его мнение такому человеку не интересны. Он не уважает бедных теоретиков, ибо задается вопросом о том, «что они могут знать о бизнесе в России?» Он может услышать идеи равных производственников или более богатых бизнесменов, но последним они не интересны. Так, что стена непонимания становится непробиваемой с двух сторон.Теперь поговорим о некоторых причинах возникновения проблем на предприятиях России после падения рубля 2014 г. Таких объектов, в частности бизнеса, примерно 4\5 от общего числа в стране. Госсектор на порядок опережает в абсурде частный реальный сектор экономики, хотя и он отстаёт от Европы, Японии и Америки лет на 10. Их характеристики – более трёхсот человек в подчинении и годовой оборот от полумиллиарда рублей.В этом случае, как правило, имеет место:• приглашение антикризисного консультанта на этапе, когда уже настолько всё плохо, что не поможет уже ничего;• страх уволить «своих», старческая косность (даже 33-летних). Желание не сделать кровавый, но результат и вылезти из затяжного пике, а остаться «хорошим» для прогнившего костяка;• отсутствие планового аудита подразделений в компании;• реакционный обленившийся коллектив, обросший «своими» внутри предприятия, косный, не желающий меняться;• также и понимание масштаба бедствия загоняет собственника в чёрную депрессию, что только усугубляет ситуацию.Когда стоит пригласить антикризисного управляющего?Антикризисного управляющего нужно приглашать для аудита и в успешное предприятие. Антикризисный управляющий нужен и полезен, если:• Собственник допускает шанс, что выход из кризиса возможен.• Ощущает недостаток энергии для исполнения желаемого.• При невозможности (отсутствии времени, опыта) написать реальный рабочий план выхода из кризисной ситуации.• В случае неспособности сформировать новую команду и довериться хоть кому-то, чтоб начать выходить из кризиса.ЕДИНСТВЕННОЕ, когда не может помочь антикризисный МЕНЕДЖЕР – принеспособности собственников признать, что они и есть единственные, кто виноват в сложившейся ситуации в компании.Эксперта легко проверить тремя вещами:- его успешными кейсами;- его успешным опытом в бизнесе;- дать ему возможность провести поверхностный аудит и указать на наличие проблемы.