Вячеслав Моше Кантор объявил о проведении 5-го Всемирного форума памяти Холокоста в 2020 году





Пятый Всемирный форум памяти Холокоста в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме состоится 23 января 2020 года – в честь 75-летней годовщины освобождения концлагеря Аушвиц и Международного дня памяти Холокоста. Намерение принять участие в мероприятии уже подтвердили президент Франции Эммануэль Макрон, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Италии Серджо Маттарелла и президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Приглашения получили главы государств Европы, Северной Америки и Австралии.Мероприятие под названием «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом!» организовано президентом Фонда «Всемирного форума памяти Холокоста» Вячеславом Моше Кантором в сотрудничестве с Яд Вашем и под патронатом Президента Государства Израиль Реувена Ривлина.Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста», основанный в 2005 году президентом Европейского еврейского конгресса Вячеславом Моше Кантором, – международная организация, основными задачами которой являются сохранение памяти о Холокосте и его важных уроках для всего человечества и борьба с антисемитизмом. Предыдущие Форумы памяти Холокоста «Жизнь народу моему!» проводились в мемориалах Аушвиц, Бабий Яр и Терезин в сотрудничестве с Яд Вашем и с участием представителей политического и дипломатического сообщества самого высокого уровня.Юбилейное мероприятие будет проходить на фоне резкого роста проявлений антисемитизма, в том числе с применением насилия, и преступлений на почве антисемитизма, особенно в странах Европы. Учитывая эту тревожную тенденцию, необходимость просвещения общественности об опасности антисемитизма, расизма и ксенофобии, сохранения памяти Холокоста и изучения его истории делает этот форум как никогда актуальным и своевременным.«Данная конференция состоится в очень важный исторический момент – спустя 75 лет после освобождения Аушвица-Биркенау, когда вновь всё чаще стали звучать голоса антисемитов и отрицателей Холокоста, – заявил Президент Государства Израиль Реувен Ривлин. – Мы никогда не будем поддерживать тех, кто фальсифицирует правду или пытается сделать так, чтобы люди забыли о Холокосте. Ни отдельных лиц, ни организации, ни лидеров политических партий, ни глав государств».«Я пригласил мировых лидеров присоединиться к нам в этот священный момент демонстрации приверженности сохранению памяти о Холокосте, и я рад количеству уже полученных ответов, которое увеличивается с каждым днём. Мы сделаем всё возможное, чтобы это мероприятие стало значимым, оставило реальный след в борьбе с антисемитизмом и послужило цели просвещения будущих поколений», - добавил г-н Ривлин.«Это мероприятие особенно важно, поскольку по мере того, как Холокост уходит в прошлое, стираются из памяти воспоминания о нём, и мы перестаём извлекать уроки из его истории, - заявил президент Фонда «Всемирный форум памяти Холокоста» Вячеслав Моше Кантор. – «Никогда больше!» - это план действий, которым мы должны руководствоваться, чтобы защитить будущее, помня о прошлом».«Этот форум предоставит мировым лидерам уникальную возможность решительно заявить: «Хватит!» антисемитизму, расизму и нетерпимости, и остановить разжигание ненависти. Фонд «Всемирный форум памяти Холокоста» занимает уникальное положение, предоставляя современным лидерам возможность совместными усилиями претворить свои знания и осведомлённость о Холокосте в конкретные действия, направленные на искоренение антисемитизма и всех других форм ненависти», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.«Холокост, целью которого было тотальное и повсеместное истребление всех евреев и уничтожение их цивилизации, стал результатом радикального расистского антисемитизма, - заявил председатель Мемориала «Яд Вашем» Авнер Шалев. – После Второй мировой войны международное сообщество утвердило универсальные принципы и учредило международные организации с чётко выраженной целью предотвратить в будущем преступления против человечности. Необходимо определить, изучить и понять, каким образом антисемитизм сохранился и распространился в последние годы. Мы обязаны быть бдительными в отношении сегодняшних проявлений антисемитизма и сохранять решимость в борьбе с ним при любом его появлении. Всё человечество и особенно лидеры, которые соберутся здесь, в Яд Вашем, несут ответственность за борьбу с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией».***«Яд Вашем», национальный мемориал памяти о Холокосте, был основан в 1953 году. Он расположен в Иерусалиме на Горе Памяти, посвящён памяти жертв Холокоста и занимается документированием, исследованиями и образованием в области истории Холокоста.С самого начала своей деятельности Яд Вашем посвятил себя увековечиванию памяти евреев (мужчин, женщин и детей), которые были убиты нацистами и их пособниками, и передаче наследия выживших в Холокосте новым поколениям. Его современнейшие музеи, исследовательские и образовательные центры мирового класса и обширные архивы и библиотеки делают Яд Вашем уникальным местом для обучения людей разных поколений, что также отражено на его всеобъемлющих онлайн-ресурсах, которыми пользуются миллионы людей по всему миру. Опираясь на воспоминания о прошлом, Яд Вашем стремится осмысленно передать наследие Холокоста будущим поколениям.Президент ЕЕК Вячеслав Моше КанторПресс-служба ЕЕК