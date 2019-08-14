Korter.az – сервис поиска квартир в новостройках Азербайджана
Удобный доступ к информации об объектах первичной и вторичной недвижимости – залог успешного развития рынка. Украинская компания ЛУН.ua создала совершенный сервис поиска жилья и под брендом Flatfy предоставляет возможность каждому желающему найти подходящий вариант квартиры, таунхауса или коттеджа. Уже сейчас можно получить всеобъемлющие данные о жилье 30-ти стран мира, включая Казахстан, Молдову, Грузию, Россию и Беларусь, а в каталоге Korter.az на азербайджанском и русском языках представлена информация о новостройках Азербайджана.
Сервис работает уже продолжительное время и сегодня назрела необходимость внесения небольших изменений, которые должны обеспечить еще большую эффективность работы с сайтом. Основываясь на опыте общения с пользователями, мы приняли решение заменить название каталога новостроек на Korter и изменить его доменное имя на соответствующее новому бренду. Это позволит точнее позиционировать направленность сервисов – слово «кorter» с эстонского языка переводится как «квартира» и созвучно английскому «quarter».
Основной поисковый сервер flatfy.az сохранит текущее название. Функциональность и подача материала обоих сервисов останется прежней. Постоянным пользователям не придется привыкать к новому облику и заново изучать имеющиеся возможности.
Какую информацию предоставляет каталог новых ЖК?
Любые наши действия по совершенствованию сервиса направлены на более полное освещение рынка недвижимости Азербайджана. Так, в каталоге уже представлены более 250 новостроек, расположенных в 6 наиболее активно растущих регионах республики – около половины находятся на территории Баку.
Интерфейс системы предоставляет возможность подобрать жилье по таким важным параметрам, как расположение, цена квадратного метра, площадь, количество комнат, декларируемый застройщиком срок сдачи и предоставляемые строительной компанией документы на право собственности. Если вас, например, интересует поиск новой квартиры в городе Сумгаит – то вы просто выбираете соответствующий раздел и просматриваете все ЖК в этом населенном пункте.
Мы стараемся идти в ногу со временем и учитываем постоянный рост использования новых электронных устройств. Для владельцев смартфонов, планшетов и нетбуков разработано специальное мобильное приложение, которое по функционалу не отличается от сайта для настольных компьютеров. Как и в десктопной версии, здесь на двух языках представлены технические характеристики жилого комплекса, указана технология строительства, наличие ремонта, а также рассказано о техническом оснащении здания и квартиры. В подробном описании есть информация о мерах по обеспечению безопасности дома и всего комплекса в целом, об окружающей и собственной инфраструктуре.
Сервис работает уже продолжительное время и сегодня назрела необходимость внесения небольших изменений, которые должны обеспечить еще большую эффективность работы с сайтом. Основываясь на опыте общения с пользователями, мы приняли решение заменить название каталога новостроек на Korter и изменить его доменное имя на соответствующее новому бренду. Это позволит точнее позиционировать направленность сервисов – слово «кorter» с эстонского языка переводится как «квартира» и созвучно английскому «quarter».
Основной поисковый сервер flatfy.az сохранит текущее название. Функциональность и подача материала обоих сервисов останется прежней. Постоянным пользователям не придется привыкать к новому облику и заново изучать имеющиеся возможности.
Какую информацию предоставляет каталог новых ЖК?
Любые наши действия по совершенствованию сервиса направлены на более полное освещение рынка недвижимости Азербайджана. Так, в каталоге уже представлены более 250 новостроек, расположенных в 6 наиболее активно растущих регионах республики – около половины находятся на территории Баку.
Интерфейс системы предоставляет возможность подобрать жилье по таким важным параметрам, как расположение, цена квадратного метра, площадь, количество комнат, декларируемый застройщиком срок сдачи и предоставляемые строительной компанией документы на право собственности. Если вас, например, интересует поиск новой квартиры в городе Сумгаит – то вы просто выбираете соответствующий раздел и просматриваете все ЖК в этом населенном пункте.
Мы стараемся идти в ногу со временем и учитываем постоянный рост использования новых электронных устройств. Для владельцев смартфонов, планшетов и нетбуков разработано специальное мобильное приложение, которое по функционалу не отличается от сайта для настольных компьютеров. Как и в десктопной версии, здесь на двух языках представлены технические характеристики жилого комплекса, указана технология строительства, наличие ремонта, а также рассказано о техническом оснащении здания и квартиры. В подробном описании есть информация о мерах по обеспечению безопасности дома и всего комплекса в целом, об окружающей и собственной инфраструктуре.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 20:40