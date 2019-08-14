АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
На снимках NASA с Марса нашли древнее…
EUR 73.41 USD 65.60
Курс валют на 14.08.2019

Korter.az – сервис поиска квартир в новостройках Азербайджана

Удобный доступ к информации об объектах первичной и вторичной недвижимости – залог успешного развития рынка. Украинская компания ЛУН.ua создала совершенный сервис поиска жилья и под брендом Flatfy предоставляет возможность каждому желающему найти подходящий вариант квартиры, таунхауса или коттеджа. Уже сейчас можно получить всеобъемлющие данные о жилье 30-ти стран мира, включая Казахстан, Молдову, Грузию, Россию и Беларусь, а в каталоге Korter.az на азербайджанском и русском языках представлена информация о новостройках Азербайджана.

Сервис работает уже продолжительное время и сегодня назрела необходимость внесения небольших изменений, которые должны обеспечить еще большую эффективность работы с сайтом. Основываясь на опыте общения с пользователями, мы приняли решение заменить название каталога новостроек на Korter и изменить его доменное имя на соответствующее новому бренду. Это позволит точнее позиционировать направленность сервисов – слово «кorter» с эстонского языка переводится как «квартира» и созвучно английскому «quarter».
Korter.az – сервис поиска квартир в новостройках Азербайджана

Основной поисковый сервер flatfy.az сохранит текущее название. Функциональность и подача материала обоих сервисов останется прежней. Постоянным пользователям не придется привыкать к новому облику и заново изучать имеющиеся возможности.

Какую информацию предоставляет каталог новых ЖК?
Любые наши действия по совершенствованию сервиса направлены на более полное освещение рынка недвижимости Азербайджана. Так, в каталоге уже представлены более 250 новостроек, расположенных в 6 наиболее активно растущих регионах республики – около половины находятся на территории Баку.

Интерфейс системы предоставляет возможность подобрать жилье по таким важным параметрам, как расположение, цена квадратного метра, площадь, количество комнат, декларируемый застройщиком срок сдачи и предоставляемые строительной компанией документы на право собственности. Если вас, например, интересует поиск новой квартиры в городе Сумгаит – то вы просто выбираете соответствующий раздел и просматриваете все ЖК в этом населенном пункте.

Мы стараемся идти в ногу со временем и учитываем постоянный рост использования новых электронных устройств. Для владельцев смартфонов, планшетов и нетбуков разработано специальное мобильное приложение, которое по функционалу не отличается от сайта для настольных компьютеров. Как и в десктопной версии, здесь на двух языках представлены технические характеристики жилого комплекса, указана технология строительства, наличие ремонта, а также рассказано о техническом оснащении здания и квартиры. В подробном описании есть информация о мерах по обеспечению безопасности дома и всего комплекса в целом, об окружающей и собственной инфраструктуре.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 20:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Львовский бронетанковый завод начал серийную модернизацию…
Marvel сделает из комикса о Шанг-Чи фильм в стиле…
В США осы превратили брошенную машину Chevrolet Malibu в гигантский…
Самая бюджетная модель Hyundai появилась за пределами…
Умер 68-летний худрук кукольного Театра смеха Санкт-Петербурга Игорь…
АвтоВАЗ выпустит две новые модификации Lada…
Павел Прилучный и Агата Муцениеце рассказали, как пытались жить…
Ученые назвали способы избежать неприятных ощущений после…
Выпущена новая коллекция Barbie по по кинофраншизе "Звездные…
Артур Согомонян рассказал о состоянии Армена…
Яна Рудковская вылетела в Монако на концерт Димы…
Медики пояснили, кому нельзя есть…
Вера Брежнева впервые появилась на обложке журнала Vogue…
Названы ранние признаки инсульта головного…
У актрисы из «Игры престолов» Джозефин Гиллан соцслужбы Израиля отобрали…
Егору Кончаловскому “и весело, и страшно” за дочь…
О Взаимообучении городов России поговорят на пресс-конференции московского…
Twitter не будет вводить кнопку для редактирования…
Эрос Рамазотти сыграет дополнительный концерт в…
В Москве врачи удалили у ребенка оттеснявшую сердце гигантскую…
Плюс-сайз модель Эшли Грэм сообщила о…
Xiaomi в честь годовщины выхода первого смартфона устроит крупную…
Алеся Кафельникова пошла на примирение со знаменитым…
Жириновский озвучил единственное условие для сохранения СССР в 1991…
Путин рассчитывает на снижение ставок по…
Ляйсан Утяшева поделилась архивным снимком с…
Экс-супруга Аркадия Ротенберга Наталья хочет зарегистрировать бренд…
Поклонники высмеяли Глюкозу за яркий макияж на занятиях…
В Сети набирает популярность видео со свадьбы дальнобойщика из Ивановской…
В Англии девушка ослепла на один глаз из-за сваренного в микроволновке…
Гоша Куценко приступил к съемка нового проекта в качестве…
Прикрывающую рукой живот на новом фото Паулину Андрееву заподозрили в…
Певец Вадим Усланов стал жертвой афериста с сайта…
Транспортник Ил-112В пройдет испытания на…
Mercedes-Benz отзывает свои пикапы X-Class в…
Ольга Казаченко объяснила, что пластика груди ей потребовалась после двух лет грудного…
Песков решил не комментировать поездку Путина на мотоцикле без…
Дочь Олега Газманова Марианна превратилась в роковую…
Звезда «Один дома» Маколей Калкин сотрудничает с аниматорами из…
Ольга Бузова призналась, что не экономит на…
Просмотреть все новости