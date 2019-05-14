С филиалом в Новосибирске познакомился новый президент «Балтики»





Общий объем инвестиций в строительство, развитие и повышение экологической безопасности завода «Балтика-Новосибирск» с 2007 года составил более 5 млрд рублей. На сегодняшний день на площадке одного из самых современных и крупных предприятий отрасли в Сибирском федеральном округе (СФО) производится более 50 сортов пива. Мощность предприятия составляет 4,6 млн гл пива в год. Филиал не только удовлетворяет потребности населения в качественных напитках, но и вносит вклад в благополучие общества, являясь одним из крупнейших налогоплательщиков региона и участвует в реализации стратегической программы устойчивого развития «Цель 4НОЛЯ: вместе для будущего».Новый очистной комплекс должен стать одним из драйверов для реализации поставленных целей компании «Балтика» в сфере экологии. В ходе визита Ларс Леманн отметил высокую степень готовности объекта, запуск в эксплуатацию которого запланирован на конец второго квартала 2019 года. Сооружения позволят заводу значительно снизить нагрузку на муниципальные системы очистки, а также до 15% сократить потребление природного газа за счет сбора и использования биогаза, получаемого в процессе обработки промышленных стоков предприятия.В ходе рабочего визита Ларс Леманн также познакомился с коллективом предприятия и посетил все производственные цеха пивоварни: от варочного отделения до линий розлива и склада готовой продукции. Руководители подразделений, в свою очередь, поделились с президентом свежими кейсами и успехами, обсудили планы развития предприятия. Особое место в программе мероприятий заняла встреча с командой отдела продаж филиала, которая успешно реализует коммерческую стратегию с учетом новосибирской специфики: именно Новосибирск считается родиной магазинов разливного пива — сейчас в городе насчитывается более 1000 таких точек.Чтобы ближе познакомиться с особенностями рынка, Ларс Леманн посетил как магазины крупных специализированных торговых сетей, островки продажи пива в супермаркетах, так и небольшие пивные бутики и торговые точки формата «у дома». Также он побывал на заводе, где были созданы и производятся краны-пеногасители. Такие устройства для розлива пива из кег позволяют без пены и с полным сохранением качества разливать пиво в пластиковые бутылки. С изобретения этого устройства и началась российская история рынка разливного пива навынос.