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Заинтересованность в пилотных проектах TKEY проявили участники Азиатской парламентской ассамблеи (АПА)

В рамках форума прошли также встречи руководителей группы IT-компаний TKEY с делегатами форума, проявившими интерес к внедрению системы блокчейн на государственном уровне. Сейчас компания проводит последний этап экспертизы цифровой финансовой экосистемы (ЦФЭ) Tkeycoin для проведения быстрых платежей на более высоком качественном и технологическом уровне.

Участники Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) выразили заинтересованность в пилотных проектах TKEY. На форуме доклад о значении цифровизации экономики для государства и общества представил генеральный директор компании TKEY Максим Якимов. На состоявшейся в России 18 – 21 апреля крупной межпарламентской конференции присутствовали делегаты парламентов 42 стран Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, включая депутатов Госдумы РФ.
Заинтересованность в пилотных проектах TKEY проявили участники Азиатской парламентской ассамблеи (АПА)

Идею начала в ближайшее время подготовки к реализации пилотных проектов TKEY поддержали представители стран АПА, которые видят в цифровизации экономики возможность развития свободной торговли и формирования доверия между гражданами, государством и инвесторами. Рассказав о возможностях цифровой экономики на базе блокчейн-технологии реализовать с минимальными затратами и максимально быстро комплекс мер, направленных на улучшение качества жизни населения стран-участниц АПА, Максим Якимов на примере Tkeycoin продемонстрировал, как платформа для проведения платежей без посредников делает финансовые и хозяйственные отношения на рынке защищенными, прозрачными и надежными, привлекает в страну инвестиции, влияя на конкурентоспособность экономики.

В рамках форума прошли также встречи руководителей группы IT-компаний TKEY с делегатами форума, проявившими интерес к внедрению системы блокчейн на государственном уровне. Сейчас компания проводит последний этап экспертизы цифровой финансовой экосистемы (ЦФЭ) Tkeycoin для проведения быстрых платежей на более высоком качественном и технологическом уровне. В скором будущем система станет одной из базовых составляющих глобальной цифровой экономики.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 10:25

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