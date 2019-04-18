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Дмитрий Быков в коме: его посчитали пьяным и не оказали помощь

Дмитрий Быков в коме: его посчитали пьяным и не оказали помощь

Писатель Дмитрий Быков госпитализирован, его жена поделилась подробностями.

Литератору стало плохо еще во время полета, но бортпроводники не вовремя оказали ему помощь, сочтя пьяным.

В полете Быкова неоднократно вырвало, что окончательно уверило капитана воздушного судна, что дело в алкоголе. Экстренная посадка произведена не была.

Присутствовавший на борту медработник посоветовал срочно одеть Быкову кислородную маску. В это время писатель уже чувствовал себя очень плохо, ему пришлось даже лечь в проходе.

Как говорит жена Ирина Лукьянова, состояние Быкова тяжелое.

"Врачи делают все, что могут, он в коме, отправить в Москву его сейчас нельзя"- говорит Лукьянова.


Также она заметила, что ее мужу назначили томографию и необходимые анализы, но не подтверждает информацию об инсульте.

По другим данным, такое резкое ухудшение здоровья могли вызвать сахарный диабет, усталость и артериальная гипертония.

В настоящее время в Уфе врачи собрали консилиум для выбора оптимальных вариантов лечения писателя.



 
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Добавил: KElena Сегодня, 07:26

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