Дмитрий Быков в коме: его посчитали пьяным и не оказали помощь
Писатель Дмитрий Быков госпитализирован, его жена поделилась подробностями.
Литератору стало плохо еще во время полета, но бортпроводники не вовремя оказали ему помощь, сочтя пьяным.
В полете Быкова неоднократно вырвало, что окончательно уверило капитана воздушного судна, что дело в алкоголе. Экстренная посадка произведена не была.
Присутствовавший на борту медработник посоветовал срочно одеть Быкову кислородную маску. В это время писатель уже чувствовал себя очень плохо, ему пришлось даже лечь в проходе.
Как говорит жена Ирина Лукьянова, состояние Быкова тяжелое.
"Врачи делают все, что могут, он в коме, отправить в Москву его сейчас нельзя"- говорит Лукьянова.
Также она заметила, что ее мужу назначили томографию и необходимые анализы, но не подтверждает информацию об инсульте.
По другим данным, такое резкое ухудшение здоровья могли вызвать сахарный диабет, усталость и артериальная гипертония.
В настоящее время в Уфе врачи собрали консилиум для выбора оптимальных вариантов лечения писателя.
Общество
Добавил: KElena Сегодня, 07:26