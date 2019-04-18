Дмитрий Быков в коме: его посчитали пьяным и не оказали помощь

"Врачи делают все, что могут, он в коме, отправить в Москву его сейчас нельзя"- говорит Лукьянова.





Литератору стало плохо еще во время полета, но бортпроводники не вовремя оказали ему помощь, сочтя пьяным.В полете Быкова неоднократно вырвало, что окончательно уверило капитана воздушного судна, что дело в алкоголе. Экстренная посадка произведена не была.Присутствовавший на борту медработник посоветовал срочно одеть Быкову кислородную маску. В это время писатель уже чувствовал себя очень плохо, ему пришлось даже лечь в проходе.Как говорит жена Ирина Лукьянова, состояние Быкова тяжелое.Также она заметила, что ее мужу назначили томографию и необходимые анализы, но не подтверждает информацию об инсульте.По другим данным, такое резкое ухудшение здоровья могли вызвать сахарный диабет, усталость и артериальная гипертония.В настоящее время в Уфе врачи собрали консилиум для выбора оптимальных вариантов лечения писателя.