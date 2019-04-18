Вербное воскресенье: что можно и чего нельзя делать в этот день

Празднование Вербного воскресенья в церкви

Обычаи, связанные с вербой

Языческие обычаи и приметы на Цветоносную Неделю

Праздничные угощения в Вербное воскресенье

Чего нельзя делать в Вербное воскресенье





Вербное воскресенье относится к подвижным (или переходящим) праздникам, и отмечают его в шестое воскресенье Пасхального Поста.В 2019 году мы будем праздновать Вербное воскресенье 21 апреля.Праздничные службы в храмах начинаются в субботу, предшествующую праздничному воскресенью. Эта суббота называется Лазаревой в –память о Лазаре, которого Иисус, по преданию, воскресил в этот день. Весть быстро распространилась среди людей и при входе в Иерусалим Иисуса встречали как Спасителя, сумевшего явить чудо Воскрешения. Иисус въезжал в Иерусалим верхом на осле, как было принято среди правителей того времени.В ночь на Вербное воскресенье в храмах проходят всенощные службы. После молитв и чтения Евангелие священник освящает веточки вербы, окропляя их святой водой. Следует отметить, что веточки вербы, которые первыми расцветают ранней весной, используют только в северных регионах. В Библии же упоминаются пальмовые листья, которые бросали под ноги Мессии, когда Он входил в Иерусалим.Служители церкви в эти дни используют облачение зеленого цвета как символ возрождения и вечной жизни.Освященные в церкви веточки считаются особенными. Дома их нужно положить в Красный угол, за иконы и разложить в каждой комнате. Хранить веточки нужно весь год. Такая верба считается сильным оберегом от пожаров, болезней и других несчастий. Также веточки вербы нужно обязательно отнести в сараи, амбары и другие хозяйственные постройки. Они уберегут хозяйство и принесут богатый урожай. Старые прошлогодние веточки ни в коем случае нельзя просто выбросить в мусор. Их следует сжечь на свежем воздухе так как считается, что они весь год собирали в себя негативную энергию в доме.Глава рода, придя из церкви в воскресенье утром, легонько бьет веточками освященной вербы членов семьи и других родственников. Это должно уберечь их от неприятностей и болезней. Иногда вербу кладут в руки умерших как символ того, что после смерти они получат вечную жизнь и смогут встретить Иисуса Христа.Хотя Вербное воскресенье— это один из основных церковных праздников, с ним связано много примет, имеющих под собой языческие корни.До наших дней сохранился обычай проглатывать почку с веточки, принесенной из церкви. Считается, что это приносит здоровье и удачу.Из веточек и почек вербы делали амулеты, которые нужно было носить весь год. Особенно полезными такие амулеты считались для женщин. Новобрачных после венчания обсыпали почками вербы, желая им многочисленного потомства. Если женщина не могла забеременеть, ей в одежду также зашивали почки с освещенной вербы.Если девушка, глядя на веточку вербы, будет думать о молодом человеке, он обязательно позовет её на свидание.Веточки вербы использовали при выпасе домашнего скота, чтобы был здоров и принес хорошее потомство.Во время Великого поста запрещено употреблять в пищу мясо и все продукты животного происхождения. Однако, в Лазареву субботу и Вербное воскресенье, пост не такой строгий. В субботу разрешается употребление рыбьей икры, а в воскресенье – рыбы и различных блюд из неё.На столе могут быть также различные салаты, каши. Вкусными и сытными получатся угощения с грибами – пироги, блины, голубцы.Традиционным считается использование бобовых – гороха, фасоли, нута, сои, чечевицы.Для десерта отлично подойдут фрукты, мармелад, халва, орешки в меду. Кроме традиционных угощений, сейчас можно найти огромной количество постных десертов, в том числе тортики и пирожные. В Вербное воскресенье разрешается выпить красного вина. Конечно, в небольшом количестве.Запрещается делать любую тяжелую физическую работу: копать землю, заниматься строительством и ремонтом.В праздничный день и в вечер накануне нельзя мыть полы, убирать в доме, стирать и гладить. Также считается, что лучше не готовить горячие блюда, не варить и не жарить.Как и в любой церковный праздник, нельзя заниматься традиционно женской работой, связанной с шитьем.А вот сажать цветы в этот день можно и даже нужно.Если цветок приживется и будет хорошо расти, это обещает богатство и всяческие блага.Все мысли и слова в этот день должны быть чистыми и правильными. Нельзя ссориться, ругаться, громко кричать, желать зла.В современный период появилось и несколько новых запретов - нельзя громко слушать музыку, играть в компьютерные игры, лучше воздержаться от просмотра развлекательных передач.Лучше всего провести день в кругу семьи или близких, но без излишнего шума и веселья.Хорошо посвятить его чтению Библии, благотворительности, помощи нуждающимся.Следует помнить, что после Вербного воскресенья наступает Страстная неделя, когда произошло предательство и смерть Иисуса Христа.