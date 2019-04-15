Вячеслав Кантор окажет финансовую поддержку реализации системы гериатрической реабилитации в Новгороде





Цель проекта, предложенного Вячеславом Кантором, - помощь пожилым людям в сохранении здоровья, энергии и социальной активности. Система будет включать в себя центр реабилитации в Великом Новгороде и первичные отделения в трёх районных центрах - Старой Руссе, Боровичах и Пестове. Специалисты отмечают, что в одном только центре реабилитации в Новгороде ежегодно смогут проходить обследования и лечиться более 16 тысяч пациентов – а это 6% жителей области старше 60 лет.Как пояснил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, в стране в целом растёт число пожилых граждан, а поэтому вопросы гериатрии особенно актуальны.«У нас в регионе каждый третий житель перешагнул за порог 60 лет. Важно, чтобы пожилые новгородцы как можно дольше оставались здоровыми и активными. В реабилитационном центре при помощи диагностического и лечебного оборудования, современных методик мы сможем это обеспечить», - заявил губернатор.Благотворительный проект, предложенный Вячеславом Кантором, позволит отремонтировать несколько учреждений, а также установить в центрах реабилитации, первичных отделениях и гериатрических кабинетах новое диагностическое и лечебно-восстановительное оборудование, в том числе экзоскелет для реабилитации пациентов с опорно-двигательными проблемами. Территории лечебных учреждений планируется благоустроить для занятий лечебной физкультурой.«Неспособность какой-либо общности людей поддерживать своих самых слабых членов в конечном счёте может привести к тому, что эта общность перестанет существовать в принципе, - подчеркнул Вячеслав Кантор. - Поддержка именно самых слабых и не защищенных людей и является настоящей благотворительностью. К моему глубокому сожалению, люди в преклонном возрасте традиционно получают меньшую часть заботы, являясь так называемым «слабым звеном» в цепи благотворительной деятельности. Изменить отношение к пожилым людям означает доказать зрелость и состоятельность нашего общества».Татьяна СмирноваАнастасия ГромоваСергей ДорофеевТел.: +7 (495) 777-08-65; (доб. 5196)Вячеслав КанторПресс-служба ЕЕК