АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Физик назвал возможными медленные путешествия через червоточины
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Вячеслав Кантор окажет финансовую поддержку реализации системы гериатрической реабилитации в Новгороде

Почётный гражданин Великого Новгорода Вячеслав Кантор выступил с благотворительной инициативой - создать на территории Новгородской области систему гериатрической реабилитации. Идею уже поддержали в правительстве региона.

Цель проекта, предложенного Вячеславом Кантором, - помощь пожилым людям в сохранении здоровья, энергии и социальной активности. Система будет включать в себя центр реабилитации в Великом Новгороде и первичные отделения в трёх районных центрах - Старой Руссе, Боровичах и Пестове. Специалисты отмечают, что в одном только центре реабилитации в Новгороде ежегодно смогут проходить обследования и лечиться более 16 тысяч пациентов – а это 6% жителей области старше 60 лет.
Вячеслав Кантор окажет финансовую поддержку реализации системы гериатрической реабилитации в Новгороде

Как пояснил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, в стране в целом растёт число пожилых граждан, а поэтому вопросы гериатрии особенно актуальны.

«У нас в регионе каждый третий житель перешагнул за порог 60 лет. Важно, чтобы пожилые новгородцы как можно дольше оставались здоровыми и активными. В реабилитационном центре при помощи диагностического и лечебного оборудования, современных методик мы сможем это обеспечить», - заявил губернатор.

Благотворительный проект, предложенный Вячеславом Кантором, позволит отремонтировать несколько учреждений, а также установить в центрах реабилитации, первичных отделениях и гериатрических кабинетах новое диагностическое и лечебно-восстановительное оборудование, в том числе экзоскелет для реабилитации пациентов с опорно-двигательными проблемами. Территории лечебных учреждений планируется благоустроить для занятий лечебной физкультурой.

«Неспособность какой-либо общности людей поддерживать своих самых слабых членов в конечном счёте может привести к тому, что эта общность перестанет существовать в принципе, - подчеркнул Вячеслав Кантор. - Поддержка именно самых слабых и не защищенных людей и является настоящей благотворительностью. К моему глубокому сожалению, люди в преклонном возрасте традиционно получают меньшую часть заботы, являясь так называемым «слабым звеном» в цепи благотворительной деятельности. Изменить отношение к пожилым людям означает доказать зрелость и состоятельность нашего общества».

За дополнительной информацией можно обращаться
В Департамент по связям с общественностью ПАО «Акрон»:
Татьяна Смирнова
Анастасия Громова
Сергей Дорофеев
Тел.: +7 (495) 777-08-65; (доб. 5196)
pr@acron.ru

На фото: Вячеслав Кантор
Источник: Пресс-служба ЕЕК



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 21:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали о самых ожидаемых
Disney выпустила трейлер финального
Прохор Шаляпин призвал 70-летнюю Аллу
Эксперты рассказали о способах
Ученые: Пищевая добавка E319 ослабляет
Священник посоветовал отдать вещи Юлии
Смартфон Nubia X с двумя экранами
Кристина Орбакайте поздравила Аллу
Ученые рассказали о правильном
Виктория Романец с юмором вспоминает
Алёна Савкина худеет перед возвращением
Юный поклонник Веры Брежневой признался
«От перелома до онкологии»: Названы 11
BAIC представит в Шанхае копию Jeep
В Москве манекенщик ударил ножом
Станислав Садальский надеется на
Саша Черно снова отчитала Иосифа
Эксперт: Дания отклонила маршрут
Лера Фрост похвасталась снимком с
Часы Balance Watch воплощают в себе
В Китае УЗИ продемонстрировало
Прохор Шаляпин и Виталина
Samsung начнет продавать в РФ самый
Дмитрий Дмитренко и Саймон Марданшин
Стали известны любимые автомобили
Младший сын Олега Газманова купил
Ученые установили связь между
Анфиса Чехова на съемках «Главной роли»
Специалисты сравнили характеристики
Сергей Зверев впервые рассказал, почему
Просмотреть все новости