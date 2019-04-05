Акопян Гагик о диагностике и современном лечении онкоурологических заболеваний





Своевременная диагностика онкологических заболеваний на стадии зарождения опухоли, в большинстве случаев, дает 100% излечение. Не исключение и онкоурологические заболевания. Расскажем о симптомах, диагностике и лечении этих патологий.В России встречается у 4% мужчин и 3% женщин от общего числа других онкопатологий. Число заболевших во всем мире ежегодно увеличивается на 2-3%. В России рак почки занимает 10-е место по уровню заболеваемости злокачественными новообразованиями. Коварство заболевания в том, что длительное время может протекать бессимптомно. К провоцирующим факторам относят:• курение;• врожденные аномалии почек;• гипертония;• длительный срок пребывания на диализе;• избыточный вес;• продолжительный прием лекарств без контроля врачей;• длительный контакт с химическими веществами.: боль в пояснице, кровь в моче (может внезапно появиться и внезапно исчезнуть), увеличение пораженного органа (прощупывается при пальпации).К клиническим и лабораторным признакам относят: снижение массы тела, лихорадка, повышение СОЭ, анемия, нарушение работы печени, повышенное содержание гемоглобина и эритроцитов в крови (эритроцитоз), повышенное содержание кальция в крови (гиперкальциемия), гипертония, симтоматическое варикоцеле.• изучение сведений о пациенте;• полный анализ крови;• общий анализ мочи;• функциональные исследования почек;• рентгенография или компьютерная томография органов грудной клетки;• УЗИ органов мочеполовой системы;• Компьютерную или магнитно-резонасную томографию (МСКТ или МРТ) почек с контрастированием.В некоторых случаях потребуется радионуклидное сканирование костей с целью исключения метастазов в костях.: оперативное вмешательство на сегодня остается основным радикальным методом лечения больных раком почки. Полное удаление почки на начальных стадиях болезни проводят редко. Хирурги отдают предпочтение резекции – органосохраняющей операции с оставлением незатронутой части почки.Лапароскопический и робот-ассистированный доступы являются предпочтительными в связи с малой травматичностью, минимальным сроком реабилитации больного и хорошим косметическим эффектом (операция выполняется через 3-4 прокола по 0,5-1,5 см).При неблагоприятном течении болезни: опухоль поразила лимфоузлы, затронула нижнюю полую вену, есть отдаленные метастазы, почку удаляют полностью. Затем проводят медикаментозную терапию.Рак мочевого пузыря возникает в результате поражения слизистой оболочки или стенки мочевого пузыря злокачественной опухолью. В мире рак мочевого пузыря занимает 7-е место по распространенности у мужчин и 11-е у лиц обоих полов. Группа риска – мужчины старше 60 лет. Примерно у 75% пациентов рак мочевого пузыря выявляется на ранних стадиях, когда опухоль ограничена слизистой или подслизистой оболочкой.• курение;• вредные вещества: продукты нефтепереработки, красящие составы;• злоупотребление препаратами, в состав которых входит фенацетин;• хронический эндемический цистит.: к клиническим признакам относят: кровь в моче (гематурия), нарушение выделения мочи (дизурия), ночные позывы к мочеиспусканию (никтурия).На поздних стадиях симптомы как при цистите: боль при мочеиспускании и в покое, ложные позывы, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря.: для обследования назначают УЗИ, МРТ или КТ малого таза, исследование мочевого пузыря при помощи цистоскопа – цистоскопия с биопсией.: на начальной стадии проводят трансуретральную операцию по удалению опухоли – ТУР мочевого пузыря с опухолью. В настоящее время наиболее эффективным методом является удаление опухоли лазером единым блоком. В послеоперационном периоде проводится внутрипузырная химио- или иммунотерапия. На поздниз стадиях выполняется полное удаление мочевого пузыря - цистэктомия. После цистэктомии создают новые пути для отведения мочи из сегментов кишечника. Данная операция в настоящее время часто выполняется лапароскопическим или робот-ассистированним доступом.Опухоли лоханки и мочеточника занимают 4-е место по распространенности злокачественных опухолей после рака простаты (или молочной железы), легкого и колоректального рака. Мужчины болеют в 2-4 раза чаще, чем женщины.Провоцирующие факторы:• наследственность;• курение;• вредные факторы на производстве;: бессимптомное течение встречается в 10-25% наблюдений. Основной симптом – появление крови в моче. Наличие кровяных выделений в моче, сильные боли в пояснице требуют обращения к врачу без промедлений.: к методам диагностики относят: цитологическое исследование мочи, УЗИ, компьютерную томографию, уретеропиелоскопию (инструментальный осмотр верхних мочевых путей) – основной метод диагностики. Для визуализации и биопсии опухоли верхних мочевых путей используются ригидные или гибкие инструменты.: при поражении только одной почки в основном проводят лапароскопическую нефроуретерэктомию (удаление почки и мочеточника) с резекцией мочевого пузыря, чтобы снизить риск поражения мочевого пузыря и дальнейшее распространение опухоли. Если применение нефроуретерэктомии невозможно (наличие только одной почки, поражение обеих почек), прибегают к органосохраняющему лечению – эндоскопическому удалению опухоли.Рак простаты является одним из наиболее распространенных злокачественных заболеваний у мужчин. Ежегодно в мире регистрируется более 500 000 новых случаев. Рак предстательной железы занимает 2-е место в структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями мужского населения России и составляет 14,3%. Средний возраст заболевших мужчин 64 года.Заболевание провоцируют:• метаболический синдром;• наследственность;• сахарный диабет;• злоупотребление животными жирами;• курение.: симптомы как при аденоме (гиперплазии) простаты: затрудненное мочеиспускание, ощущение неполного опорожнения, слабая струя мочи, частое мочеиспускание, кровь в моче, боль.: самый простой метод – пальцевое исследование через прямую кишку, но он не информативен на ранних стадиях болезни. Для обследования назначают УЗИ, МРТ, кровь на ПСА. Проведение комплекса этих диагностических мероприятий (кроме МРТ) показано всем мужчинам старше 50 лет 1 раз в год. При повышении ПСА сыворотки крови назначается МРТ малого таза с контрастированием.: лечение зависит от стадии заболевания. В последние годы на первый план вышли лапароскопическая или робот-ассистированная простатэктомия (полное удаление органа). Инновационной методикой является сохранение сосудисто-нервного пучка для поддержания половой функции. Основным преимуществом радикальной простатэктомии является то, что она дает шанс на излечение рака с минимальным повреждением окружающих анатомических структур при соблюдении техники выполнения операции. К малоинвазивным методам лечения рака простаты относятся: брахитерапия, криоаблация, HIFU, необратимая электропорация, лазерная аблация, фотодинамическая терапия.Рак яичка весьма агрессивная злокачественная опухоль. Группа риска - молодые люди 20 - 40 лет – это одна из самых распространенных опухолей мужчин молодого возраста. Основные факторы риска - неопущение яичка в детстве, синдром Клайнфелтера, рак яичка у близких родственников, контакт с оловом, бесплодие.: на начальном этапе появляется опухоль, затем - болезненное уплотнение в мошонке. Сильные боли в пояснице могут быть вызваны метастазами в забрюшинные лимфоузлы, а метастазы в легкие вызывают кашель и кровохаркание.: специалист-уролог проводит внешний осмотр пациента, УЗИ, МРТ и КТ, анализы крови на онкомаркеры.: полное удаление яичка вместе с семенным канатиком. В некоторых ситуациях после операции назначается химиотерапия.Рак полового члена является достаточно редким заболеванием. Отмечается связь с хроническим воспалением, венерическими заболеваниями, фимозом. Наиболее частая локализация рака – головка полового члена, коронарная борозда и крайняя плоть. Диагноз устанавливается с помощью биопсии. Лечение – оперативное удаление первичной опухоли в пределах здоровых тканей.Первичная профилактика рака – это соблюдение здорового образа жизни. Вторичная – медицинские обследования на выявление предвестников онкологии. Современный ритм жизни диктует свои условия и влияет на здоровье не лучшим образом, но вторичная профилактика рака доступна каждому. Главное, найти время для себя.