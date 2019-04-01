Лучшие приколы в Интернете для SMS-сообщений в честь апрельского розыгрыша

Смешные дружеские SMS на телефон к 1 апреля

Некоторые SMS-шутки для розыгрыша по телефону 1 апреля





А так не хочется пропустить единственный день в году, чтобы не отпустить в их адрес какую-нибудь шуточку. Встречаются и такие люди, которые находятся в напряжении от ожидания подкола, поэтому к каждой шутке относятся очень осторожно. И здесь уж не до смеха. Если фантазия так истощилась, что нельзя придумать достойной шутки, можно обратиться к Интернету, где юзеров ждут короткие СМС-приколы с 1 апреля.Если люди намерены подшутить над коллегой или близким другом- нужно продумать прикол. Не стоит пугать их и присылать сообщение о смерти или о тяжелом заболевании знакомого. Первого апреля должно быть смешно, а не страшно. Поэтому постарайтесь, чтобы после получения СМС "жертва" от души рассмеялась.Главное в любой шутке, чтобы она нашла соответствующего ей адресата. Что это значит? Только одно: шутки для взрослых, например, родителей, должны в корне отличаться от шуток, предназначенных для друзей, или "SMS-сообщение от мамы" должно быть адресовано только сверстнику. Чтобы прикол дошел до адресата, необходимо тихо, чтобы он не заметил, взять его мобильный, зайти в контакты и изменить свое имя на "мама". Самый сложный этап пройден и настало время прислать ему очень странное послание от "мамы", такое как: " Доченька, дома тебя ждет повестка из военкомата", или "Сыночка, мы с папой нашли тебе достойную пару".