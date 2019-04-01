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Первое апреля: День розыгрышей и прикольных SMS-поздравлений

Весь мир празднует в начале апреля День смеха, который иначе еще называют Днем дурака. Когда зародилась эта веселая традиция, направленная на «чествование» доверчивых и простодушных людей, доподлинно неизвестно. Однако праздник жив до сих пор.

Первое апреля: День розыгрышей и прикольных SMS-поздравлений

Немного из истории праздника



Традиция, предположительно, была заложена в Средневековье. Первое письменное упоминание о первоапрельской дате, как дне для розыгрышей, зафиксировано в 1686 году. Запись «Fools Holiday» означает Праздник дураков. Мода разыгрывать ближних родственников и дальних знакомых посредством публикаций глупых объявлений в газетах пошла из Британии. Об этом свидетельствует приглашение помыть белых львов в Тауэре, которое считается одним из первых розыгрышей того времени.

1 апреля в офисе - прикольные розыгрыши



Интернет пестрит огромным количеством ресурсов, обещающими научить вас искрометному юмору. Среди предложений для розыгрышей коллег в первоапрельский день можно потеряться. Однако большинство из них сводится к банальной фразе: «Кто потерял сто долларов?» Многие советуют заклеить скотчем рабочий телефон или же зафиксировать компьютерную мышь, приклеив ее к столу. Из признаний некоторых офисных работников, сделанных на условиях анонимности, следует, что этот день использовался ими для суровых приколов над сотрудниками, из-за безалаберности которых терялись выгодные заказы, что сказывалось на размере премий.

SMS-приколы на 1 апреля



Найти оригинальное SMS-сообщение прикольного характера среди интернет-предложений также довольно трудно. В большей части содержание юмористических SMS-приколов состоит из такого рода текста: хватит разговаривать, а то твой тариф назовут «Досвистелся». Бывает и более крепким словцом обозначат тариф, но нецензурная брань в СМИ сейчас под запретом.

В это день все-таки не стоит упражняться в идиотских розыгрышах. Забавнее и веселее просто поздравить друзей с замечательным Днем смеха, подыскав для этого прикольные четверостишия.

Мы поздравить всех вокруг желаем
С этим ярким, памятным деньком.
Что мы натворим — еще не знаем.
Но это «что-то» будет с огоньком.

***

День смеха весело отметим,
Мы дружною компанией,
Лекарство лучшее на свете,
Смех до недомогания.

***

Дарите близким всем улыбки,
Шутите весело всегда,
Разыгрывайте знакомых шибко,
Без юмора ведь жизнь трудна!



 
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Добавил: KElena Сегодня, 12:18

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