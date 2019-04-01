Первое апреля: День розыгрышей и прикольных SMS-поздравлений

Немного из истории праздника

1 апреля в офисе - прикольные розыгрыши

SMS-приколы на 1 апреля

Мы поздравить всех вокруг желаем

С этим ярким, памятным деньком.

Что мы натворим — еще не знаем.

Но это «что-то» будет с огоньком.



***



День смеха весело отметим,

Мы дружною компанией,

Лекарство лучшее на свете,

Смех до недомогания.



***



Дарите близким всем улыбки,

Шутите весело всегда,

Разыгрывайте знакомых шибко,

Без юмора ведь жизнь трудна!







Традиция, предположительно, была заложена в Средневековье. Первое письменное упоминание о первоапрельской дате, как дне для розыгрышей, зафиксировано в 1686 году. Запись «Fools Holiday» означает Праздник дураков. Мода разыгрывать ближних родственников и дальних знакомых посредством публикаций глупых объявлений в газетах пошла из Британии. Об этом свидетельствует приглашение помыть белых львов в Тауэре, которое считается одним из первых розыгрышей того времени.Интернет пестрит огромным количеством ресурсов, обещающими научить вас искрометному юмору. Среди предложений для розыгрышей коллег в первоапрельский день можно потеряться. Однако большинство из них сводится к банальной фразе: «Кто потерял сто долларов?» Многие советуют заклеить скотчем рабочий телефон или же зафиксировать компьютерную мышь, приклеив ее к столу. Из признаний некоторых офисных работников, сделанных на условиях анонимности, следует, что этот день использовался ими для суровых приколов над сотрудниками, из-за безалаберности которых терялись выгодные заказы, что сказывалось на размере премий.Найти оригинальное SMS-сообщение прикольного характера среди интернет-предложений также довольно трудно. В большей части содержание юмористических SMS-приколов состоит из такого рода текста: хватит разговаривать, а то твой тариф назовут «Досвистелся». Бывает и более крепким словцом обозначат тариф, но нецензурная брань в СМИ сейчас под запретом.В это день все-таки не стоит упражняться в идиотских розыгрышах. Забавнее и веселее просто поздравить друзей с замечательным Днем смеха, подыскав для этого прикольные четверостишия.