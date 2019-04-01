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Первое апреля: Кто придумал день легкого сумасшествия

День смехотерапии.

Первое апреля: Кто придумал день легкого сумасшествия

Почему первого апреля отмечают День смеха? История праздника тянется из средневековья. Возможно, после долгой зимы кому-то захотелось принести в будни позитив? Праздник получил почти официальный статус во многих странах мира. В этот день принято шутить, разыгрывать друзей и коллег.

Смеяться и забавляться первого апреля одинаково любят в Германии, Франции, России и восточных странах. Где-то этот день называют Днем смеха, а где-то - Днем дурака. В этот день можно на законных основаниях побыть озорным и слегка сумасшедшим. Не следует обижаться, а стоит проверить себя на добродушие.

История первого апреля


Версия о Дне смеха, как о весеннем празднике, отмечавшемся в апреле – самая популярная. В России первооткрывателем дня розыгрыша стал Петр I. Точная история праздника неизвестна, а вот если объявить его всемирным выходным и «красным» днем календаря – мир станет гораздо добрее.



 
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Добавил: KElena Сегодня, 12:23

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