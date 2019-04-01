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День смеха: Cмешные первоапрельские смс-сообщения для друзей

Портал dni24.com подготовил веселые розыгрыши, смешные поздравления, шутки и приколы в стихах.Они помогут пользователям Сети поздравить своих друзей с Днем смеха.

День смеха: Cмешные первоапрельские смс-сообщения для друзей

Этот шутливый и остроумный праздник не является государственным, хотя в последнее время считается одним из самых почитаемых. Святым делом считается проверить чувство юмора своих друзей и коллег, разыграть своих близких.

Рекомендуем подобрать прикольные поздравления и розыгрыши заранее к этому празднику, чтобы не выглядеть дураком в День дурака.

День смеха: Cмешные первоапрельские смс-сообщения для друзей


Сегодня будем улыбаться,
Смеяться громко и шутить.
День смеха — Первое апреля,
Пора друг друга веселить.

Пусть будут добрыми все шутки
И не обидят никого.
Всем чувства юмора желаем,
Нет ничего важней его!


День смеха: Cмешные первоапрельские смс-сообщения для друзей



С Днем смеха, друзья, поздравляю.

Сегодня настрой хоть куда,

И вам от души я желаю

Быть с юмором в жизни всегда.

Нам в жизни дается так много:

Любить, и любимыми быть,

И счастья достигнуть простого.

Лишь с юмором нужно дружить.

Давайте забудем обиды,

Беду мы прогоним сейчас,

И наши угрюмые мины

Заменим улыбкой мы враз.

Давайте плясать и смеяться,

Водить хороводы, шутить,

Друг другу, весне улыбаться

И добрыми к ближнему быть.


День смеха: Cмешные первоапрельские смс-сообщения для друзей



 
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Добавил: KElena Сегодня, 12:03

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