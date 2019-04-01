День смеха: Cмешные первоапрельские смс-сообщения для друзей

Сегодня будем улыбаться,

Смеяться громко и шутить.

День смеха — Первое апреля,

Пора друг друга веселить.



Пусть будут добрыми все шутки

И не обидят никого.

Всем чувства юмора желаем,

Нет ничего важней его!

С Днем смеха, друзья, поздравляю.



Сегодня настрой хоть куда,



И вам от души я желаю



Быть с юмором в жизни всегда.



Нам в жизни дается так много:



Любить, и любимыми быть,



И счастья достигнуть простого.



Лишь с юмором нужно дружить.



Давайте забудем обиды,



Беду мы прогоним сейчас,



И наши угрюмые мины



Заменим улыбкой мы враз.



Давайте плясать и смеяться,



Водить хороводы, шутить,



Друг другу, весне улыбаться



И добрыми к ближнему быть.







Этот шутливый и остроумный праздник не является государственным, хотя в последнее время считается одним из самых почитаемых. Святым делом считается проверить чувство юмора своих друзей и коллег, разыграть своих близких.Рекомендуем подобрать прикольные поздравления и розыгрыши заранее к этому празднику, чтобы не выглядеть дураком в День дурака.