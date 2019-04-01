День смеха: Cмешные первоапрельские смс-сообщения для друзей
Портал dni24.com подготовил веселые розыгрыши, смешные поздравления, шутки и приколы в стихах.Они помогут пользователям Сети поздравить своих друзей с Днем смеха.
Этот шутливый и остроумный праздник не является государственным, хотя в последнее время считается одним из самых почитаемых. Святым делом считается проверить чувство юмора своих друзей и коллег, разыграть своих близких.
Рекомендуем подобрать прикольные поздравления и розыгрыши заранее к этому празднику, чтобы не выглядеть дураком в День дурака.
Этот шутливый и остроумный праздник не является государственным, хотя в последнее время считается одним из самых почитаемых. Святым делом считается проверить чувство юмора своих друзей и коллег, разыграть своих близких.
Рекомендуем подобрать прикольные поздравления и розыгрыши заранее к этому празднику, чтобы не выглядеть дураком в День дурака.
Сегодня будем улыбаться,
Смеяться громко и шутить.
День смеха — Первое апреля,
Пора друг друга веселить.
Пусть будут добрыми все шутки
И не обидят никого.
Всем чувства юмора желаем,
Нет ничего важней его!
Смеяться громко и шутить.
День смеха — Первое апреля,
Пора друг друга веселить.
Пусть будут добрыми все шутки
И не обидят никого.
Всем чувства юмора желаем,
Нет ничего важней его!
С Днем смеха, друзья, поздравляю.
Сегодня настрой хоть куда,
И вам от души я желаю
Быть с юмором в жизни всегда.
Нам в жизни дается так много:
Любить, и любимыми быть,
И счастья достигнуть простого.
Лишь с юмором нужно дружить.
Давайте забудем обиды,
Беду мы прогоним сейчас,
И наши угрюмые мины
Заменим улыбкой мы враз.
Давайте плясать и смеяться,
Водить хороводы, шутить,
Друг другу, весне улыбаться
И добрыми к ближнему быть.
Сегодня настрой хоть куда,
И вам от души я желаю
Быть с юмором в жизни всегда.
Нам в жизни дается так много:
Любить, и любимыми быть,
И счастья достигнуть простого.
Лишь с юмором нужно дружить.
Давайте забудем обиды,
Беду мы прогоним сейчас,
И наши угрюмые мины
Заменим улыбкой мы враз.
Давайте плясать и смеяться,
Водить хороводы, шутить,
Друг другу, весне улыбаться
И добрыми к ближнему быть.
Общество
Добавил: KElena Сегодня, 12:03