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Вячеслав Моше Кантор о марше латвийских легионеров СС: «Их преступную историю нельзя переписать»

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор жёстко осудил проведение в столице Латвии марша ветеранов Ваффен СС и их сторонников. Марш прошёл 16 марта, в «день памяти латышских легионеров». В ходе шествия произошли традиционные стычки с антифашистами.
Вячеслав Моше Кантор о марше латвийских легионеров СС: «Их преступную историю нельзя переписать»

«Каждый раз, когда из балтийских стран приходят новости о фашистских и неонацистских шествиях, как представитель европейских еврейских общин, потерявших более 6 миллионов человек в ходе Холокоста, я испытываю огромное возмущение и боль», - заявил Вячеслав Моше Кантор.

Латышский добровольческий легион СС, состоявший из двух дивизий, вступил в бой с Красной Армией в 1944 году и не проявил себя в военных действиях. В то же время легион оставил за собой страшный кровавый след зверств против мирного населения в Белоруссии и Псковской области. Сохранились воспоминания, фотографии и архивные материалы, свидетельствующие о массовых бессудных казнях, пытках, насилии, сожжении и погребении заживо, расчленении мужчин, женщин и детей со стороны латвийских эсэсовцев.

«Варварства латвийского легиона СС нельзя забыть, а его преступную историю – переписать. Те, кто идёт этим путём из подлости и политических интриг, закладывают мину замедленного действия в будущее своей страны и народа», - добавил Вячеслав Моше Кантор.

* * *
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/

На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор
Источник: Пресс-служба ЕЕК



 
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Общество
Добавил: Роман Сегодня, 08:58

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