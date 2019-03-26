Вячеслав Моше Кантор о марше латвийских легионеров СС: «Их преступную историю нельзя переписать»





«Каждый раз, когда из балтийских стран приходят новости о фашистских и неонацистских шествиях, как представитель европейских еврейских общин, потерявших более 6 миллионов человек в ходе Холокоста, я испытываю огромное возмущение и боль», - заявил Вячеслав Моше Кантор.Латышский добровольческий легион СС, состоявший из двух дивизий, вступил в бой с Красной Армией в 1944 году и не проявил себя в военных действиях. В то же время легион оставил за собой страшный кровавый след зверств против мирного населения в Белоруссии и Псковской области. Сохранились воспоминания, фотографии и архивные материалы, свидетельствующие о массовых бессудных казнях, пытках, насилии, сожжении и погребении заживо, расчленении мужчин, женщин и детей со стороны латвийских эсэсовцев.«Варварства латвийского легиона СС нельзя забыть, а его преступную историю – переписать. Те, кто идёт этим путём из подлости и политических интриг, закладывают мину замедленного действия в будущее своей страны и народа», - добавил Вячеслав Моше Кантор.* * *