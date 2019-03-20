Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: участники процесса Неммуша находились под постоянным давлением
Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор назвал «суровым и справедливым» пожизненный приговор, вынесенный судом Мехди Неммушу, террористу, который в 2014 году устроил бойню в Еврейском музее в Брюсселе. В результате теракта погибли четыре человека.
«Этот приговор – сигнал о том, что все террористические и антисемитские нападения будут караться с максимальной строгостью закона, – заявил Вячеслав Моше Кантор. – Эта подлая атака была совершена не только на еврейскую общину, но и на всё бельгийское общество, поэтому крайне важно, что приговор стал адекватным ответом на жестокость и варварство, характеризующие это преступление».
«В ходе скандального судебного разбирательства бельгийское правосудие подверглось нападкам со стороны левых радикалов, приверженцев теории заговора, защищавших Неммуша. Судьи, присяжные и сотрудники правоохранительных органов получали неоднократные и прямые угрозы со стороны экстремистских групп. Утешает то, что в итоге был вынесен самый суровый приговор и был дан чёткий сигнал о том, что террористы не заслуживают ни помилования, ни снисхождения», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.
В ходе судебного разбирательства соучастник Неммуша Насер Бендрер был приговорён к 15 годам заключения. Он помог Неммушу раздобыть автомат, использованный в теракте.
«Приговор Бендреру показывает, что каждому террористу необходима сеть, и, если вы являетесь частью сети, созданной для того, чтобы убивать и сеять террор, то получите наказание, как если бы сами нажимали на курок», – отметил президент ЕЕК.
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Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.
Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/
На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор
Источник: Пресс-служба ЕЕК
«Этот приговор – сигнал о том, что все террористические и антисемитские нападения будут караться с максимальной строгостью закона, – заявил Вячеслав Моше Кантор. – Эта подлая атака была совершена не только на еврейскую общину, но и на всё бельгийское общество, поэтому крайне важно, что приговор стал адекватным ответом на жестокость и варварство, характеризующие это преступление».
«В ходе скандального судебного разбирательства бельгийское правосудие подверглось нападкам со стороны левых радикалов, приверженцев теории заговора, защищавших Неммуша. Судьи, присяжные и сотрудники правоохранительных органов получали неоднократные и прямые угрозы со стороны экстремистских групп. Утешает то, что в итоге был вынесен самый суровый приговор и был дан чёткий сигнал о том, что террористы не заслуживают ни помилования, ни снисхождения», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.
В ходе судебного разбирательства соучастник Неммуша Насер Бендрер был приговорён к 15 годам заключения. Он помог Неммушу раздобыть автомат, использованный в теракте.
«Приговор Бендреру показывает, что каждому террористу необходима сеть, и, если вы являетесь частью сети, созданной для того, чтобы убивать и сеять террор, то получите наказание, как если бы сами нажимали на курок», – отметил президент ЕЕК.
* * *
Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.
Подробнее: https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/
На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор
Источник: Пресс-служба ЕЕК
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 13:22