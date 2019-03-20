Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор: участники процесса Неммуша находились под постоянным давлением





«Этот приговор – сигнал о том, что все террористические и антисемитские нападения будут караться с максимальной строгостью закона, – заявил Вячеслав Моше Кантор. – Эта подлая атака была совершена не только на еврейскую общину, но и на всё бельгийское общество, поэтому крайне важно, что приговор стал адекватным ответом на жестокость и варварство, характеризующие это преступление».«В ходе скандального судебного разбирательства бельгийское правосудие подверглось нападкам со стороны левых радикалов, приверженцев теории заговора, защищавших Неммуша. Судьи, присяжные и сотрудники правоохранительных органов получали неоднократные и прямые угрозы со стороны экстремистских групп. Утешает то, что в итоге был вынесен самый суровый приговор и был дан чёткий сигнал о том, что террористы не заслуживают ни помилования, ни снисхождения», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.В ходе судебного разбирательства соучастник Неммуша Насер Бендрер был приговорён к 15 годам заключения. Он помог Неммушу раздобыть автомат, использованный в теракте.«Приговор Бендреру показывает, что каждому террористу необходима сеть, и, если вы являетесь частью сети, созданной для того, чтобы убивать и сеять террор, то получите наказание, как если бы сами нажимали на курок», – отметил президент ЕЕК.* * *