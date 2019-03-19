Цели, задачи и стандарты «Балтика» определяет в соответствии с правами потребителей





Всемирный день защиты прав потребителей – мероприятие, проходящее под эгидой ОНН, цель которого информировать людей о правах в сфере потребления. Компания «Балтика» является уверенным лидером российского рынка пива и ведет свой бизнес честно и открыто, основывая процессы и стандарты работы компании на каждом из фундаментальных прав потребителя.День защиты прав потребителей проводится ежегодно 15 марта начиная с 1983 года, а с 1994 года широко отмечается и в Российской Федерации. В основе закона РФ «О защите прав потребителей» лежат четыре принципиальных права: право на информацию, право на безопасность, право на выбор и право быть услышанным. Каждое из них определяет цели, задачи и стандарты при взаимодействии компании «Балтика» с потребителем.Сегодня «Балтика» — это 8 крупнейших пивоваренных заводов в России с численностью персонала более 9000 человек. Чтобы обеспечить одинаково высокое и неизменное качество при производстве пива на заводах в представленных регионах, внедрена уникальная интегрированная система менеджмента, которая соответствует пяти международным стандартам: качества (ISO 9001), безопасности пищевой продукции (ISO 22000), экологического менеджмента (ISO 14001), менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (OHSAS 18001), энергоменеджмента (ISO 50001).«Балтика» оценивает качество пива почти по 100 критериям и параметрам, что значительно превышает требования ГОСТа. Контроль за всеми этапами производства: от закупки сырья до приобретения потребителем готовой продукции в торговой точке происходит с помощью реализованной концепции Total Quality Management (Всеобщее управление качеством). Все сырье, используемое для производства пива, проходит термальную обработку, оборудование подвергается тщательной мойке и дезинфекции, происходит физическое разделение сырья и готовой продукции. Поступающие на заводы ингредиенты проходят многоступенчатые процедуры контроля, условия их хранения постоянно подвергаются проверке.Обратиться в компанию можно по телефону «горячей линии» или через корпоративный сайт (www.baltika.ru). Информация, полученная по каналам обратной связи, анализируется и используется для усовершенствования процессов, улучшения качества продукции и новых разработок.Значительную часть обращений в категории «Качество продукции», почти половину, составляют мнения и пожелания потребителей относительно вкуса и аромата продукции. 30% обращений — вопросы о составе продукции, производственных процессах и знаках на этикетках. 10% — благодарности и положительные отзывы о продукции.Обращения о возможном вреде здоровью запускают механизм корректирующих мероприятий. Если проблема в той или иной мере подтверждается, продукция максимально оперативно изымается из оборота, чтобы не допустить повторения проблемы уже у другого потребителя. Далее происходит лабораторная экспертиза на предмет соответствия стандартам качества продукции. Результаты исследований заявителю предоставляют в четко зафиксированные сроки — 5 дней с момента обращения, включая лабораторный анализ. По просьбе заявителя проверку соответствия продукции предъявляемым требованиям, проводят как в лабораториях компании, так и независимые эксперты.«Балтика» обладает крупнейшим портфелем среди пивоваренных компаний России, который включает 40 пивных и 8 непивных брендов. Все сорта продукции компании – уникальны, и каждый из них обладает своими характерными особенностями рецептуры, производства и употребления. В портфолио входят как классические светлые «Балтика №3» и «Балтика №7», традиционно пользующееся большой популярностью у россиян, так и более оригинальные, например, варящееся по старинным рецептам темное «Балтика №6 Портер» или «Балтика №4 Оригинальное», при изготовлении которого используется ржаной солод. Вся продукция компании разрабатывается с учетом пожеланий потребителей.Чтобы помочь потребителям делать правильный выбор, на упаковке пивных брендов размещена информация о пищевой ценности и составе. Также в обязательном порядке размещены предупреждения для предотвращения употребления алкогольной продукции детьми, подростками, беременными и кормящими женщинами, лицами с различными видами заболеваний. По инициативе компании на этикетках сортов бренда «Балтика» размещены сообщения об ответственном потреблении алкогольных напитков для предотвращения вождения автомобилей в нетрезвом состоянии.«Балтика» — открытая компания. Каждый желающий старше 18 лет может прийти на заводы компании в России на экскурсию посмотреть современное производство, на котором выпускают продукцию неизменно высокого качества, увидеть, как варится пиво и узнать историю как российского пивоварения, так и «Балтики».Таким образом, действия и процессы в компании «Балтика» направлены на удовлетворение требований и ожиданий потребителей, клиентов и других заинтересованных сторон – поставщиков, общества и сотрудников – в получении безопасного продукта наилучшего качества.***