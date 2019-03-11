Миф о мужском превосходстве в пивоварении опровергают женщины «Балтики»
За 2018 год количество сотрудниц компании «Балтика» увеличилось на 8% — теперь в производстве, пожалуй, самого популярного пива в России заняты 3175 женщин. В преддверии 8 марта «Балтика» поздравляет миллионы женщин-пивоваров по всему миру и публикует истории тех, кто каждый день опровергает миф, что это исключительно мужская работа.
Аналитики, инженеры, пивовары, микробиологи, техники и технологи, менеджеры, супервайзеры и даже строители: сегодня 31% сотрудников «Балтики» — это женщины, которые вносят большой вклад в производство качественного пива. Вопреки стереотипам, профессия пивовара всегда была преимущественно женской — упоминания об этом найдены в Китае и датируются 7000 лет до н.э.
Представительницы прекрасного пола любят точность и очень внимательны к деталям, без которых просто невозможно создание первоклассного пива, тем более в такой большой компании. Чтобы в каждой партии на каждом из восьми заводов «Балтики» пиво получалось одинаково отменным, его проверяют на всех промежуточных этапах, в том числе после варки сусла, брожения, фильтрации. Параллельно это делают профессиональные дегустаторы и эксперты лаборатории.
Татьяна Шенкевич, специалист по вспомогательным операциям цеха пивопроизводства завода «Балтика-Новосибирск»: «История пивоварения насчитывает много тысяч лет. В Шумерской мифологии есть богиня пива – Нинкаси Светлоструйная, которая, по мнению этого народа, и стала первым пивоваром. Я работаю в отрасли уже больше 10 лет и оцифровываю процесс производства. Пивовары – творцы, а мы, специалисты по вспомогательным операциям, создаем условия для их творчества. Мы считаем и анализируем, заказываем и списываем, сверяем и отмеряем».
Главные в лабораториях и на производстве
Несмотря на богатые традиции и историю, пивоваренная отрасль очень динамичная — здесь постоянно идет разработка и запуск новых сортов. «Балтика» обычно первой выводит новые продукты на рынок. Каждый из них начинается с идеи и подбора нужных ингредиентов – типа солода и хмеля, штамма дрожжей и правильной подготовки воды. Здесь пивовару невозможно обойтись без интуиции, которая всегда считалась женским качеством.
С контролем качества представительницы прекрасного пола также справляются замечательно, поэтому неудивительно, что начальники всех производственных лабораторий компании «Балтика» именно женщины.
Марина Скворцова, ведущий инженер-микробиолог производственной лаборатории «Тульского пивзавода»: «В производственной лаборатории работаю с 1992 года, и начинала ещё лаборантом. В настоящее время мне доверено исполнение обязанностей ведущего инженера-микробиолога всего завода. Для меня самой интересной частью работы является начало рождения чистой дрожжевой культуры для приготовления необходимого сорта пива. Из нескольких колоний необходимого штамма дрожжей мы «выращиваем» пивоваренные дрожжи до производственных объемов, чтобы опытные пивовары приготовили качественное и вкусное пиво для нашего потребителя».
Среди пивоваров тоже много женщин. На заводах с самым современным оборудованием не нужна грубая физическая сила, а всё решают интеллект, точность и внимание к деталям. На производстве, которое больше напоминает космический корабль, на капитанском мостике тоже нередко стоят женщины. Например, на «Воронежском пивзаводе» уже семь лет главным пивоваром является Валентина Чусова, а директором завода «Балтика-Новосибирск» работает Елена Криволапова.
Валентина Чусова, главный пивовар «Воронежского пивзавода»: «Я работаю на пивоваренном производстве более 25 лет, а с 2012 года – в должности главного пивовара завода в Воронеже. К своей будущей профессии у меня было много требований — хотелось работы необычной, оригинальной и (вот он, женский фактор!) эстетичной. Честно признаюсь, никогда не думала о женщинах в пивоварении как о каком-то особенном явлении, и уж точно не сталкивалась ни с какими стереотипами на эту тему. Но если все-таки задаться вопросом, что же отличает женщину-пивовара, то я бы сказала, что пивоварение — процесс творческий, скрупулезный, требующий педантичности, усидчивости, нестандартного подхода, и женщины — не худший вариант для этой работы, согласитесь».
Путь женщины в пивоварении
Женщины — натуры романтичные. Поэтому, иногда просто посетив «Балтику» во время экскурсии, представительницы прекрасного пола с первого взгляда влюблялись в романтику пивоварения и огромное производство и устраивались сюда на работу. Многие сотрудницы пришли в компанию из разных отраслей, никак не связанных с пивом — есть даже профессионалы в области авиа- и ракетостроения, истории и культурологии, акушерства и зоотехники. А для некоторых пивоварение стало семейной традицией.
Александра Степанова, инженер-микробиолог производственной лаборатории завода «Балтика-Санкт-Петербург»: «Мой дедушка умел варить пиво, и это у него хорошо получалось, поэтому можно сказать, что я чувствую некоторую преемственность. Свой путь в пивоварение я начала в 1991 году, поступив в Ленинградский техникум пищевой промышленности, потом была веселая практика на «Балтике». С 9 марта 1995 года началась моя любимая часть работы длинною 24 года, где я прошла путь от лаборанта до микробиолога. Какой мой любимый сорт? В хорошей компании могу себе позволить выпить бокал темного пива».
Светлана Сергеева, старший технолог цеха пивопроизводства филиала «Балтика-Самара»: «В пивоварение меня привел немецкий язык. Закончив биофак Университета Наяновой, благодаря хорошему знанию языка я прошла отбор на строящийся завод «Балтики» в Самаре: там монтировалось немецкое оборудование, и мои навыки были преимуществом. После месяца стажировки в Санкт Петербурге я стала «варщиком пищевого сырья»: отделение варки пивного сусла выбрала за «теплый климат», в противоположность бродильному отделению, где всегда холодно. Мне доставляет особое удовольствие держать в голове все детали технологического процесса и управлять им. Для памяти это упражнение похоже на заучивание стихов наизусть – за исключением того, что мы имеем дело с цифрами и параметрами технологической цепочки».
***
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте или на официальной странице компании ВКонтакте.
Аналитики, инженеры, пивовары, микробиологи, техники и технологи, менеджеры, супервайзеры и даже строители: сегодня 31% сотрудников «Балтики» — это женщины, которые вносят большой вклад в производство качественного пива. Вопреки стереотипам, профессия пивовара всегда была преимущественно женской — упоминания об этом найдены в Китае и датируются 7000 лет до н.э.
Представительницы прекрасного пола любят точность и очень внимательны к деталям, без которых просто невозможно создание первоклассного пива, тем более в такой большой компании. Чтобы в каждой партии на каждом из восьми заводов «Балтики» пиво получалось одинаково отменным, его проверяют на всех промежуточных этапах, в том числе после варки сусла, брожения, фильтрации. Параллельно это делают профессиональные дегустаторы и эксперты лаборатории.
Татьяна Шенкевич, специалист по вспомогательным операциям цеха пивопроизводства завода «Балтика-Новосибирск»: «История пивоварения насчитывает много тысяч лет. В Шумерской мифологии есть богиня пива – Нинкаси Светлоструйная, которая, по мнению этого народа, и стала первым пивоваром. Я работаю в отрасли уже больше 10 лет и оцифровываю процесс производства. Пивовары – творцы, а мы, специалисты по вспомогательным операциям, создаем условия для их творчества. Мы считаем и анализируем, заказываем и списываем, сверяем и отмеряем».
Главные в лабораториях и на производстве
Несмотря на богатые традиции и историю, пивоваренная отрасль очень динамичная — здесь постоянно идет разработка и запуск новых сортов. «Балтика» обычно первой выводит новые продукты на рынок. Каждый из них начинается с идеи и подбора нужных ингредиентов – типа солода и хмеля, штамма дрожжей и правильной подготовки воды. Здесь пивовару невозможно обойтись без интуиции, которая всегда считалась женским качеством.
С контролем качества представительницы прекрасного пола также справляются замечательно, поэтому неудивительно, что начальники всех производственных лабораторий компании «Балтика» именно женщины.
Марина Скворцова, ведущий инженер-микробиолог производственной лаборатории «Тульского пивзавода»: «В производственной лаборатории работаю с 1992 года, и начинала ещё лаборантом. В настоящее время мне доверено исполнение обязанностей ведущего инженера-микробиолога всего завода. Для меня самой интересной частью работы является начало рождения чистой дрожжевой культуры для приготовления необходимого сорта пива. Из нескольких колоний необходимого штамма дрожжей мы «выращиваем» пивоваренные дрожжи до производственных объемов, чтобы опытные пивовары приготовили качественное и вкусное пиво для нашего потребителя».
Среди пивоваров тоже много женщин. На заводах с самым современным оборудованием не нужна грубая физическая сила, а всё решают интеллект, точность и внимание к деталям. На производстве, которое больше напоминает космический корабль, на капитанском мостике тоже нередко стоят женщины. Например, на «Воронежском пивзаводе» уже семь лет главным пивоваром является Валентина Чусова, а директором завода «Балтика-Новосибирск» работает Елена Криволапова.
Валентина Чусова, главный пивовар «Воронежского пивзавода»: «Я работаю на пивоваренном производстве более 25 лет, а с 2012 года – в должности главного пивовара завода в Воронеже. К своей будущей профессии у меня было много требований — хотелось работы необычной, оригинальной и (вот он, женский фактор!) эстетичной. Честно признаюсь, никогда не думала о женщинах в пивоварении как о каком-то особенном явлении, и уж точно не сталкивалась ни с какими стереотипами на эту тему. Но если все-таки задаться вопросом, что же отличает женщину-пивовара, то я бы сказала, что пивоварение — процесс творческий, скрупулезный, требующий педантичности, усидчивости, нестандартного подхода, и женщины — не худший вариант для этой работы, согласитесь».
Путь женщины в пивоварении
Женщины — натуры романтичные. Поэтому, иногда просто посетив «Балтику» во время экскурсии, представительницы прекрасного пола с первого взгляда влюблялись в романтику пивоварения и огромное производство и устраивались сюда на работу. Многие сотрудницы пришли в компанию из разных отраслей, никак не связанных с пивом — есть даже профессионалы в области авиа- и ракетостроения, истории и культурологии, акушерства и зоотехники. А для некоторых пивоварение стало семейной традицией.
Александра Степанова, инженер-микробиолог производственной лаборатории завода «Балтика-Санкт-Петербург»: «Мой дедушка умел варить пиво, и это у него хорошо получалось, поэтому можно сказать, что я чувствую некоторую преемственность. Свой путь в пивоварение я начала в 1991 году, поступив в Ленинградский техникум пищевой промышленности, потом была веселая практика на «Балтике». С 9 марта 1995 года началась моя любимая часть работы длинною 24 года, где я прошла путь от лаборанта до микробиолога. Какой мой любимый сорт? В хорошей компании могу себе позволить выпить бокал темного пива».
Светлана Сергеева, старший технолог цеха пивопроизводства филиала «Балтика-Самара»: «В пивоварение меня привел немецкий язык. Закончив биофак Университета Наяновой, благодаря хорошему знанию языка я прошла отбор на строящийся завод «Балтики» в Самаре: там монтировалось немецкое оборудование, и мои навыки были преимуществом. После месяца стажировки в Санкт Петербурге я стала «варщиком пищевого сырья»: отделение варки пивного сусла выбрала за «теплый климат», в противоположность бродильному отделению, где всегда холодно. Мне доставляет особое удовольствие держать в голове все детали технологического процесса и управлять им. Для памяти это упражнение похоже на заучивание стихов наизусть – за исключением того, что мы имеем дело с цифрами и параметрами технологической цепочки».
***
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте или на официальной странице компании ВКонтакте.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:25