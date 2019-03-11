Миф о мужском превосходстве в пивоварении опровергают женщины «Балтики»





За 2018 год количество сотрудниц компании «Балтика» увеличилось на 8% — теперь в производстве, пожалуй, самого популярного пива в России заняты 3175 женщин. В преддверии 8 марта «Балтика» поздравляет миллионы женщин-пивоваров по всему миру и публикует истории тех, кто каждый день опровергает миф, что это исключительно мужская работа.Аналитики, инженеры, пивовары, микробиологи, техники и технологи, менеджеры, супервайзеры и даже строители: сегодня 31% сотрудников «Балтики» — это женщины, которые вносят большой вклад в производство качественного пива. Вопреки стереотипам, профессия пивовара всегда была преимущественно женской — упоминания об этом найдены в Китае и датируются 7000 лет до н.э.Представительницы прекрасного пола любят точность и очень внимательны к деталям, без которых просто невозможно создание первоклассного пива, тем более в такой большой компании. Чтобы в каждой партии на каждом из восьми заводов «Балтики» пиво получалось одинаково отменным, его проверяют на всех промежуточных этапах, в том числе после варки сусла, брожения, фильтрации. Параллельно это делают профессиональные дегустаторы и эксперты лаборатории.Татьяна Шенкевич, специалист по вспомогательным операциям цеха пивопроизводства завода «Балтика-Новосибирск»: «История пивоварения насчитывает много тысяч лет. В Шумерской мифологии есть богиня пива – Нинкаси Светлоструйная, которая, по мнению этого народа, и стала первым пивоваром. Я работаю в отрасли уже больше 10 лет и оцифровываю процесс производства. Пивовары – творцы, а мы, специалисты по вспомогательным операциям, создаем условия для их творчества. Мы считаем и анализируем, заказываем и списываем, сверяем и отмеряем».Несмотря на богатые традиции и историю, пивоваренная отрасль очень динамичная — здесь постоянно идет разработка и запуск новых сортов. «Балтика» обычно первой выводит новые продукты на рынок. Каждый из них начинается с идеи и подбора нужных ингредиентов – типа солода и хмеля, штамма дрожжей и правильной подготовки воды. Здесь пивовару невозможно обойтись без интуиции, которая всегда считалась женским качеством.С контролем качества представительницы прекрасного пола также справляются замечательно, поэтому неудивительно, что начальники всех производственных лабораторий компании «Балтика» именно женщины.Среди пивоваров тоже много женщин. На заводах с самым современным оборудованием не нужна грубая физическая сила, а всё решают интеллект, точность и внимание к деталям. На производстве, которое больше напоминает космический корабль, на капитанском мостике тоже нередко стоят женщины. Например, на «Воронежском пивзаводе» уже семь лет главным пивоваром является Валентина Чусова, а директором завода «Балтика-Новосибирск» работает Елена Криволапова.Валентина Чусова, главный пивовар «Воронежского пивзавода»: «Я работаю на пивоваренном производстве более 25 лет, а с 2012 года – в должности главного пивовара завода в Воронеже. К своей будущей профессии у меня было много требований — хотелось работы необычной, оригинальной и (вот он, женский фактор!) эстетичной. Честно признаюсь, никогда не думала о женщинах в пивоварении как о каком-то особенном явлении, и уж точно не сталкивалась ни с какими стереотипами на эту тему. Но если все-таки задаться вопросом, что же отличает женщину-пивовара, то я бы сказала, что пивоварение — процесс творческий, скрупулезный, требующий педантичности, усидчивости, нестандартного подхода, и женщины — не худший вариант для этой работы, согласитесь».