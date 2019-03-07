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Компания "ИНКОМ" легкая покупка, продажа или аренда недвижимости в короткие сроки

Риелторское агенство ИНКОМ, предлагает воспользоваться услугами риэлтеров, для того чтобы купить или арендовать жилье. Компании, можно довериться по следующим причинам:
Компания "ИНКОМ" легкая покупка, продажа или аренда недвижимости в короткие сроки

  • Большой опыт работы. Компания на рынке услуг, работает на протяжении 25 лет. Поэтому связи по поиску жилья, успешно налажены. Любое жилье, можно будет найти или сдать в аренду, через несколько дней после отправки запроса
  • Большой каталог недвижимости. Что именно будет вам нужно для жилья? Ознакомьтесь с имеющимися предложениями, которые может вполне быстро предоставить компания, своим покупателям. Различные варианты жилья в разных районах города, будут предоставлены для изучения
  • Разумные цены. На все предлагаемое имущество, покупатель может получить вполне разумные цены. Найти квартиру, которую можно будет купить за 3 миллиона рублей, в хорошем спальном районе будет вполне легко.


Как происходит сотрудничество?
Обычно, для того чтобы провести конструктивное сотрудничество, по поиску или аренде недвижимости, клиенты и менеджеры, держат контакт следующим образом:
  • Связь по телефону. Клиент связывается с компанией, рассказывая о своей заинтересованности в покупке или аренде жилья
  • Встреча. Происходит встреча, на которой происходит ознакомление с фондом недвижимости, имеющимся в базах компании
  • Составление договора. Если условия устраивает, то компания с клиентом составляет договор и проводит оплату за оказанные услуги.

Именно, на основании таких действий, происходит конструктивное сотрудничество с клиентами.

Можно ли с предложениями по недвижимости, ознакомиться удаленно?
Да, такая возможность предлагается клиентам. Воспользуйтесь поиском недвижимости на сайте, найдя необходимое жилье, по указанным критериям. Поиск не займет много времени. С результатами, можно будет ознакомиться заранее.

Предлагаем обмен
Те, кто не хочет продавать квартиру за деньги, имеет право обменять на другую квартиру. Компания, располагает хорошей базой предложений, в которой можно получить квартиру по обмену на другую недвижимость или сделать доплату, получив жилье в другом месте.

Есть ли возможность взять ипотеку?
Да, компания помогает взять ипотеку, по выгодной для покупателей стоимости. Помогаем в сборе документов и нахождении лучшего банка для вас. У компании, есть много клиентов, кто приобретал недвижимость, по ипотеке пользуясь услугами и возможностями, которые предоставляются компанией.

Гарантии
Компания, предоставляет очень хорошие гарантии, на получение недвижимости без возникновения опасных рисков.



 
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Добавил: Роман Сегодня, 10:27

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