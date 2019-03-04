Илья Никулин о возможностях реализации концепции smart-city в условиях Череповца
Определить понятие городской среды можно как некоторую совокупность условий, которые создаются человеком и природой в рамках одного населенного пункта. Городская среда оказывает серьезное влияние на качество и уровень жизни граждан. Качество городской среды определяет уровень удовлетворенности потребностей горожан. Чем выше качество среды, тем комфортнее условия жизни в том или ином муниципальном образовании.
Президент Российской Федерации В. В. Путин в 2017 году поручил начать реализацию масштабного проекта, направленного на формирование комфортной городской среды. Это решение продиктовано насущной необходимостью изменить негативные тенденции развития городской среды.
В федеральной программе обозначены основные направления формирования современной городской среды, к ключевым можно отнести:
• активное привлечение к благоустройству граждан, бизнеса и общественных структур;
• создание современного свода правил по благоустройству территорий;
• формирование региональных программ благоустройства на период 2018-2022 гг. и др.
Всего в РФ на реализацию программы в 2017 году было выделено 57,4 млрд. руб., из них на региональном и муниципальном уровне – 30,9 млрд руб.
Череповец наряду с другими муниципальными образованиями начал реализацию данной программы. В первый год реализации федерального проекта из федерального бюджета было выделено 102 млн рублей, 62 млн – из областной казны.
В рамках данного проекта усилия были направлены на благоустройство городских территорий. Это правильная тактика. По истечении года с начала ее осуществления можно уверенно говорить о том, что наш город стал более чистым и привлекательным для жизни. В 2017 году были отремонтированы 63 двора, основная часть в Индустриальном районе – в прошлом году, в программу попали 51 двор, преимущественно в Заягорбском районе.
Однако такая политика решает вопрос создания комфортной среды лишь локально, на самом низовом уровне. Современные тренды обуславливают отождествление комфортной среды с вопросами цифровизации городского окружения.
Умный город или Smart Сity – это город, в котором не только комфортно, но и безопасно. Комфортная среда позволяет минимизировать «ручное» управление, формируя модель городского развития по типу «умного города».
Концепция Smart Сity разработана в целях повышения эффективности работы всех городских служб. В центре миссии Smart City – человек и его потребности.
Есть шесть базовых характеристик, которые определяют возможности внедрения концепции smart-city: умная экономика, умные люди, умное управление, умное правительство, умная безопасная транспортная и информационная инфраструктура, умное отношение к окружающей среде, умная организация жизни в городе.
Череповец – крупный промышленный центр, в котором присутствуют как минимум три показателя из указанных выше шести. Можно утверждать, что разработка и внедрение на уровне города концепции smart-city вызывает целый ряд трансформаций, общую суть которых следует свести к следующим трём пунктам:
• выравнивание дисбаланса в распределении информации;
• повышение эффективности городской инфраструктуры;
• становление и расширение сети международных контактов контрагентов города.
Стратегической целью воплощения концепции smart-city в рамках нашего города должно стать поступательное развитие, обеспечивающее удобную во всех отношениях городскую среду, предоставляющую возможности концентрации внимания на потребностях жителей, планомерная работа по их удовлетворению путем многостороннего сотрудничества для обеспечения интеграции всех усилий во внутренней городской среде.
Илья Никулин, кандидат экономических наук, член координационного совета развития предпринимательства и инвестиционного климата мэрии города Череповца
Президент Российской Федерации В. В. Путин в 2017 году поручил начать реализацию масштабного проекта, направленного на формирование комфортной городской среды. Это решение продиктовано насущной необходимостью изменить негативные тенденции развития городской среды.
В федеральной программе обозначены основные направления формирования современной городской среды, к ключевым можно отнести:
• активное привлечение к благоустройству граждан, бизнеса и общественных структур;
• создание современного свода правил по благоустройству территорий;
• формирование региональных программ благоустройства на период 2018-2022 гг. и др.
Всего в РФ на реализацию программы в 2017 году было выделено 57,4 млрд. руб., из них на региональном и муниципальном уровне – 30,9 млрд руб.
Череповец наряду с другими муниципальными образованиями начал реализацию данной программы. В первый год реализации федерального проекта из федерального бюджета было выделено 102 млн рублей, 62 млн – из областной казны.
В рамках данного проекта усилия были направлены на благоустройство городских территорий. Это правильная тактика. По истечении года с начала ее осуществления можно уверенно говорить о том, что наш город стал более чистым и привлекательным для жизни. В 2017 году были отремонтированы 63 двора, основная часть в Индустриальном районе – в прошлом году, в программу попали 51 двор, преимущественно в Заягорбском районе.
Однако такая политика решает вопрос создания комфортной среды лишь локально, на самом низовом уровне. Современные тренды обуславливают отождествление комфортной среды с вопросами цифровизации городского окружения.
Умный город или Smart Сity – это город, в котором не только комфортно, но и безопасно. Комфортная среда позволяет минимизировать «ручное» управление, формируя модель городского развития по типу «умного города».
Концепция Smart Сity разработана в целях повышения эффективности работы всех городских служб. В центре миссии Smart City – человек и его потребности.
Есть шесть базовых характеристик, которые определяют возможности внедрения концепции smart-city: умная экономика, умные люди, умное управление, умное правительство, умная безопасная транспортная и информационная инфраструктура, умное отношение к окружающей среде, умная организация жизни в городе.
Череповец – крупный промышленный центр, в котором присутствуют как минимум три показателя из указанных выше шести. Можно утверждать, что разработка и внедрение на уровне города концепции smart-city вызывает целый ряд трансформаций, общую суть которых следует свести к следующим трём пунктам:
• выравнивание дисбаланса в распределении информации;
• повышение эффективности городской инфраструктуры;
• становление и расширение сети международных контактов контрагентов города.
Стратегической целью воплощения концепции smart-city в рамках нашего города должно стать поступательное развитие, обеспечивающее удобную во всех отношениях городскую среду, предоставляющую возможности концентрации внимания на потребностях жителей, планомерная работа по их удовлетворению путем многостороннего сотрудничества для обеспечения интеграции всех усилий во внутренней городской среде.
Илья Никулин, кандидат экономических наук, член координационного совета развития предпринимательства и инвестиционного климата мэрии города Череповца
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:31