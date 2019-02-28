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Ефим Шифрин рассказал, что хочет написать мемуары, но ему не хватает смелости

Советский и российский артист эстрады, режиссер, юморист, актер, певец и телеведущий Ефим Шифрин в недавнем интервью рассказал, что хочет написать откровенные мемуары, но для этого ему пока не хватает смелости. Знаменитость издал уже четыре книги, но приступить к автобиографическому произведению пока не может, ведь нужно писать правду.
Ефим Шифрин рассказал, что хочет написать мемуары, но ему не хватает смелости

В преддверии творческого вечера, который состоится 25 марта в Московском театре мюзикла, Ефим Шифрин сообщил журналистам: для написания мемуаров ему нужно «чтобы все умерли». Артист шутит, что ему стоит пережить всех людей, которых мог бы упомянуть в книге. По его словам, нужно писать не «плохое», а правду. Это совершенно разные вещи.

Во время написания автобиографии придется упоминать и о других личностях, ведь жизнь не свободна от общения с ними. Такой момент очень сложный, так как нужно соблюдать либо меру лукавства, где все хорошие, либо найти способ, где все плохие, а хороший только автор. Звезда отечественной эстрады отметил: ни один из вариантов ему не нравится.

Ефим Шифрин признался: в своей жизни он встречал и общался со многими знаменитостями, что очень интересует читателей, но и здесь есть свои трудности. «Идеальных я не встречал, вот ни одного», - заявил корреспондентам актер. В связи с этим сложно писать о неидеальности, когда сам не идеален. Артист отметил, пока он «мнется с ноги на ногу», забываются фамилии и годы.
Ефим Шифрин рассказал, что хочет написать мемуары, но ему не хватает смелости

Юморист, написавший «Театр имени меня», «Течет река Лета», «Ефим Шифрин. Я большая панда», «Личное дело Ефима Шифрина», примером написания автобиографии считает мемуары Михаила Козакова. По словам звезды, автор не ругает себя, а трезво оценивает свою жизнь. Вот о такой смелости и мечтает 62-летний деятель искусства.



 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:38

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