Алексей Савченко: полезные советы при определении сочетания ковра и интерьера





Часто самым сложным решением является именно цвет. Даже если у вас на руках есть небольшие образцы разных ковров, сложно, опираясь только на них, визуализировать то, как будет выглядеть ковер в интерьере. Неправильно подобранный цвет и стиль может «убить» интерьер, заглушив все его преимущества, в то время как правильный цвет способен поднять даже достаточно простой интерьер на новый качественный уровень.Если вы покупаете ковер прежде мебели и текстиля, выбирайте тот цвет и стиль, который близок вам. Простор для фантазии здесь практически безграничен.Если основная мебель уже есть, цвет ковра должен подходить к общей колористике интерьера. Самым большим спросом пользуются ковры нейтральных оттенков. Но это не значит, что ковер должен быть безликим! Сочетание нейтрального цвета с необычной фактурой – идеальный вариант для таких случаев.Еще один вариант предусматривает сочетание ковра не с мебелью, а с цветом пола. В этом случае ковер и пол должны находиться в одной цветовой группе. Выбирая яркий ковер, позаботьтесь о том, чтобы поддержать его цвета другими декоративными элементами. Это могут быть диванные подушки, абажур лампы, постер или картина. Не бойтесь ярких, оригинальных дизайнов ковров – это самый простой и действенный способ собрать весь интерьер «воедино» и правильно расставить акценты.Комнатам, где есть недостаток естественного освещения, и комнатам с высокими потолками хорошо подходит теплая колористика. Важно помнить, что более теплый цвет не означает более темный тон. Чтобы создать атмосферу расслабленности в спальнях, декораторы советуют использовать прохладные оттенки.В отношении размера ковра действует «золотое правило» дизайнеров: ковер должен быть такого размера, чтобы на нем поместилась, хотя бы частично, вся мебельная группа данной зоны (если в комнате несколько функциональных зон).Ковер для спальни должен быть такого размера, чтобы выступать за пределы кровати минимум на 40 см. Если вы покупаете один ковер для всей комнаты, он должен быть такого размера, чтобы отступать от стены на те же 40 см.Если есть задача зонировать пространство комнаты, проще всего это сделать при помощи ковров разного цвета или текстуры. Если есть задача визуально увеличить пространство, это можно сделать при помощи светлых ковров прямоугольной формы, расположенных по длинной стороне комнаты.Чтобы не удешевить общее впечатление от интерьера, выбирая ковер, ориентируйтесь на стоимость мебели: ковер должен стоить не меньше половины стоимости мягкой группы.При выборе ковра ориентируйтесь и на свои тактильные ощущения. Главная цель ковра – создание уютной, теплой и комфортной атмосферы в доме. Наиболее придирчиво обычно выбирают ковры в гостиную, так как это не только главная комната, но и место, где чаще всего собирается вся семья, чтобы провести время вместе. Помните об этом, выбирая фактуру ковра.Приобретать ковер лучше в специализированных магазинах. Как правило, в строительных гипермаркетах или магазинах товаров для дома выбор ковров очень незначителен и представлен типичными, наиболее ходовыми моделями низкого ценового диапазона.Чтобы выбрать по-настоящему качественное изделие, способное радовать вас многие годы, лучше обратиться к профессионалам. Перед визитом в магазин измерьте и запишите размеры комнаты, сделайте несколько фотографий. Это поможет декораторам салона определиться с оптимальным размером ковра и подобрать модель индивидуально для вашего интерьера. Еще больше информации о выборе правильного ковра и сочетании ковра и интерьера, можно почерпнуть в специализированном блоге на сайте kover.ru/blog.