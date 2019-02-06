Людмила Дюпина: о стратегии реабилитации при травмах позвоночника





О том, какой стратегии нужно придерживаться, встав на тропу борьбы с последствиями травмы позвоночника, рассказывает Дюпина Людмила Геннадьевна, реабилитолог, персональный тренер по ЛФК.Позвоночник – это «броня», защищающая спинной мозг. Но, несмотря на свою прочность, он, к сожалению, может быть поврежден при некоторых обстоятельствах. От чего зависят шансы на выздоровление, когда речь идет о такой серьезной травме? Конечно же, в первую очередь все упирается в серьезность самого повреждения.Печальная статистика гласит: в среднем около 85% переживших травму позвоночника остаются инвалидами. Эта цифра пугает. Отчего же так высок процент тех, кто не смог восстановить здоровье после травмы спины до прежнего уровня? Что помогло в борьбе с недугом тем, кто вошел в те самые 15% счастливчиков?Дикуль… Почему он сумел то, что не удалось другим? Ответ прост – он имел огромную волю к выздоровлению, подняться на ноги стало целью. У него, травмированного гимнаста, получившего при падении с высоты множественные переломы (включая травму позвоночника), было очень мало шансов. Точнее, врачи не давали шансов вовсе. Но ОН РЕШИЛ бороться за свое здоровье, за себя и победил. Да, потребовалось время, силы, терпение и воля. Но он победил сам и помог другим. Его опыт и полученные знания легли в основу уникальной системы реабилитации, помогающей людям с тяжелыми травмами восстановить здоровье. Валентин Иванович Дикуль – пример, хорошо иллюстрирующий простую истину: вопрос успеха зависит от того, что в голове пациента, от собственного настроя.Говоря о настрое, к сожалению, стоит признать – официальная медицина далеко не всегда – помощник в этом деле. Увы, она не вселяет надежду и не обещает чудеса. Позиция врачей понятна: они будут готовить вас к худшему, чтобы подстраховаться и не остаться виновными в случае неблагоприятного исхода.: «Позволю себе пример. Этим летом моя дочь очень неудачно упала. Поздним вечером нас привезли в больницу. Пятеро сонных врачей маялись между прибывающими каталками со стонущими несчастными. Врачи выспрашивали у пострадавших, что болит и садились к компьютерам – печатали, печатали и печатали. Моя дочь раздробила пятку. Были сделаны снимки, ее отправили в палату, и тут один из врачей загородил дорогу санитарам:Я вымученно промямлила, что меня, как маму, никто не слушает.Я не виню врачей, они люди подневольные, замученные бесконечной писаниной. С маленькими зарплатами и тяжелым рабочим графиком. Но стоит задуматься: если ты со своей травмой – лишь часть бесконечного потока больных, много ли у тебя шансов на должное внимание, индивидуальный подход и, собственно, выздоровление?»Резюме напрашивается само собой: формула успешного выздоровления после травмы позвоночника складывается из двух слагаемых:1. Воля к победе, позитивный настрой и готовность преодолевать трудности у самого пациента.2. Хороший врач-наставник рядом, который дорожит своим именем и заинтересован в победе не меньше подопечного. Частный специалист – это тот самый шанс попасть в счастливый процент и жить полноценной жизнью.Да, частник – не абсолютная гарантия успеха при работе с травмой позвоночника. Но нужно отдать должное – подход к пациенту будет совершенно иным (индивидуальным, а не шаблонным).