Новым вице-президентом по финансам пивоваренной компании «Балтика» назначили Александра Говядина





Ольга Гольчикова занимала пост вице-президента по финансам пивоваренной компании «Балтика», часть Carlsberg Group, с 2014 года. За эти годы компания уверенно прошла через внутренние изменения в международной группе, частью которой является, и различные внешние угрозы: ужесточение законодательного регулирования отрасли, падение рынка пива, колебания курсов валют и усилившуюся конкуренцию.По итогам 2017, по версии журнала «Эксперт», «Балтика» входит в рейтинг 400 крупнейших российских компаний как успешная и прибыльная, лидер своей отрасли. Согласно отчету компании, INFOline «Производство продуктов питания и напитков России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года», «Балтика» является лидером сегмента «Производство напитков, кофе и чая», зарабатывая больше других участников рейтинга.За последние годы компании «Балтика» удалось повысить эффективность бизнеса и стабилизировать уровень операционной прибыльности. Это стало возможным благодаря фокусу на эффективном управлении каналами и успешными национальными брендами, постоянному поиску возможностей для повышения эффективности цепочки поставок, внедрению культуры управления операционными расходами и постоянной работе по оптимизации рабочего капитала.«Я очень рада, что смогла внести вклад в развитие компании «Балтика», лидера пивоваренного рынка России, и поработать в команде профессионалов самого высокого уровня. Я желаю «Балтике» дальнейшего финансового благополучия».: «Я благодарю Ольгу Гольчикову за ее вклад в развитие компании «Балтика» на протяжении многих лет, особенно за хорошее управление инициативами программы «Финансирование путешествия» в России, которое помогло стабилизировать уровень прибыльности бизнеса «Балтики», и за существенный вклад в оптимизацию рабочего капитала компании в течение последних нескольких лет. Я желаю ей успехов в новой роли.Я рад приветствовать Александра в команде топ-менеджмента «Балтики», а также благодарю его за многолетнюю работу в Carlsberg Ukraine, участие в руководстве компанией в непростые времена и существенный вклад в рост бизнеса за последние несколько лет. Я желаю ему всего самого хорошего на «Балтике». Уверен он продолжит успешную работу финансовой службы компании и преумножит предыдущие достижения».: «Я рад продолжить свою карьеру в Carlsberg Group на «Балтике». Это новый для меня уровень ответственности и масштаба бизнеса, что представляет большие возможности для моего личного и профессионального развития. Уровень профессионализма команды службы финансов, которую создала Ольга Гольчикова, вызывает большое уважение. Приложу все усилия, чтобы оправдать оказанное мне руководством доверие».