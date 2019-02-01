Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор считает тревожащей популярность националистических и экстремистских идей в Европе





В своём выступлении перед собравшимися, президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор обозначил многие негативные общественные и политические тенденции, ведущие к росту антисемитизма в Европе.«Сегодня многие семена того, что было посеяно раньше, сеются вновь: тяжёлая экономическая ситуация, идеи экстремистского национализма и слабость политического центра. Массы вновь смотрят в сторону опасного популизма, - заявил Вячеслав Моше Кантор. – Вернулись и многие лозунги: политики утверждают, что говорят «от имени народа», а своих противников объявляют «врагами народа».Стоит отметить, что это заявление сделано ровно за четыре месяца до выборов в Европейский парламент, на которых, как ожидается, могут добиться успеха экстремистские и популистские партии.«На этой новой волне популизма из евреев опять делают козлов отпущения и подвергают преследованиям. То, что десять лет назад было немыслимым для нас, сейчас – реальность в некоторых частях Европы. Мы обращаемся к европейским лидерам с призывом объединить силы в борьбе с этим злом», - резюмировал Вячеслав Моше Кантор.На церемонии также выступили председатель Еврейского агентства в Израиле Ицхак Герцог, автор исторических бестселлеров и профессор истории Йельского университета Тимоти Снайдер, депутат Европейского парламента и председатель Рабочей группы по противодействию антисемитизму Хайнц Курт Беккер и выжившая в Холокосте Сьюзан Поллак.* * *На фото: Президент ЕЕК Вячеслав Моше КанторИсточник: Пресс-служба ЕЕК