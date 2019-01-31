По итогам Дня предпринимательской культуры в Москве проведут пресс-конференцию
Итоги минувшего Дня предпринимательской культуры будут подведены московским Депобразования на специальной пресс-конференции 31 января. Участниками грядущего мероприятия станут замглавы ведомства А.Молотков, замгендиректора АНО «Россия — страна возможностей» В.Даванков, вице-президент организации «Деловая Россия» Т.Минеева и директор Московской международной школы Е.Шкуренко. Об этом пишет сайт московского градоначальника.
Во время пресс-брифинга журналисты узнают об активностях, которые были организованы в столице для местных школьников в рамках проведения Дня предпринимательской культуры, а также о том, какие знания и умения ребята смогли получить. Помимо этого будет озвучена информация о проведении олимпиады для учащихся столичных школ и приведены новые данные о задействовании ресурсов образовательного проекта «Московская электронная школа» (МЭШ).
По итогам пресс-брифинга пройдет селекторное заседание Депобразования. После того как оно завершится, глава образовательного ведомства И.Калина ответит на вопросы СМИ.
Во время пресс-брифинга журналисты узнают об активностях, которые были организованы в столице для местных школьников в рамках проведения Дня предпринимательской культуры, а также о том, какие знания и умения ребята смогли получить. Помимо этого будет озвучена информация о проведении олимпиады для учащихся столичных школ и приведены новые данные о задействовании ресурсов образовательного проекта «Московская электронная школа» (МЭШ).
По итогам пресс-брифинга пройдет селекторное заседание Депобразования. После того как оно завершится, глава образовательного ведомства И.Калина ответит на вопросы СМИ.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 09:04