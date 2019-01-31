По итогам Дня предпринимательской культуры в Москве проведут пресс-конференцию





Во время пресс-брифинга журналисты узнают об активностях, которые были организованы в столице для местных школьников в рамках проведения Дня предпринимательской культуры, а также о том, какие знания и умения ребята смогли получить. Помимо этого будет озвучена информация о проведении олимпиады для учащихся столичных школ и приведены новые данные о задействовании ресурсов образовательного проекта «Московская электронная школа» (МЭШ).По итогам пресс-брифинга пройдет селекторное заседание Депобразования. После того как оно завершится, глава образовательного ведомства И.Калина ответит на вопросы СМИ.