АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.88 USD 66.34
Курс валют на 30.01.2019

«Балтика» объяснила важность системы бережливого производства Lean TPM

25 января на «Балтике» состоялось мероприятие, посвященное бережливому производству Lean TPM, в рамках Всероссийской программы обмена лучшими практиками повышения производительности труда, организованной Общественной палатой Российской Федерации.

Бережливое производство становится популярным трендом на предприятиях страны. Компании стремятся максимально повысить безопасность и производительность труда, качество выпускаемой продукции, уменьшить количество отходов, а также постоянно обучаться.

Представители различных отраслей промышленности, от пищевого производства до фармацевтики и машиностроения, посетили завод «Балтика» в Санкт-Петербурге, чтобы ознакомиться с результатами внедрения системы бережливого производства и перенять опыт одного из самых эффективных и передовых предприятий страны, в том числе, в части внедрения и развития Lean TPM.
«Балтика» объяснила важность системы бережливого производства Lean TPM

В компании «Балтика» философия Lean TPM внедрена и развивается с 2011 года. Эффективность её достигается за счет рационального использования всех элементов технологических процессов, в том числе – на рабочих местах. Внедрение системы Lean TPM позволяет добиваться высокого качества и стабильности продукции на всех стадиях производства, а также ориентировать сотрудников на достижение данной цели.

Эксперты «Балтики» рассказали о внедрение таких направлений системы совершенствования культуры производства, как «Система организации рабочего места 5S», «Система управления результативностью PMS», «Автономное обслуживание АМ», «SMED – быстрые переналадки», «Гемба Кайдзен»: обеспечение постоянного совершенствования». Кроме этого, участникам программы продемонстрировали, как обслуживается оборудование на заводе, и как обеспечивается его наивысшая эффективность на протяжении всего жизненного цикла.

Юрий Макарьев, директор завода «Балтика-Санкт-Петербург»: «Подобные мероприятия важны для нас с точки зрения обмена опытом и привлечения новых практик совершенствования производства. Мы всегда уделяем значительное внимание вопросам качества выпускаемой продукции, выполняя не только законодательные требования, но и внедряя такие концепции управления производственным предприятием, как система бережливого производства. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом и планируем фокусироваться на дальнейшем улучшении производительности».

Оксана Любимова, директор АНО «Центр бережливого производства Рязанской области»: «Впечатлений масса! Меня поразило, что на «Балтике» настолько широкий охват всех инструментов Lean TPM. При этом видно, что все элементы системы бережливого производства рабочие и своевременно обновляются. Приятно удивило соблюдение таких мелочей, как, например, маркировка зон гигиены или траекторий открытия дверей, а также то, что это одно из немногих предприятий, где используются системы One Point Lesson, Go and See Approach и Emergency Work Order».

***
Пивоваренная компания «Балтика», часть Carlsberg Group — лидер российского рынка пива с существенным отрывом от конкурентов, один из крупнейших производителей товаров народного потребления России. «Балтике» принадлежат 8 заводов в России, широкий портфель брендов. Компания является значительной частью Carlsberg Group, и ее региона Восточная Европа, к которому также относятся Азербайджан, Беларусь, Казахстан и Украина. Пивоваренная компания «Балтика» — ведущий экспортер российского пива: продукция компании представлена в более чем 75 странах мира. Благодаря высокому качеству бренды «Балтики» являются обладателями более 670 российских и международных наград профессиональных и потребительских конкурсов. Узнать больше о компании можно на сайте или на официальной странице компании ВКонтакте.

Система бережливого производства Lean TPM - концепция управления производственным предприятием, основанная на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь. Бережливое производство предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимальную ориентацию на потребителя. Данная концепция включает в себя шесть фундаментальных основ – это «Система организации рабочего места 5S», «Система управления результативностью PMS», «Лидерство», «Автономное обслуживание», «Быстрые переналадки SMED», «Гемба Кайдзен: обеспечение постоянного совершенствования».



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 14:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-лидер "Pink Floyd" Дэвид Гилмор
В Хабаровске обнаружен расчленённый
Новый накопитель Seagate Game Drive для
Ольга Бузова носит кольцо, которое ей
Мадонна стыдилась своей самодельной
Полина Гагарина на гастролях в КНР
Мама Игоря Сорина купила бывшему мужу
BQ в России представила две недорогих
Ирина Дубцова совершила вертолетную
Три раритетных Bugatti бельгийского
Портал GSMarena выложил полный список
Уфологи нашли фрагменты НЛО,
Ученые испытают новый неопрен для
Олег Газманов рассказал фантам о любви
Айза Анохина показала в Instagram
Noctua презентовала обновленную
Киркоров и Лазарев могут не попасть на
Башаров после инцидента с избиеним
В Испании таинственный НЛО пытался
В США на Apple подали в суд с
Fidelity запустят службу для хранения
Ясновидящая Марианна Абравитова
«Зенит» нашёл замену Кокорину за 10 млн
Лера Кудрявцева призналась, что готова
Коллективная ностальгия стимулирует
Ученые: Во Вселенной продолжает расти
В интернет попали шпионские фотографии
Бывшая ведущая «Орла и Решки» Натали
Похищение картины Куинджи поднимает
Александр Олешко борется с Игорем
Просмотреть все новости