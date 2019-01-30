«Балтика» объяснила важность системы бережливого производства Lean TPM





Бережливое производство становится популярным трендом на предприятиях страны. Компании стремятся максимально повысить безопасность и производительность труда, качество выпускаемой продукции, уменьшить количество отходов, а также постоянно обучаться.Представители различных отраслей промышленности, от пищевого производства до фармацевтики и машиностроения, посетили завод «Балтика» в Санкт-Петербурге, чтобы ознакомиться с результатами внедрения системы бережливого производства и перенять опыт одного из самых эффективных и передовых предприятий страны, в том числе, в части внедрения и развития Lean TPM.В компании «Балтика» философия Lean TPM внедрена и развивается с 2011 года. Эффективность её достигается за счет рационального использования всех элементов технологических процессов, в том числе – на рабочих местах. Внедрение системы Lean TPM позволяет добиваться высокого качества и стабильности продукции на всех стадиях производства, а также ориентировать сотрудников на достижение данной цели.Эксперты «Балтики» рассказали о внедрение таких направлений системы совершенствования культуры производства, как «Система организации рабочего места 5S», «Система управления результативностью PMS», «Автономное обслуживание АМ», «SMED – быстрые переналадки», «Гемба Кайдзен»: обеспечение постоянного совершенствования». Кроме этого, участникам программы продемонстрировали, как обслуживается оборудование на заводе, и как обеспечивается его наивысшая эффективность на протяжении всего жизненного цикла.